Bigben Interactive

Communiqué de presse

Lesquin, 5 février 2020

BIGBEN INTERACTIVE ANNONCE QUE SA FILIALE NACON

ACQUIERT LES CASQUES GAMING ET LA MARQUE RIGTM DE PLANTRONICS INC. (« POLY »)

NACON, acteur majeur de la conception et de la distribution de jeux vidéo et d'accessoires gaming, annonce la conclusion d’un accord avec Plantronics Inc. (« Poly ») portant sur le rachat de ses casques gaming et de la marque premium RIG™. La réalisation de cette opération d’acquisition d’actifs devrait intervenir avant la fin du mois de mars 2020 après levée de conditions préalables usuelles.

NACON entend pérenniser et développer l’activité autour des casques RIG™, notamment sur le marché américain où la marque et les ventes de ces produits spécifiques sont particulièrement bien implantées. Cette opération devrait permettre à NACON de s’installer sur le plus important marché au monde pour ce type d’activités et de pouvoir opérer efficacement la commercialisation de l’ensemble de ses produits dédiés au Gaming.

Au-delà d’une extension à l’international sur le marché américain, cette opération devrait permettre à NACON de renforcer et d’étoffer significativement son offre Accessoires, grâce à des produits RIG™ très complémentaires et d’une qualité reconnue par les gamers, mais également d’asseoir et de renforcer le positionnement premium de sa marque Nacon®.

Prochain rendez-vous :

·Chiffre d’affaires annuel 2019/20 : 27 avril 2020

Communiqué après Bourse





