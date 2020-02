Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 1 /2020 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1067 København K LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036 Den 5. februar 2020 Ændring af forventning til 2019 I regnskabsmeddelelsen af 27. august 2019 oplyste selskabet, at der forventedes et resultat før skat for 2019 i niveauet kr. 4 til 7 mio. Selskabets Kia forretninger samt værkstedsdriften har udviklet sig positivt i 2019, men resultatet af Opel – og Peugeot forretningerne har skuffet meget. Resultatet for 2019 forventes nu at komme til at ligge i niveauet kr. 2 mio. før skat. Det forventes, at Opel forretningerne vil udvikle sig positivt efter, at der nu er kommet ro omkring importen af Opel samtidig med, at de øvrige forretninger forventes af udvikle sig positivt i 2020. Selskabet offentliggør årsrapporten den 17. marts 2020. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3693 1011. Med venlig hilsen Andersen & Martini A/S Peter Hansen





