Faits saillants du troisième trimestre



Les produits ont atteint 81,3 millions de dollars , en hausse de 14,9 % d’un exercice à l’autre.

La croissance interne s’est établie à 3,3 % en excluant l’écart de change, essentiellement en raison de l’augmentation liée aux abonnements qui se situent à 392 000, en hausse de 10,1 % d’un exercice à l’autre. En incluant l’écart de change, la croissance interne s’est établie à 2,6 %.

Le BAIIA ajusté 2) s’est établi à 31,0 millions de dollars, en hausse de 14,0 %. Compte non tenu de l’incidence de l’adoption de l’IFRS 16, le BAIIA ajusté 2) se serait chiffré à 29,3 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté 2) par secteur s’est chiffré à 14,9 millions de dollars (37,3 % du BAIIA total) pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 17,4 millions de dollars (42,0 % du BAIIA total) pour le secteur Radio et à (1,3) million de dollars pour le secteur Siège social.

Le bénéfice net s’est chiffré à 8,1 millions de dollars, soit 0,11 $ par action (de base et après dilution), comparativement à une perte de (18,1) millions de dollars pour l’exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté 3) a atteint 16,7 millions de dollars, soit 0,22 $ par action (de base et après dilution), en hausse de 34,8 % d’un exercice à l’autre.

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 108,8 % pour atteindre 28,8 millions de dollars.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 4) ont augmenté de 23,8 % pour se chiffrer à 21,0 millions de dollars, soit 0,28 $ par action (de base et après dilution).

Le ratio dette nette/BAIIA ajusté 2) pro forma s’est établi à 2,94 x. La dette nette totale s’est établie à 346,5 millions de dollars, une réduction de 12,5 millions de dollars d’un exercice à l’autre.

Aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la société a racheté 948 611 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable (ensemble les « actions ») au troisième trimestre de 2020 pour une contrepartie en trésorerie totale de 6,1 millions de dollars. Au total, 1 203 475 actions ont été rachetées pendant les neuf premiers mois de l’exercice 2020 pour une contrepartie en trésorerie totale de 8,0 millions de dollars.

MONTRÉAL, 05 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2019.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 décembre Périodes de neuf mois

closes les

31 décembre 2019 2018 % 2019 2018 % Produits 81 313 70 772 14,9 238 323 139 920 70,3 Produits récurrents1) 33 728 33 364 1,1 101 238 94 811 6,8 BAIIA ajusté2) 31 033 27 219 14,0 89 869 49 827 80,4 Bénéfice net 8 089 (18 053 ) 22 456 (15 930 ) Par action – dilué (en $) 0,11 (0,26 ) 0,29 (0,26 ) Bénéfice net ajusté3) 16 710 12 396 34,8 45 813 25 002 83,2 Par action – dilué (en $)3) 0,22 0,18 22,2 0,60 0,40 50,0 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 28 833 13 809 108,8 74 083 26 631 178,2 Flux de trésorerie disponibles ajustés4) 21 033 16 983 23,8 60 377 28 989 108,3





1) Les produits récurrents du secteur Diffusion et musique pour entreprises comprennent les frais d’abonnement et d’utilisation ainsi que les frais fixes facturés aux clients mensuellement, trimestriellement et annuellement pour des services musicaux continus. Les produits non récurrents proviennent essentiellement de la publicité, des services de soutien et d’installation, du matériel et des frais ponctuels. 2) Le BAIIA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net (la perte nette) avant le montant net des charges financières (produits financiers), la variation de la juste valeur des placements, les impôts, l’amortissement et les radiations d’immobilisations corporelles, l’amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation, l’amortissement des immobilisations incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, les charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées, l’avantage tangible exigé par le CRTC et les coûts d’acquisition, les frais juridiques et les charges de restructuration et autres charges. 3) Le bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant la variation de la juste valeur des placements, les pertes (profits) liés à l’évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, l’amortissement des immobilisations incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, les charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées, l’avantage tangible exigé par le CRTC et les coûts d’acquisition, les frais juridiques et les charges de restructuration et autres charges, déduction faite des impôts connexes. 4) Les flux de trésorerie disponibles ajustés, une mesure non conforme aux IFRS, sont définis comme suit : les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation diminués des dépenses d’investissement, des intérêts payés et du remboursement d’obligations locatives, majorés des coûts d’acquisition, des frais juridiques et des charges de restructuration et autres charges, ajustés pour tenir compte du gain ou de la perte non réalisé sur change et de la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

« Les résultats du troisième trimestre sont conformes à nos attentes. En effet, les produits ont augmenté de 14,9 % du fait de l’acquisition de Newfoundland Capital Corporation Inc. (« NCC ») et des abonnements, et les flux de trésorerie disponibles ajustés se sont accrus de plus de 23,8 %. Les solides entrées de trésorerie enregistrées pour le trimestre et depuis le début de l’exercice, conjuguées à des perspectives commerciales favorables, ont jeté les bases d’une augmentation du dividende, qui a été porté à 0,075 $ l’action, en hausse de 15,4 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. En outre, nous avons tiré parti du bas cours de l’action pour racheter 6,1 millions de dollars d’actions au cours du trimestre », a déclaré Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray.



« Malgré le fléchissement des ventes du secteur Radio attribuable à la faiblesse du marché de l’Ouest canadien, ce secteur continue d’enregistrer de bons résultats sur ses autres marchés clés tels que Toronto et Ottawa. »

« À mesure que la tendance vers les services de diffusion en continu par contournement s’accentue et que les consommateurs sont submergés par les nouveaux services de télévision en continu, les plateformes vidéo gratuites financées par la publicité, qui ont de plus en plus la cote chez les auditeurs, ont presque atteint un point tournant. En décembre dernier, nous avons signé une entente avec Sinclair Broadcasting visant STIRR, notre première plateforme par contournement financée par la publicité aux États-Unis. Ambiance et les concerts Qello sont déjà offerts sur Samsung TV Plus aux États-Unis, et d’autres pays et plateformes emboîteront le pas. Nous avons également déployé certaines chaînes sur XUMO/LG et Pluto TV. Ces nouveaux réseaux numériques auront soif de contenu, et Stingray est extrêmement bien placée pour tirer parti de ses chaînes linéaires audio et vidéo, accroître considérablement sa part des budgets publicitaires et atteindre des millions de nouveaux auditeurs. »

« Autre indication de l’évolution rapide de notre modèle commercial, le modèle par abonnement dans le segment grand public et le segment interentreprises orienté client génère maintenant annuellement des produits de plus de 40,0 millions de dollars. Nous continuerons à étendre notre distribution à de nouvelles plateformes et marchés et à proposer de nouveaux produits innovants. »

« Nous abordons cette nouvelle année avec une grande confiance, car nous continuons à étendre notre riche contenu à de nouvelles plateformes et à diversifier davantage nos sources de produits grâce à des modèles basés sur la publicité et l’abonnement », a conclu M. Boyko.

Résultats du troisième trimestre

Les produits du troisième trimestre de 2020 ont progressé de 10,5 millions de dollars, ou 14,9 %, pour atteindre 81,3 millions de dollars, en comparaison de 70,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2019. Cette hausse est principalement attribuable à l’acquisition de NCC, conjuguée à la croissance interne liée aux abonnements.

Pour le trimestre, les produits générés au Canada ont augmenté de 10,7 millions de dollars, ou 23,1 %, pour s’établir à 57,5 millions de dollars, contre 46,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. Au troisième trimestre de 2020, les produits générés aux États-Unis ont augmenté de 0,8 million de dollars, ou 8,4 %, pour s’établir à 9,6 millions de dollars, comparativement à 8,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. Au troisième trimestre de 2020, les produits générés dans les autres pays ont diminué de (1,0) million de dollars, ou 6,4 %, pour s’établir à 14,2 millions de dollars, par rapport à ceux de 15,2 millions de dollars inscrits au troisième trimestre de 2019. La diminution est principalement attribuable au recul des ventes du secteur de la musique pour entreprises et à la résiliation de certains contrats internationaux assortis de faibles marges.

Les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 1,0 million de dollars, ou 2,6 %, pour s’établir à 39,9 millions de dollars, par rapport à 38,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. L’augmentation découle principalement de la croissance interne liée aux abonnements.

Les produits du secteur Radio ont augmenté de 10,2 millions de dollars, ou 32,7 %, pour s’établir à 41,4 millions de dollars, alors qu’ils étaient de 31,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2019.

Au troisième trimestre de 2020, le BAIIA ajusté s’est accru de 3,8 millions de dollars, ou 14,0 %, pour atteindre 31,0 millions de dollars, contre 27,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 38,2 %, contre 38,5 % au troisième trimestre de 2019. L’augmentation du BAIIA ajusté est surtout attribuable à l’adoption de l’IFRS 16, à l’acquisition de NCC, à la croissance interne liée aux abonnements et à la réduction des charges d’exploitation du secteur Diffusion et musique pour entreprises, en partie contrebalancées par la contrepassation de certaines charges à payer du secteur Radio au troisième trimestre de 2019. Compte non tenu de l’incidence de l’IFRS 16, le BAIIA ajusté se serait chiffré à 29,3 millions de dollars et la marge connexe se serait établie à 36,0 %.

Au troisième trimestre de 2020, le bénéfice net s’est établi à 8,1 millions de dollars (0,11 $ par action), par rapport à une perte nette de 18,1 millions de dollars [(0,26) $ par action)] au troisième trimestre de 2019. La différence est principalement attribuable à la charge non récurrente de 25,3 millions de dollars se rapportant aux avantages tangibles exigés par le CRTC découlant de l’acquisition de NCC au troisième trimestre de 2019. Cette différence s’explique également par la baisse des coûts d’acquisition, la variation positive de l’évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, la variation positive de la juste valeur des placements et la hausse des résultats d’exploitation, en partie contrebalancées par la hausse des frais juridiques liés à l’entente de règlement avec Music Choice et de la charge d’impôt sur le résultat. Le bénéfice net ajusté s’est chiffré à 16,7 millions de dollars (0,22 $ par action) au troisième trimestre de 2020, comparativement à 12,4 millions de dollars (0,18 $ par action) au troisième trimestre de 2019. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse des résultats d’exploitation et au profit de change, en partie contrebalancés par une charge d’impôt sur le résultat plus élevée.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont chiffrées à 28,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2020, en comparaison de 13,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2019. Au troisième trimestre de 2020, les flux de trésorerie disponibles ajustés dégagés se sont élevés à 21,0 millions de dollars, comparativement à 17,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. L’augmentation est principalement attribuable à l’acquisition de NCC, à la hausse des produits d’exploitation et à la baisse des dépenses d’investissement.

Au 31 décembre 2019, la société disposait de 7,3 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, d’une dette subordonnée de 39,6 millions de dollars ainsi que de facilités de crédit de 380,0 millions de dollars, dont une tranche d’environ 48,3 millions de dollars était disponible.

Résultats de la période de neuf mois

Les produits des neuf premiers mois de l’exercice 2020 ont augmenté de 98,4 millions de dollars, ou 70,3 %, pour atteindre 238,3 millions de dollars, en comparaison de 139,9 millions de dollars il y a un an. L’augmentation s’explique essentiellement par l’acquisition de NCC, de DJ Matic et de Novramedia, conjuguée à la croissance interne liée aux abonnements, partiellement contrebalancées par la résiliation certains contrats internationaux assortis de faibles marges.

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2020, le BAIIA ajusté s’est accru de 40,1 millions de dollars, ou 80,4 %, pour se fixer à 89,9 millions de dollars, par rapport à 49,8 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 37,7 %, contre 35,6 % pour la période correspondante de l’exercice 2019. L’augmentation du BAIIA ajusté découle principalement de l’acquisition de NCC, de l’adoption de l’IFRS 16, de la croissance interne liée aux abonnements et de la réduction des charges d’exploitation du secteur Diffusion et musique pour entreprises, en partie contrebalancées par la contrepassation de certaines charges à payer du secteur Radio au troisième trimestre de 2019. Compte non tenu de l’incidence de l’adoption de l’IFRS 16, le BAIIA ajusté se serait chiffré à 84,9 millions de dollars et la marge se serait établie à 35,6 %.

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2020, le bénéfice net ajusté s’est établi à 45,8 millions de dollars (0,60 $ par action), par rapport à 25,0 millions de dollars (0,40 $ par action) pour la période correspondante de l’exercice 2019. Cette augmentation découle en grande partie de la hausse des résultats d’exploitation, en partie contrebalancée par la hausse des charges d’intérêts, de la charge d’impôt sur le résultat et de l’amortissement des immobilisations corporelles.

Déclaration de dividende

Le 5 février 2020, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 16 mars 2020 ou vers cette date aux porteurs d’actions inscrits le 28 février 2020.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Autres faits saillants des activités

Le 3 février 2020, la société et Music Choice ont conclu et signé une entente de règlement qui met un terme définitif au litige des parties concernant les brevets aux États-Unis et qui règle complètement et définitivement la totalité des réclamations, des demandes reconventionnelles et des défenses présentées dans le cadre de ce litige. Le montant du règlement, soit 13,3 millions de dollars américains (17,2 millions de dollars), sera payé en deux versements égaux. Le premier paiement a été versé à la date du règlement et le second le sera au plus tard le 15 février 2021. La société a ainsi comptabilisé une charge de 17,1 millions de dollars dans les coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges. Les modalités du règlement n’ont pas d’incidence sur les services actuellement offerts par Stingray aux États-Unis, dont la prestation ne sera pas interrompue.

Le 27 janvier 2020, la société a acquis la totalité des actions ordinaires de Chatter Research Inc., un chef de file torontois de la création, du développement et du déploiement de solutions de saisie en temps réel de la rétroaction de clients fondées sur l’intelligence artificielle à l’intention des commerces de détail et du secteur de l’hôtellerie. La contrepartie totale se compose d’un montant de 2,1 millions de dollars versé à la clôture et d’une contrepartie conditionnelle.

Le 6 novembre 2019, la société a annoncé avoir conclu une entente à long terme visant à offrir une programmation musicale personnalisée et ponctuée de messages en magasin dans plus d’un millier d’épiceries et de pharmacies du chef de file METRO. Les détaillants faisant partie de l’entente comprennent les établissements Metro et Metro Plus du Québec, Metro en Ontario, Super C, Food Basics, Adonis, Les 5 Saisons, Brunet et Jean Coutu.

Au début d’octobre 2019, la société a annoncé que son application de musique très bien cotée était désormais accessible à tous les Canadiens et Américains. Jusqu’ici réservée exclusivement aux abonnés de la télévision payante, l’application Stingray Musique propose une expérience d’écoute inégalée, tant de contenu local qu’international. L’application est accessible gratuitement, et sa version Premium est offerte en vertu d’un abonnement mensuel.

À propos de Stingray

Groupe Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), entreprise située à Montréal, est un chef de file dans les domaines de la musique, des médias et de la technologie comptant plus de 1 200 employés dans le monde entier. Stingray est un fournisseur de premier plan de services sélectionnés offerts directement aux consommateurs ou à des entreprises, notamment des chaînes musicales télévisées, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes de télévision en format 4K ultra-haute définition (UHD), des produits de karaoké, de l’affichage dynamique numérique, de la musique en magasin et des applications de musique qui ont été téléchargées plus de 140 millions de fois. Stingray rejoint 400 millions d’abonnés (ou utilisateurs) dans 156 pays.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2019, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com . Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu’en date du présent communiqué, et la société ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d’événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles démontrent la rentabilité nette de ses activités principales. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés constituent une mesure importante pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Cette mesure démontre la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour évaluer l’importance de la dette au regard de l’état de la situation financière de la société. Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les IFRS et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS.

Notre méthode de calcul de ces mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net ajusté avec le bénéfice net 3 mois 9 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 déc.

2019

T3 2020 31 déc.

2018

T3 2019 31 déc.

2019

Cumul 2020 31 déc.

2018

Cumul 2019 Bénéfice net (perte nette) 8 089 (18 053 ) 22 456 (15 930 ) Charges financières (produits financiers), montant net (4 383 ) 7 208 9 359 10 039 Variation de la juste valeur des placements (4 781 ) (840 ) (4,636 ) (901 ) Impôts 1 897 (6 117 ) 5 857 (5 061 ) Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 2 876 2 469 8 687 4 912 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 1 402 – 4 192 – Amortissement d’immobilisations incorporelles 5 494 6 401 17 548 16 243 Rémunération fondée sur des actions 238 263 743 796 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 677 (147 ) 2 252 738 Avantages tangibles exigés par le CRTC – 25 306 – 25 306 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 19 524 10 729 23 411 13 685 BAIIA ajusté 31 033 27 219 89 869 49 827 Charges financières (produits financiers), montant net, à l’exclusion des pertes (profits) liés à l’évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés (4 184 ) (7 208 ) (16 146 ) (10 039 ) Impôts (1 897 ) 6 117 (5 857 ) 5 061 Amortissement des immobilisations corporelles et radiations (2 876 ) (2 469 ) (8 687 ) (4 912 ) Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation (1 402 ) — (4 192 ) — Charge d’impôts liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées, à l’amortissement des immobilisations incorporelles, aux avantages tangibles exigés par le CRTC, aux pertes (profits) liés à l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés ainsi qu’aux coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (3 964 ) (11 263 ) (9 174 ) (14 935 ) Bénéfice net ajusté 16 710 12 396 45 813 25 002





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 3 mois 9 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 déc.

2019

T3 2020 31 déc.

2018

T3 2019 31 déc.

2019

Cumul 2020 31 déc.

2018

Cumul 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 28 833 13 809 74 083 26 631 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (1 479 ) (1 972 ) (4 551 ) (5 688 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (495 ) (1 272 ) (1 306 ) (3 002 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (1 286 ) (1 827 ) (4 368 ) (4 422 ) Intérêts payés (4 150 ) (4 649 ) (13 623 ) (5 509 ) Remboursement d’obligations locatives (1 295 ) – (3 693 ) – Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation (17 702 ) 1 180 (9 431 ) 5 949 Perte non réalisée sur change (917 ) 985 (145 ) 1 345 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 19 524 10 729 23 411 13 685 Flux de trésorerie disponibles ajustés 21 033 16 983 60 377 28 989

Note au lecteur : Les états financiers consolidés intermédiaires résumés et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.stingray.com , de même que sur SEDAR, au www.sedar.com .

