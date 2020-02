COCONUT CREEK, Floride, 05 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des partenaires clés de l'industrie se sont réunis pour lancer la MRO Blockchain Alliance, la toute première enquête menée à l'échelle de l'industrie du transport aérien sur l'utilisation de la blockchain pour suivre, repérer et enregistrer les pièces d'avion.



La nouvelle alliance est composée d'organisations de premier plan couvrant chaque aspect de la maintenance, la réparation et la révision (MRO- Maintenance, Repair and Overhaul) des avions commerciaux, depuis la fabrication des pièces et leur réparation, jusqu'à la logistique et aux contrats intelligents. Les membres de l'alliance incluent, à l'heure actuelle, Bolloré Logistics, Cathay Pacific, FLYdocs, HAECO Group, Ramco Systems, SAFRAN, SITA et Willis Lease Finance Corporation, tous soutenus par Clyde & Co.

« Pour concevoir un produit de valeur utilisant la technologie de la blockchain, nous aurons besoin des leaders de l'industrie, représentés dans cette alliance, afin de prêter leur expertise respective et poursuivre le travail déjà accompli par Willis Lease Finance Corporation et FLYdocs dans ce secteur », a expliqué Austin Willis, vice-président principal, développement commercial, Willis Lease Finance Corporation.

Au cours des mois à venir, l'alliance lancera une preuve de concept pour examiner comment ses membres peuvent utiliser la blockchain pour suivre et enregistrer numériquement l'historique des mouvements et de la maintenance des pièces d'un grand nombre d'acteurs. Ceux-ci incluent des compagnies aériennes, des bailleurs, des fabricants d'équipement d'origine (OEM - original equipment manufacturers), des fournisseurs de services logistiques et des fournisseurs de services de maintenance.

Ces informations de suivi sont essentielles pour gérer une chaîne de valeur logistique complexe, susceptible de couvrir plusieurs parties prenantes au cours de la durée de vie de chaque pièce. Aujourd'hui, il n'existe aucune base de données mondiale, un partage de données incomplet et une numérisation uniquement partielle des pièces de l'aviation commerciale. La MRO Blockchain Alliance est convaincue que l'utilisation de la blockchain simplifiera et accélèrera le processus de suivi des pièces et le partage sécurisé des informations à travers l'industrie. PwC estime que l'utilisation de la blockchain pourrait augmenter les recettes de l'industrie aérospatiale de jusqu'à 4 %, soit 40 milliards USD, tout en réduisant les coûts de la MRO d'environ 5 %, soit 3,5 milliards USD, à l'échelle mondiale. Les économies proviendront du stockage sécurisé des documents, de l'assurance de la confidentialité et de la protection des données, de l'amélioration des informations sur les délais de réparation et l'inventaire, des flux de travail automatisés et des rapprochements de registres plus efficaces.

La MRO Blockchain Alliance utilisera la technologie de la blockchain pour enregistrer et suivre deux séries d'informations distinctes pour chaque pièce d'avion : un fil numérique et un passeport numérique. Le fil numérique indique le statut en temps réel, la chaîne de contrôle et le traçage jusqu'aux origines de la pièce au fil du temps. Le passeport numérique – à l'instar d'un passeport humain – fournit l'identité incontestable d'une pièce et contient d'autres données essentielles prouvant sa propriété.

Le rôle de SITA, en tant que prestataire de solutions informatiques de premier plan pour la communauté du transport aérien, fournira une gouvernance pour l'alliance mondiale, soutiendra ses groupes de travail, fournira l'ensemble des composants de la technologie blockchain nécessaires, conformes aux normes internationales, et assurera un alignement correct et une validation auprès des autorités de réglementation concernées.

Matthys Serfontein, président des solutions de transport aérien pour SITA, a déclaré : « Cette initiative fait partie de l'exploration continue de la blockchain par SITA, une technologie qui, selon nous, promet d'offrir des opportunités incroyables pour rationaliser le partage et l'enregistrement d'informations à travers l'ensemble du secteur du transport aérien. Dans une industrie aussi connectée que la nôtre, la possibilité de partager et enregistrer des données communes de façon sécurisée sans renoncer au contrôle de ces données est essentiel pour favoriser l'efficacité des voyages aériens. Cela est particulièrement vrai pour le secteur de la MRO. »

L'industrie de la MRO traite 25 milliards de pièces chaque année, tout en ajoutant 3 milliards de nouvelles pièces par an. On recense 20 000 fournisseurs, couvrant 144 000 vols chaque jour pour un marché représentant environ 100 milliards USD par an.

L'alliance passera les 6 prochains mois dans une phase de planification continue, dans le but de présenter la première preuve de concept au cours du troisième trimestre 2020.

Willis Lease Finance Corporation

Willis Lease Finance Corporation loue des moteurs d'avions commerciaux régionaux et long-courriers, des groupes électrogènes auxiliaires et des aéronefs à de grandes compagnies aériennes, des fabricants de moteurs d'avion et des fournisseurs de maintenance, réparation et révision (MRO) dans 120 pays. Ces activités de location sont intégrées à son activité d'achat-vente de moteurs et d'aéronefs, ses pools locatifs de moteurs et ses services de gestion d'actifs, appuyés par une technologie de pointe via sa filiale Willis Asset Management, ainsi que ses diverses solutions de fin de vie pour les aéronefs, les moteurs et le matériel d'aviation via sa filiale, Willis Aeronautical Services, Inc.

À l'exception des faits historiques, les sujets abordés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui n'apportent que des orientations futures et qui ne sont pas garantis. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication et nous ne nous engageons pas à les actualiser. Nos résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant être à l'origine de cette différence comprennent, sans s'y limiter : les conséquences sur le secteur du transport aérien et l'économie mondiale d'événements tels que l'activité terroriste, l'évolution du prix du pétrole et d'autres perturbations des marchés mondiaux ; les tendances dans le secteur du transport aérien et notre capacité à tirer parti de ces tendances, notamment les taux de croissance des marchés et autres facteurs économiques ; les risques associés à la possession et à la location de moteurs à réaction et d'aéronefs ; notre capacité à négocier avec succès les achats d'équipement, les ventes et les baux, de recouvrer les montants impayés et de maîtriser les coûts et les dépenses ; les modifications des taux d'intérêt et la disponibilité de capital, tant pour nous que pour nos clients ; notre capacité à continuer à répondre aux évolutions des demandes de nos clients ; les modifications réglementaires affectant les opérations aériennes, la maintenance des aéronefs, les normes comptables et les taxes ; la valeur marchande des moteurs et des autres actifs de notre portefeuille ; et les risques décrits dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K et d'autres rapports continus déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.