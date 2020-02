Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõte Kaubamaja AS pikendas kehtivat üürilepingut AS-iga Viru Keskus seitsmeks aastaks, kuni aastani 2028. Üürilepingu pikendamine ei mõjuta Kaubamaja uue müügimaja arendusega seotud plaane.

Kaubamaja on Viru Keskuse suurim üürnik alates keskuse avamisest 2004 aastal. Kaubamaja AS kasutuses on Viru Keskuses ligikaudu 8700 ruutmeetrit müügipinda, millel paiknevad Kaubamaja Ilu-, Naiste- ja Toidumaailm.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja AS MSI Grupp esitasid 2018. aasta alguses Tallinna linnavalitsusele taotluse projekteerimistingimuste saamiseks Gonsiori tn 2 ja Rävala pst 6 kinnistute uushoonestamiseks. Projekteerimistingimuste taotlus lähtus kehtivatest detailplaneeringutest ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ning Eesti Arhitektide Liiduga koostöös läbi viidud arhitektuurikonkursi võitnud võistlustööst „CITY BREAK“. Võidutöö autoreid esindava arhitektuuribürooga DAGOpen OÜ on sõlmitud projekteerimisleping detsembris 2018. Käesoleval ajal on projekteerimistingimuste menetlemine linna poolt peatatud ja arendajad ootavad Tallinna Linnaplaneerimise Ameti otsuseid seoses linna poolt kavandatavate südalinna liiklusmuudatustega, et jätkata Kaubamaja kvartali arendamisega.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS informeerib börsi uue müügimaja ehitamisega seotud olulistest sammudest, investeeringute mahtudest ja täpsemast infomatsioonist börsi reglemendis sätestatud korras.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000