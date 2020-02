Chiffre d’affaires 2019 : 497,5 M€, en croissance de +12%

Marge 2019 de ROPA1 estimée à au moins 7%2

Croissance organique : +10%

Forte dynamique du Nucléaire : +20,3% (dont +18,6% en organique)

Paris-La Défense, le 5 février 2020, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd'hui le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2019.

Chiffre d’affaires consolidé 2019

et variations par rapport à 2018 (non audité)

En millions d'euros 2018 2019 Variation

totale Variation

organique* Groupe 444,1 497,5 +12,0% +10,0% Energy & Infrastructure 391,3 446,2 +14,0% +12,2% Staffing 44,2 43,8 -0,8% -4,9% Divers 8,6 7,5 - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

Sur l’exercice 2019, Assystem enregistre une croissance de son chiffre d’affaires consolidé de +12,0%, dont +10,0% de croissance organique, +1,0% d’effet périmètre (lié à l’intégration d’ASCO au 1er octobre 2019, dont l’activité ressort à la fois du Nucléaire et de ET&I) et +1,0% d’effet de la variation des taux de change.

La croissance du chiffre d’affaires enregistrée au 4ème trimestre 2019, à +11,1% (dont +6,6% en organique, +3,8% d’effet périmètre et +0,7% d’effet de la variation des taux de change), continue d’être portée par le dynamisme des activités Nucléaire (+16,5%, dont 12,1% en organique). Comme attendu, la croissance organique du 2nd semestre 2019 est inférieure à celle constatée au 1er semestre 2019. Elle demeure élevée, à +7,0%, compte tenu de la base de comparaison du 2nd semestre 2018 (au titre duquel avait été enregistrée une croissance organique de +12,9%).

ENERGY & INFRASTRUCTURE

Pour l’exercice 2019, la croissance totale du chiffre d’affaires d’Energy & Infrastructure (446,2 millions d’euros) est de +14,0%, dont +12,2% de croissance organique, +1,2% d’effet périmètre et +0,6% d’effet de la variation des taux de change. Au 4ème trimestre, la croissance totale est de +13,1% (dont +8,3% en organique, +4,3% d’effet périmètre et +0,5% d’effet de la variation des taux de change).

Les activités Nucléaire, à 301,9 millions d’euros (61% du chiffre d’affaires consolidé), maintiennent un rythme de croissance très soutenu à +20,3%, dont +18,6% de croissance organique, +1,1% d’effet périmètre et +0,6% d’effet de la variation des taux de change. La croissance provient pour moitié de l’activité en France et pour l’autre moitié de l’activité au Royaume-Uni et au Moyen-Orient (y inclus Turquie). Au 4ème trimestre, la croissance organique décélère compte tenu d’un effet de base exigeant. La croissance totale ressort à +16,5% sur le trimestre, dont +12,1% en organique, +4,0% d’effet périmètre et +0,4% d’effet de la variation des taux de change.

Le chiffre d’affaires d’Energy Transition & Infrastructures (ET&I), à 144,3 millions d’euros, est en croissance de +2,9% sur l’exercice, dont +0,9% en organique, +1,3% d’effet de périmètre et +0,7% d’effet de la variation des taux de change. Comme indiqué précédemment, cette croissance limitée reflète la sélectivité des offres d’Assystem en matière d’ingénierie hors Nucléaire. L’activité de Building Infrastructure de Radicon est pour sa part en progrès sensible, avec une accélération marquée au 2nd semestre.

STAFFING

Avec un chiffre d’affaires de 43,8 millions d’euros, l’activité Staffing est en léger repli de -0,8%. La variation des taux de change a un impact positif de +4,1%. Au 4ème trimestre, l’activité s’inscrit en repli de -6,1%, avec un effet de la variation des taux de change positif de +2,5%. L’orientation stratégique prise sur cette activité est de privilégier les contrats à valeur ajoutée et de rechercher, sur la partie volumique du marché, une optimisation du couple coûts de gestion/rentabilité directe des contrats.

EFFECTIFS

Au 31 décembre 2019, Assystem emploie 5 993 collaborateurs (contre 5 608 fin 2018), dont 779 pour l’activité Staffing (contre 865 fin 2018).

MARGE ESTIMÉE DE ROPA 2019 ET FREE CASH-FLOW

Sur une base non auditée, le Groupe estime :

sa marge 2019 de ROPA sur chiffre d’affaires à au moins 7%, y inclus +0,1% d’incidence de l’application de la norme IFRS16 à compter du 1 er janvier 2019 ;

janvier 2019 ; le free cash-flow3 cumulé réalisé la période de 24 mois couvrant les exercices 2018 et 2019 à environ 6,5% du chiffre d’affaires total de cette période (hors l’incidence positive de l’application de la norme IFRS16 à compter du 1er janvier 2019).

CALENDRIER FINANCIER 2020

9 mars : Résultats annuels 2019 – Réunion de présentation le 10 mars à 8h30

30 avril : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2020

trimestre 2020 14 mai : Assemblée générale des actionnaires

30 juillet : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2020

semestre 2020 8 septembre : Résultats semestriels 2020 – Réunion de présentation le 9 septembre à 8h30

27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

DONNEES PAR TRIMESTRE

En millions d'euros T1 2018 T1 2019 Variation

totale Variation

organique* Groupe 107,9 125,8 +16,6% +15,7% Energy & Infrastructure 94,5 112,2 +18,8% +18,3% Staffing 11,1 11,5 +3,6% -1,6% Divers 2,3 2,1 - -





En millions d'euros T2 2018 T2 2019 Variation

totale Variation

organique* Groupe 108,2 120,7 +11,5% +10,8% Energy & Infrastructure 94,6 107,7 +13,8% +13,6% Staffing 11,2 11,3 +0,4% -4,3% Divers 2,4 1,8 - -





En millions d'euros T3 2018 T3 2019 Variation

totale Variation

organique* Groupe 106,9 116,5 +9,0% +8,1% Energy & Infrastructure 94,2 104,2 +10,6% +10,0% Staffing 10,9 10,8 -1,1% -5,0% Divers 1,8 1,6 - -





En millions d'euros T4 2018 T4 2019 Variation

totale Variation

organique* Groupe 121,1 134,5 +11,1% +6,6% Energy & Infrastructure 108,1 122,2 +13,1% +8,3% Staffing 11,0 10,3 -6,1% -8,6% Divers 2,0 2,0 - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.







1 Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part des entreprises associées (hors Expleo Group).

2 Sur une base non auditée, y inclus +0,1% d’incidence de l’application de la norme IFRS16 à compter du 1er janvier 2019.

3 Le free cash-flow est le flux de trésorerie généré par l’activité diminué des investissements d’exploitation, nets des cessions. Le free cash-flow mentionné s’entend hors free cash-flow relatif aux activités cédées en 2017.





