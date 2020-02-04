北卡羅萊納州拉里市, Feb. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) 將於 2020 年 2 月 20 日（星期四）收市後發佈 2019 年第四季度和年終業績報告。公司也將於 2020 年 2 月 21 日（星期五）美國東部時間上午 9:00 舉行電話會議，與投資界成員討論業績。



如欲經電話參與，投資者和分析師應在會議通話開始時間前約 10 分鐘撥打美國境內的 (877) 930-8062 或美國境外的 (253) 336-7647。會議通話 ID 為 5667733。會議通話結束後的一個星期內將提供音頻重播，如欲收聽，可撥打美國境內的 (855) 859-2056 或美國培外的 (404) 537-3406。重播 ID 為 5667733。

將在 PRA Health Sciences 網站內的投資者關係部分提供實時音頻廣播。電話會議後，將在同一網站上播放通話音頻重播。

關於 PRA 健康科學公司

PRA Health Sciences 是一家提供全方位服務的全球合約研究組織，為世界各地的製藥和生物技術公司提供廣泛的產品開發和數據解決方案服務。PRA 的綜合服務包括數據管理、統計分析、臨床試驗管理以及監管和藥物開發諮詢。PRA 的全球業務遍及北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、南非、澳洲和中東的 90 個國家，擁有超過 17,000 名員工。自 2000 年以來，PRA 已參與超過 4,000 項臨床試驗。此外，PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促使美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。要了解有關PRA的更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com 。