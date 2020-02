RALEIGH, Caroline du Nord, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ : PRAH) publiera ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019 après la clôture du marché le jeudi 20 février 2020. La société organisera également une conférence téléphonique le vendredi 21 février 2020 à 9 h 00 (HNE) afin de discuter des résultats avec les membres de la communauté des investisseurs.



Pour participer par téléphone, les investisseurs et les analystes sont invités à composer le (877) 930-8062 depuis les États-Unis ou le (253) 336-7647 depuis l'étranger environ 10 minutes avant le début de la conférence. L'identifiant de la conférence téléphonique est le 5667733. Un enregistrement audio sera disponible pendant une semaine suivant la conférence téléphonique et est accessible en composant le (855) 859-2056 depuis les États-Unis ou le (404) 537-3406 depuis l'étranger. L'identifiant de l'enregistrement est le 5667733.

Une diffusion audio en direct sera disponible depuis la section Relations avec les investisseurs sur le site Web de PRA Health Sciences. À l'issue de la conférence téléphonique, un enregistrement audio de l'appel sera disponible sur le même site Web.

À PROPOS DE PRA HEALTH SCIENCES

PRA Health Sciences est une société mondiale de recherche sous contrat à service complet qui offre une large gamme de services de développement de produits et de solutions de données aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. Les services intégrés de PRA comprennent la gestion de données, l'analyse statistique, la gestion des essais cliniques et la consultation en matière de réglementation et de développement de médicaments. Les activités mondiales de PRA couvrent 90 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et au Moyen-Orient, et emploient plus de 17 000 personnes. Depuis l'an 2000, PRA a participé à plus de 4 000 essais cliniques. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l'approbation réglementaire de plus de 95 produits à l'international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Pour en savoir plus sur PRA, visitez le site www.prahs.com .