OTTAWA, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette semaine, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) encourage la population à marquer une pause pour réfléchir aux personnes vivant avec un trouble de l’alimentation au Canada, qui se chiffrent à près d’un million d’individus.



Les troubles de l’alimentation affichent le plus haut taux de mortalité de toutes les maladies mentales : une personne sur dix y succombe. Malgré cette triste réalité, les troubles de l’alimentation sont mal compris, insuffisamment traités et sous-financés. Très souvent, les individus aux prises avec un trouble de l’alimentation ne reçoivent pas de diagnostic adéquat. Et parmi les personnes qui en obtiennent un, rares sont celles qui reçoivent les services de soutien complets dont ils ont besoin pour surmonter leur trouble.



Mais nous ne sommes pas impuissants face à cette situation. Avec un traitement et un soutien spécialisés fournis à temps, le rétablissement est envisageable.



La National Initiative for Eating Disorders ( NIED ) propose une gamme de ressources destinées aux individus et aux familles touchés par un trouble de l’alimentation, apportant une lumière dans ce qui peut paraître comme un tunnel ténébreux. Le National Eating Disorder Information Centre ( NEDIC ) est doté d’une ligne téléphonique sans frais et d’un service de clavardage pour fournir une aide immédiate à toute personne aux prises avec un trouble de l’alimentation ou inquiète pour un proche. C’est grâce au leadership d’organismes comme ceux-ci que nous pourrons commencer à rendre le rétablissement probable, et non uniquement possible.



À l’approche de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles de l’alimentation, nous devons entretenir le sentiment d’urgence. Il y a beaucoup à faire pour améliorer les résultats des personnes vivant avec un trouble de l’alimentation, mais à la faveur d’une collaboration et d’un effort ciblés, l’avenir est porteur d’espoir.



Louise Bradley

Présidente et directrice générale, Commission de la santé mentale du Canada

