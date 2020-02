PRA Health Sciences, Inc.

February 04, 2020 14:45 ET

RALEIGH, Carolina del Norte, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) publicará sus resultados del cuarto trimestre y finales del año 2019, después del cierre del mercado, el jueves, 20 de febrero de 2020. La Compañía también conducirá una teleconferencia el viernes, 21 de febrero de 2020 a las 9:00 a.m. (ET) para tratar sobre los resultados con los miembros de la comunidad de inversores.



Para participar vía telefónica, los inversores y analistas deben marcar (877) 930-8062 dentro de Estados Unidos, o (253) 336-7647 fuera de Estados Unidos, aproximadamente diez minutos antes del inicio de la llamada. El ID de la conferencia para la llamada es 5667733. Una retransmisión de audio de la llamada estará disponible durante una semana después de la llamada y se puede acceder llamando al (855) 859-2056 dentro de Estados Unidos, o al (404) 537-3406 fuera de Estados Unidos. El ID para la retransmisión es 5667733.

Una transmisión de audio en vivo estará disponible en la sección de relaciones con los inversores en el sitio web de PRA Health Sciences. Posteriormente a la teleconferencia, una reproducción de audio pregrabada de la llamada estará disponible en el mismo sitio web.

ACERCA DE PRA HEALTH SCIENCES

PRA Health Sciences es una organización mundial de investigación por contrato de servicios integrales, que ofrece una amplia gama de servicios de desarrollo de productos y soluciones de datos a empresas farmacéuticas y de biotecnología en todo el mundo. Los servicios integrados de PRA incluyen gestión de datos, análisis estadísticos, gestión de ensayos clínicos y asesoría sobre normas y desarrollo de fármacos. Las operaciones mundiales de PRA se extienden a 90 países a través de Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica, Sudáfrica, Australia y el Medio Oriente, y tiene más de 17.000 empleados. Desde el año 2000, PRA ha participado en más de 4.000 ensayos clínicos. Asimismo, PRA participó en los ensayos esenciales o de apoyo que obtuvieron la aprobación regulatoria de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos o internacional de más de 95 productos. Para más información acerca de PRA, visite www.prahs.com .