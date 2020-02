POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CONQUÊTE ET RÉSULTAT EN HAUSSE

Paris, le 4 février 2020.

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mardi 4 février pour arrêter les comptes de l’année 20191.

> Plus de 100 000 nouveaux clients pour la 3ème année consécutive

La stratégie de développement, conjuguée avec un contexte économique toujours favorable au crédit, a porté les encours au niveau de 114,7 Mds€ (+8,5% sur un an). Avec une production habitat de 7,6 Mds€ et la poursuite de la dynamique de financement des professionnels et des entreprises, les encours de crédit progressent de +10,1% sur un an. Les encours de collecte accélèrent (+7,6% sur un an), notamment sur la clientèle de la banque de détail, concrétisant notre objectif de conquête.

Marqueur fort de l’équipement personnalisé de nos clients, le stock de contrats d’assurance IARD progresse de +5,7% sur un an.

> Des revenus résilients et un RNPG en hausse

Le PNB s’établit à 1 038,1 M€, en progression de 1,8% sur un an. L’effet positif de la forte dynamique d’activité reste dilué par le contexte de taux défavorable. Par ailleurs, l’augmentation de juste valeur de titres en portefeuille compense la dotation à la provision épargne logement.

Grâce à la stabilité des charges, le coefficient d’exploitation s’améliore de 0,9 point pour atteindre 55,7%.

Le coût du risque rapporté aux encours s’établit à 11 bp. Le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau toujours très faible de 1,0%. La Caisse Régionale applique une gestion du risque de crédit prudente, avec un niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises dans les comptes consolidés de 154% (vs. 147% au 31/12/18).

Le résultat net consolidé s’établit à 295,9 M€, en progression de 5,5%.

> Des fondamentaux financiers solides en appui du développement

Avec un ratio de solvabilité estimé de 20,3% en progression de 0,7 point sur un an, et un ratio crédit collecte maîtrisé de 115,4%, la Caisse Régionale s’appuie sur une structure financière extrêmement solide. Cet atout lui permet de poursuivre son ambition, réaffirmée dans son nouveau plan stratégique, de devenir la banque préférée des Franciliens pour poursuivre son développement.

> Le Certificat Coopératif d’Investissement

Le CCI a clôturé à 99,50 € au 31 décembre 2019, en hausse de 14% sur un an. Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale de verser un dividende de 3,70 € par CCI, représentant un rendement de 3,7% par rapport au dernier cours de l’année.

> La banque régionale, acteur innovant dans l’accompagnement des moments de vie des Franciliens

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France innove en continu pour accompagner ses clients, en particulier les jeunes Franciliens. 82 000 clients ayant l’âme voyageuse ont déjà été conquis par l’offre Globe-Trotter, co-construite avec des start-up franciliennes, des influenceurs et une communauté active d’internautes sur les réseaux sociaux.

La Caisse Régionale s’engage davantage sur son territoire grâce au lancement du site de géodécision « Où acheter en Île-de-France ». L’objectif est d’apporter plus de transparence au marché de l’immobilier francilien grâce à l’exploitation de nos données et de contribuer ainsi à la prise de décision de nos clients.

La Banque mutualiste se mobilise toujours plus pour favoriser l’emploi des jeunes Franciliens. De nombreuses actions en faveur de l’inclusion sociale ont été menées, notamment avec « Jeunes d’Avenirs Recrut’ », une plateforme digitale gratuite, en partenariat avec AEF Info et la Région Île-de-France, de mise en relation entre des recruteurs (artisans, TPE et PME) et des jeunes. Elle soutient également des associations, telles que la Cravate Solidaire ou Article 1, qui œuvrent pour l’égalité des chances.

ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 31/12/2018 31/12/2019 Encours de collecte(1) 65,4 70,3 +7,6% Encours de crédit 40,3 44,4 +10,1% Total encours crédits + collecte 105,7 114,7 +8,5%





RÉSULTATS CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 12M 2018 12M 2019 Produit Net Bancaire 1 020,0 1 038,1 +1,8% Frais Généraux 577,4 578,4 +0,2% Résultat Brut d’Exploitation 442,7 459,8 +3,9% Résultat Net, Part du Groupe 280,4 295,9 +5,5% Coefficient d’exploitation 56,6% 55,7%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 31/12/2018 31/12/2019 Ratio de solvabilité(2) 19,6% 20,3%(3) Capitaux propres en M€ 6 045 6 545 +8,3% Total bilan en M€ 51 961 57 756 +11,2% Ratio Crédit Collecte 113,6% 115,4% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 0,8% 1,0%

(1) bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients

(2) ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,74% en 2019

(3) estimation

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois

1 Comptes en cours de certification









