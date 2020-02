L’agrandissement du centre de services de Bombardier à Londres-Biggin Hill en doublera l’empreinte pour atteindre près de 250 000 pi² (23 225 m²)



L’accroissement de la capacité profitera à un plus grand nombre d’exploitants d’avions d’affaires Bombardier, y compris le nouveau biréacteur Global 7500

AÉROPORT DE LONDRES-BIGGIN HILL, 05 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé fièrement aujourd’hui l’agrandissement de son centre de services de Londres-Biggin Hill par la construction d’installations plus grandes et nouvelles de près de 250 000 pieds carrés (environ 23 225 mètres carrés) pour remplacer ses hangars existants. Il est prévu que le nouveau centre de services sera opérationnel au milieu de 2022, afin de procurer aux clients de la région un soutien de maintenance élargi et de renforcer l’expérience de service à la clientèle de Bombardier en Europe.

L’établissement offrira l’espace et la souplesse pour proposer une gamme complète de services de maintenance et de remise en état pour le vaste portefeuille de produits de Bombardier, et aura la capacité d’accueillir jusqu’à 14 avions Global 7500 en même temps. L’agrandissement permettra d’ajouter des capacités très recherchées et des installations de pointe, comme des unités de peinture des composants et de remise en état des intérieurs, des ateliers de réparation et révision des composants et des salles de formation. Le site assurera également une réponse rapide aux besoins de réparation de ses clients avec l’intégration d’un tout nouveau dépôt de pièces. Dans les prochaines années, cet agrandissement important portera les effectifs du centre à plus de 250 employés et même au-delà pour répondre à la demande croissante.

« Avec l’agrandissement du centre de services de Londres-Biggin Hill, Bombardier fait un autre pas pour témoigner de son engagement à fournir aux clients des services de premier ordre à l’échelle mondiale, ainsi que l’expertise d’équipementier d’origine qu’ils sont en droit d’attendre », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de l’Expérience client de Bombardier Aviation. « L’Europe demeure un solide marché de l’aviation d’affaires, et nous sommes heureux de montrer notre engagement envers nos clients par cet important investissement dans la région. »

Le centre de services de Bombardier à Londres-Biggin Hill a été inauguré en 2017 et propose des capacités complètes de révision générale pour les gammes d’avions Learjet, Challenger et Global. Le site est entièrement équipé pour l’exécution de maintenance programmée et non programmée, de modifications et d’installations avioniques, et des services de peinture et réparation. En 2019, le centre de services a ajouté des activités améliorées de réparation et de remise en état des intérieurs.

« L’agrandissement du centre de services de Bombardier et l’accroissement de ses capacités de service et de maintenance témoignent du dynamisme et de l’attrait de l’aéroport de Londres-Biggin Hill », a indiqué Robert Walters, directeur commercial de l’aéroport de Londres-Biggin Hill. « Bombardier est un excellent partenaire et, par cette annonce, montre son solide engagement envers la croissance de notre plaque tournante aéronautique de calibre mondial. »

Cet agrandissement fait suite à de nombreuses annonces touchant le vaste réseau de soutien de Bombardier, dont celles d’un nouveau centre de services à l’aéroport d’affaires de Miami-Opa Locka et de l’agrandissement du centre de services de Singapour, du récent ajout de deux escales de maintenance en ligne aux États-Unis, à Teterboro et à Van Nuys, et l’expansion de l’équipe d’intervention mobile avec un nouvel avion Challenger 300 basé à Munich, en Allemagne.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays ainsi qu’un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

