Paris, le 5 février 2020

LA BEAUTÉ, UN NOUVEAU MÉTIER HERMÈS

Hermès, maison d’objets depuis 1837, présente son seizième métier, la Beauté, avec une première collection, Rouge Hermès, dédiée à la beauté des lèvres.

« Nous abordons ce nouveau métier avec notre propre écriture, et beaucoup de plaisir. La Beauté Hermès s’inscrit dans ce que nous sommes : une maison où tout procède de la création, animée par des artisans soucieux d’accompagner avec élégance les femmes et les hommes de notre temps, avec l’intégrité et l’authenticité qui sont les nôtres. Elle concentre ce goût de la surprise, de l’émerveillement, qui passe par l’objet, le dessin, le désir d’être utile en faisant rêver. »

Axel Dumas, président d’Hermès

Fruit d’un travail de conception, de recherche et de développement initié il y a plus de cinq ans et dirigé par Agnès de Villers, présidente d’Hermès Parfum et Beauté, dans l’esprit d’excellence et d’intégration des savoir-faire qui caractérise Hermès, la Beauté Hermès est une création à plusieurs mains, sous l’égide de Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d’Hermès.

Pierre Hardy, directeur de création de la chaussure, bijouterie et joaillerie Hermès signe l’objet. Bali Barret, directrice artistique de l’univers féminin Hermès et directrice de création de la soie féminine, porte la vision du féminin et de la couleur, tandis que Jérôme Touron, directeur de création de la Beauté Hermès transpose cette vision en maquillage. Leur travail sur l’objet, la matière, la couleur, le geste, s’est organisé librement, dans un jeu d’affinités et de correspondances. Enfin, Christine Nagel, directrice de la création olfactive d’Hermès, a ajouté l’odeur à cette collection.

Produits de maquillage, les rouges à lèvres Rouge Hermès sont des objets Hermès qui expriment dans un petit volume tous les fondamentaux de la maison.

Ils partagent avec tous les objets Hermès une même esthétique de la fonction.

« Notre approche de la beauté est essentielle. C’est révéler et mettre en valeur ce qui est naturellement là, en apportant l’élégance, le confort et le plaisir. J’aime l’idée de l’objet Hermès comme un complice, un révélateur de son être profond. J’associe l’objet de la Beauté Hermès à la réalisation de soi, à la couleur d’une personnalité », déclare Pierre-Alexis Dumas.

Créés dans des matériaux nobles – le métal laqué, brossé, poli, noir, blanc ou or permabrass – assemblés manuellement, les rouges à lèvres sont rechargeables et faits pour durer.

Pierre Hardy explique : « J’aime la simplicité des formes pures que la couleur fait vivre. J’avais l’intuition que, pour durer, cette proposition devait pouvoir changer, être sans fin, induire une mobilité, une suite combinatoire, et toujours reconnaissable. Quelque chose qui reste et quelque chose qui change. »

Les textures des raisins, sensuelles et fines, déposent en un trait la matière à la finition mate ou satinée, évocatrice des cuirs Doblis et Box de la maison.

« La matière, c’est ce qui porte la couleur, c’est ce qui lui donne sa force, sa subtilité. C’est ce qui lui apporte un fini particulier. Chez Hermès, les couleurs voyagent. Elles se réinventent d’une matière à l’autre », indique Jérôme Touron.

L’élégance, l’esprit et la fantaisie de la maison se déclarent en vingt-quatre couleurs, une sélection inspirée par les métiers de la Soie, avec l’infinie richesse de son nuancier (75000 teintes), et du Cuir (900 teintes).

Bali Barret précise : « À la manière d’un carré de soie sur le cou d’une femme, créant l’éclat et révélant sa beauté, nous voulions pour la Beauté Hermès trouver ou retrouver cette émotion de la couleur, cette ultime féminité. La couleur est, chez Hermès, une passion déraisonnable et enivrante, un artisanat de la nuance, une folie du juste ton, un véritable langage. »

La collection emblématique vit accompagnée d’une édition limitée de trois couleurs, renouvelée chaque semestre.

Aussi beaux à l’intérieur qu’à l’extérieur, les objets Rouge Hermès cultivent la sensorialité et le sens du détail, jusqu’à la célèbre boîte orange, en version miniature.

D’autres objets de beauté s’ajoutent aux rouges à lèvres et constituent la base d’un rituel : baume de soin pour les lèvres, brillant à lèvres Poppy, crayon à lèvres universel, pinceau à lèvres en bois laqué, tandis qu’une collection d’accessoires en cuir, étuis et miroir lune, invite au mouvement.

D’autres objets compléteront la Beauté Hermès, et seront révélés chaque semestre, dès septembre 2020, jusqu’à composer une ligne complète de maquillage.

La collection Rouge Hermès sera disponible dès le 4 mars 2020 dans une sélection de magasins Hermès et de points de vente, dans 35 pays.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d’objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver l’essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 44 pays*. Le groupe emploie plus de 14 700 personnes dans le monde, dont plus de 9 000 en France*.

Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.

* Chiffres au 30 juin 2019

