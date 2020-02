I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen skal Alm. Brand A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til disse aktier.

Se vedhæftede indberetning.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til senior investor relations officer Mikael Bo Larsen på tlf.nr. 51 43 80 02.

Vedhæftet fil