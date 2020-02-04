北卡罗来纳州罗利市, Feb. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc.（NASDAQ: PRAH）将在2020年2月20日星期四收市后发布其2019年度第四季度和年终财报。公司将于2020年2月21日星期五上午9点（东部时间）召开电话会议， 与各方投资者讨论财报。



要通过电话参与，投资者及分析人士应在会议开始前约10分钟拨打参与电话：美国境内拨打（877）930-8062，美国境外拨打（253）336-7647。电话会议的会议ID为5667733。电话会议的音频回放将在电话会议后一周提供，美国境内人士可拨打（855）859-2056访问，美国境外人士可拨打（404）537-3406。重播ID为5667733。

现场音频广播可通过PRA Health Sciences网站的投资者关系版块收听。电话会议之后，该网站将提供电话会议的音频回放。

关于PRA HEALTH SCIENCES

PRA Health Sciences是一家提供全方位服务的全球合同研究组织，为世界各地的制药和生物技术公司提供广泛的产品开发和数据解决方案服务。PRA的综合服务包括数据管理、统计分析、临床试验管理以及监管和药物开发咨询。PRA的全球业务遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、南非、澳大利亚和中东的90个国家，员工人数超过17,000名。自2000年以来，PRA参与了4,000多项临床试验。此外，PRA还参与了众多关键或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局和国际监管机构批准。要了解有关PRA的更多信息，请访问 www.prahs.com 。