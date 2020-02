MONTRÉAL, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) est ravie d’annoncer qu’elle a été incluse dans l’édition 2020 du SAM Sustainability Yearbook pour une huitième année consécutive. Cette année, Gildan a reçu une distinction de catégorie Bronze, ce qui signifie que l’entreprise a obtenu une note se situant entre 5 % et 10 % des notes les plus élevées du secteur « Textiles, vêtements et produits de luxe ». Gildan est la seule entreprise nord-américaine à être incluse parmi les chefs de file mondiaux en matière de développement durable dans ce secteur en 2020.



Le Sustainability Yearbook, l’une des publications les plus complètes au monde sur le développement durable des entreprises, présente le rendement en matière de développement durable des plus grandes entreprises dans chaque industrie, et ce, à l’échelle internationale. Les entreprises sont classées en fonction de la note qui leur est attribuée dans le cadre de l’évaluation annuelle « SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA) ». S&P Global, qui a acquis les activités de notation ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) de RobecoSAM en 2019, a évalué plus de 4 700 entreprises au sein de 61 industries cette année dans le but d’identifier celles qui mettent en œuvre des pratiques exemplaires en matière de développement durable des entreprises et qui mettent l’accent sur les moteurs de croissance à long terme.

« Nous sommes fiers d’être inclus une fois de plus dans le SAM Sustainability Yearbook et d’être reconnus pour nos efforts visant à exercer nos activités de façon éthique et durable sur tous les niveaux de l’entreprise », a déclaré Claudia Sandoval, vice-présidente, citoyenneté corporative chez Gildan.

« Nous félicitons Gildan pour son prix dans la catégorie Bronze de l’édition 2020 du Sustainability Yearbook qui présente les entreprises les plus performantes de l’industrie en fonction des mesures des critères ESG ayant une matérialité financière. L’évaluation « CSA » relève constamment la barre, donc le Sustainability Yearbook demeure une source hautement crédible de renseignements sur le développement durable des entreprises. Cette année, la publication est lancée au nom de la marque S&P Global et offre au public un accès accru aux notes mesurant les critères SAM ESG de l’ensemble des entreprises », a déclaré Manjit Jus, directeur mondial de la recherche et des données ESG chez S&P Global.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan HammerMC, PRIM + Preux®, Gold Toe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy PlusMC, Peds® et MediPeds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des bas collants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Comptant approximativement 53 000 employés à l’échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentiqueMC intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com.