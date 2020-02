VALCOURT, Québec, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX :DOO; NASDAQ :DOOO) a annoncé aujourd’hui la modification et le report de l’échéance de sa facilité à terme existante de 1 235,0 millions de dollars américains. La facilité à terme a été regroupée en une seule tranche portant intérêt au TIOL majoré de 200 points de base. Ceci représente une réduction de 50 points de base pour la tranche de la facilité à terme qui était précédemment impayée au titre de la tranche de 335 millions de dollars américains avancée en 2019, et son échéance a été reportée au mois de mai 2027.



