OTTAWA, 05 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour les patients atteints d'arthrite, les médicaments non seulement prolongent la vie, mais ils l'améliorent. Le Conference Board du Canada a publié aujourd'hui un rapport intitulé Accès aux médicaments contre l'arthrite, une analyse pancanadienne (disponible en anglais seulement). Les analyses présentées dans le présent rapport montrent que l'accès et le coût des médicaments contre l'arthrite diffèrent selon la juridiction et le type de régime d'assurance-médicaments.

« Nos analyses montrent que pour les Canadiens atteints d'arthrite, l'expérience de traitement, en termes d'accès aux médicaments, varie d'une province à l'autre et selon le régime d'assurance-médicaments », explique la Dre Monika Slovinec D'Angelo, directrice, Santé, au Conference Board du Canada. « Nous constatons des variations dans la couverture publique et privée des médicaments contre l'arthrite à travers le pays, les prestataires de régimes privés ayant généralement accès à une plus large gamme de médicaments par rapport à ceux qui n'ont qu'une couverture publique. »

« Ce rapport du Conference Board met en lumière les défis auxquels sont confrontés les Canadiens pour accéder aux médicaments, surtout pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme l'arthrite », affirme la Dre Sian Bevan, chef de la direction scientifique de la Société de l'arthrite. « Au Canada, la santé peut dépendre de la province dans laquelle vous vivez ou du régime de l'employeur que vous avez. C'est pourquoi la discussion actuelle sur l'assurance-médicaments nationale est si vitale. Qu'il s'agit d'offrir un accès équitable et abordable à l'échelle du pays, à la mise en œuvre d'un programme de médicaments durable qui assure un accès rapide aux dernières avancées en médecine, la voix des patients doit être à la table.

Principaux résultats :

Les Canadiens ont dépensé 1,9 milliard de dollars pour 16,5 millions de demandes d'indemnisation pour des médicaments contre l'arthrite en 2017.

De tous les médicaments contre l'arthrite, 22 p. 100 sont payés directement de la poche des Canadiens, ce qui représente 248,9 millions de dollars en dépenses non assurées.

Bien que les régimes privés offrent une couverture pour les 79 médicaments contre l'arthrite actuellement prescrits au Canada, environ 10 p. 100 de ces médicaments ne sont pas accessibles par l'entremise de régimes publics.

Un certain type de réforme du système de santé est nécessaire pour améliorer l'accès aux médicaments, leur prix abordable et leur cohérence dans l'ensemble du pays.

Ce rapport a été financé par la Société de l'arthrite et fait partie d'une série de recherches plus vaste sur l'accès des Canadiens aux médicaments.

À propos de la Société de l'arthrite

La Société de l’arthrite est un organisme de bienfaisance national consacré à créer un monde où les gens sont libérés des effets dévastateurs de l’arthrite. La passion qui a inspiré nos fondateurs à soulager la douleur d’autrui en 1948 demeure aujourd’hui le moteur qui nous pousse à agir. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et nos bénévoles, la Société de l’arthrite est la plus importante source d’investissements canadiens dans la recherche de pointe sur l’arthrite du secteur caritatif et un chef de file dans la défense proactive de la cause et la création d’information et de soutien novateurs qui amélioreront la santé des personnes que nous servons. La Société de l’arthrite est agréée par le Programme de normes d’Imagine Canada. Pour plus d’information, faire du bénévolat ou faire un don, rendez-vous sur arthrite.ca .

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le plus important organisme de recherche appliquée indépendant, non partisan et fondé sur des données probantes au Canada. Nous fournissons aux dirigeants et aux décideurs les rapports économiques, la recherche personnalisée, les données, les réseaux et les événements dont ils ont besoin pour résoudre les défis les plus pressants de notre pays. Nos domaines d'intérêt incluent l’économie canadienne, l’énergie et l’environnement, l’innovation et la technologie, l’immigration et plus encore. Nous sommes à l'intersection de la recherche et des politiques, où les idées rencontrent l'impact.

Le Conference Board du Canada participe à l'activité médiatique liée à la méthodologie de recherche et aux résultats. L'interprétation des résultats ou les activités de plaidoyer associées à la recherche sont celles de la Société de l'arthrite. Le Conference Board du Canada est indépendant, non partisan et sans but lucratif.

