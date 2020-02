Coop Pank kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ning teisi huvilisi osalema veebiseminaril 11. veebruaril 2020. kell 10.00. Veebiseminar toimub eesti keeles.

Tulemusi tutvustavad panga juhatuse esimees Margus Rink ning finantsjuht Kerli Lõhmus. Veebiseminari toimumise ajal on kuulajatel võimalik esitada küsimusi. Küsimustele vastatakse peale presentatsiooni.

Kuidas veebiseminaril osaleda?

Osalemiseks on vajalik internetiühendusega arvuti ja kõrvaklapid. Veebiseminaril osalejate arv on piiratud, osalemiseks palume Teil eelnevalt registreeruda aadressil: https://attendee.gotowebinar.com/register/2435602278496533004 .

Registreerunutele saadetakse link veebiseminarile ning juhised keskkonna kasutamiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata.

Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee kui ka Nasdaq Balti youtube.com kontol.

Mis on veebiseminar?

Veebiseminar on virtuaalne konverents, mille käigus on ettevõtte esindajatel võimalus ettevõtte ning selle tulemuste kohta infot jagada. Veebiseminar võimaldab vahetut suhtlust ning annab võimaluse küsida küsimusi otse ettevõtte juhtkonnalt

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 17 pangapunkti. Pangal on 61 900 aktiivset igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

Kristjan Seema

Turundus ja kommunikatsioonijuht

Tel: +372 5505 253

e-mail: kristjan.seema@cooppank.ee