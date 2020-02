Vedlagt offentliggøres endelig plan for auktioner over rentetilpasningsobligationer, som LR Realkredit udsteder til brug for refinansiering.



Auktionerne afholdes den 27. februar 2020 kl. 11:30 af Nykredit Realkredit A/S.

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Chefdealer Christian Mauritzen, telefon +45 4455 1014.





Med venlig hilsen

LR Realkredit A/S









Vedhæftet fil