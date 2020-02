COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 05 FÉVRIER 2020

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

WEBORAMA



INITIEE PAR

STARTUP AVENUE

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE WEBORAMA

PRIX D'OFFRE : 5,60 euros par action Weborama

DUREE DE L'OFFRE : 10 jours de négociation

AMF



Le présent communiqué est établi par la société Weborama conformément aux dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 04 février 2020, apposé le visa n°20-030 en date du 04 février 2020 sur la note en réponse (la « Note en Réponse ») établie par la société Weborama relative à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Startup Avenue (l'« Offre »).

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Weborama, complétant la Note en Réponse, ont été déposées auprès de l'AMF le 04 février 2020, et sont mises à la disposition du public ce jour.





La Note en Réponse et les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Weborama, sont disponibles sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ) ainsi que sur le site Internet de la société Weborama ( www.weborama.com ) et peuvent être obtenues sans frais au siège social de la société Weborama, sis 15, rue Clavel à Paris (75019).

Avertissement : L’Offre est faite exclusivement en France. Les informations qui précèdent, l’Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Les personnes en possession du présent communiqué et de tout document se rapportant à l’Offre sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Les informations qui précèdent et les documents qui s’y rapportent ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation ou une offre d'achat de valeurs mobilières dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation est illégale. L'Offre ne fera l'objet d'aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. L’Offre décrite aux présentes n’a pas été et ne sera pas présentée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et ne sera pas ouverte aux actionnaires aux Etats-Unis.

