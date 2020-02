February 05, 2020 09:00 ET

SpareBank 1 SMN fikk et rekordhøyt resultat på 2563 millioner kroner i 2019. Det er en økning på 473 millioner kroner fra året før. Styret i banken foreslår et utbytte på 6,50 kroner per egenkapitalbevis.



Styrets forslag overfor representantskapet innebærer en avsetning på 473 millioner kroner til samfunnsutbytte. Av dette foreslås 200 millioner kroner til utdeling til allmennyttige formål i år og 273 millioner som avsetning til eierstiftelsen i banken. Samfunnsutbyttet stammer fra en eiermodell der det midtnorske samfunnet direkte og via stiftelsen eier 39,1 prosent av SpareBank 1 SMN.

- Når det går bra for regionen, går det bra også for regionens ledende bank. SpareBank 1 SMN har aldri tidligere levert et så godt resultat. Kundene setter tydelig pris på enkle og effektive selvbetjeningsløsninger kombinert med dyktige rådgivere med lokalkunnskap i hele regionen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN.

Historisk økning av samfunnsutbyttet

Utdelingen til allmennyttige formål er en tredobling sammenlignet med de foregående årene. Dette er den største utdelingen noensinne i SpareBank 1 SMN.

- Gjennom solid bankdrift bygger vi muskler for å bidra med finansiering til folk og bedrifter. Som samfunnseid bank betaler vi i tillegg ut utbytte til lokalsamfunnene. Vår eiermodell er unik. Jo flere kunder som velger SpareBank 1 SMN, jo større blir utbyttet til landsdelen. Det ser vi at folket i Midt-Norge har forstått. Gjennom samfunnsutbyttet får vi sammen ting til å skje, også ting som nødvendigvis ikke kan telles i kroner og øre, sier Janson.

- Bankdriften og samfunnsutbyttet hviler begge på et bærekraftig fundament. Skal vi lykkes i årene som kommer, må det gå en grønn tråd i alt vi foretar oss. Bærekraft er i ferd med å endre finansmarkedene. Dette vil kundene merke gjennom nye produkter og nye vilkår, men også tydeligere forventninger fra oss. Nylig lanserte vi flere nye, grønne lån for personkunder. Dette er bare starten, sier konsernsjefen.

Styrket markedsposisjon

2019-regnskapet kjennetegnes av godt salg innen alle produktområder, stabile tap, gevinst på store eierposter samt høy vekst og mange nye kunder. 7000 personkunder og 1000 bedrifter valgte SpareBank 1 SMN som sin nye hovedbank i 2019.

Banken økte utlån til personkunder med 6,4 prosent i 2019 med økende veksttakt mot slutten av året. Banken har lyktes godt med å rekruttere nye kunder gjennom avtalen med LO. Utlån til næringslivskunder økte med 1,1 prosent.

Netto renteinntekter økte med 284 millioner kroner til 2687 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak vekst i utlån og innskudd samt høyere innskuddsmarginer.

Tap på utlån ble 299 millioner kroner mot 263 millioner året før. Tapene stammer fortsatt primært fra oljetrelatert virksomhet, men er på nivå med året før. Tap på utlån til personkunder har økt noe, men ligger fortsatt på et lavt nivå.

Kostnadene skal ned

Kostnadene i konsernet økte med 6,6 prosent til 2797 millioner kroner. Styret har satt et nytt mål om at kostnadsveksten skal begrenses til to prosent årlig. Målet gjelder hele konsernet.

Det er etablert et forbedringsprogram kalt Ett SMN for å utnytte kraften som ligger i konsernet. Her ses det på mulige synergier mellom forretningsområdene i konsernet som kan gi økte inntekter og mer effektiv drift.

Nøkkeltall

Resultat før skatt: 3081 mill. kr (2450 mill. per fjerde kvartal 2018)

Resultat: 2563 mill. kr (2090 mill.)

Egenkapitalavkastning: 13,7% (12,2%)

Vekst i utlån: 4,7% (7,8%)

Vekst i innskudd: 6,6% (5,4%)

Tap på utlån: 299 mill. kr (263 mill.)

Ren kjernekapitaldekning: 17,2% (14,9%)

Foreslått utbytte: 6,50 kr (5,10)

Trondheim, 5. februar 2020

