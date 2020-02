Jordan Graison, Head of Sales, Limonetik

L’année du rat a pris place le 25 Janvier. Parmi les grandes fêtes Asiatiques, le nouvel an Lunaire, célébré par l’ensemble de la population Chinoise, marque l’occasion pour chacun de voyager et de rencontrer sa famille. Des opérations attractives ont cette année été mises en œuvre dans de nombreux pays pour satisfaire ces populations dont plus d’un milliard 350 millions habitent en Chine et 50 millions à l’étranger ! La “transhumance” du nouvel An Chinois est une réalité et, durant les périodes de vacances, la majeure partie de cette population se déplace.

Des actions destinées à attirer une clientèle ciblée

Ainsi, en France, la CCI Nice Côte d’Azur a lancé l’opération « Welcome China » à destination des commerçants et des touristes Chinois via WeChat Travel Expérience. L’idée : capter ces consommateurs en proposant une expérience d’achat unique via le moyen de paiement adapté à cette clientèle hyperconnectée. Fort du constat annoncé dans un Nielsen Report en 2017 comme quoi 91% des touristes chinois se déclaraient prêts à dépenser plus si le paiement mobile était proposé, les commerçants de la région, équipés de l’application de paiement WeChat Pay, peuvent proposer un paiement par smartphone grâce à un QR Code affiché en caisse.

En boutique l’adaptation reste à faire

S’il est avéré que les e-commerçants souhaitant adresser la clientèle Chinoise et Asiatique se sont équipés et proposent, pour la plupart, les moyens de paiement adéquats pour que le parcours d’achat soit sans rupture et le plus cohérent possible avec les habitudes culturelles de chacun, en magasin les choses restent à faire. Et même si aujourd’hui les plus grands constructeurs de terminaux et bornes de paiement se sont orientés vers l’acceptation des moyens de paiement mobiles, le chemin est encore long pour qu’ils puissent accepter des moyens de paiement étrangers.

Parmi ceux qui ont franchi l’étape citons Natixis, Toshiba ou encore Asten Retail. Ceux-ci, pour la plus grande satisfaction des consommateurs asiatiques, accompagnent leurs clients dans l’acceptation de moyens de paiement comme Alipay ou WeChatPay. A titre d’exemples ces moyens de paiement sont désormais proposés dans des boutiques Louis Pion ou à Cap Sud à Nice mais aussi dans plusieurs aéroports ou dans des magasins FNAC...

Pas d’exception, tous les secteurs d’activité sont impactés

Il ne suffit plus de parler le mandarin pour accueillir la clientèle chinoise en boutique ou d’investir en communication. Restaurants, boutiques, billetteries, tous les secteurs sont impactés (source : News China Press). Les structures doivent s’adapter car pour la plupart des touristes chinois « un voyage réussi est un voyage connecté ». Confirmant ces faits, le 21 Janvier, le rapport de Nielsen et d'Alipay révélait que les commerçants internationaux accéléraient leur équipement en solutions de paiement mobile. L’objectif: stimuler les ventes et le trafic en magasin des touristes chinois. Si la France est désormais reconnue pour être la 5ème destination favorite des Chinois, il est clair que, pour bénéficier de cette attractivité, les commerçants doivent s’adapter aux habitudes d’achats de ces populations et proposer les moyens de paiement requis.

Il n’est pas trop tard pour s’équiper !