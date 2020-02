RALEIGH, N.C., Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) veröffentlicht am Donnerstag, den 20. Februar 2020, nach Börsenschluss seine Ergebnisse für viertes Quartal und Jahresende 2019. Am Freitag, den 21. Februar 2020, um 15 Uhr MET (9:00 Uhr EST) wird das Unternehmen außerdem eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse mit Mitgliedern der Investorengemeinschaft zu besprechen.



Um telefonisch teilzunehmen, können sich Investoren und Analysten innerhalb der Vereinigten Staaten über (877) 930-8062 oder außerhalb der Vereinigten Staaten über (253) 336-7647 ca. 10 Minuten vor Beginn der Konferenz einwählen. Die Konferenz-ID lautet 5667733. Eine Audioaufzeichnung der Konferenz ist nach der Konferenz eine Woche lang verfügbar und kann innerhalb der Vereinigten Staaten über (855) 859-2056 oder außerhalb der Vereinigten Staaten über (404) 537-3406 abgerufen werden. Die Aufzeichnungs-ID lautet 5667733.

Eine Live-Audioübertragung wird auf der Website von PRA Health Sciences im Bereich Investor Relations verfügbar sein. Im Anschluss an die Telekonferenz wird eine Audioaufzeichnung der Konferenz auf derselben Website verfügbar sein.

ÜBER PRA HEALTH SCIENCES

PRA Health Sciences ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut, das eine breite Palette an Produktentwicklungs- und Datenservices für Pharma- und Biotechnologieunternehmen auf der ganzen Welt bereitstellt. Zu den integrierten Dienstleistungen von PRA gehören Datenmanagement, statistische Analysen, das Management klinischer Studien sowie Beratung im Bereich rechtlicher Zulassungsvoraussetzungen und Arzneimittelentwicklung. Die weltweiten Aktivitäten von PRA umfassen 90 Länder in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika, Südafrika, Australien und dem Nahen Osten sowie mehr als 17.000 Mitarbeiter. Seit dem Jahr 2000 hat PRA an mehr als 4.000 klinischen Studien mitgewirkt. Darüber hinaus war PRA an entscheidenden oder unterstützenden Studien beteiligt, die zur Zulassung von mehr als 95 Produkten durch die U. S. Food and Drug Administration (Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten) bzw. zu einer internationalen Zulassung geführt haben. Weitere Informationen zu PRA finden Sie unter www.prahs.com .