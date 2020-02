COMUNICATO STAMPA 6 FEBBRAIO 2020

Italeaf: Accordo tra Softeco e Sea-Side per la realizzazione di un sistema integrato di “Predictive Energy Analytics” per la riduzione dei consumi energetici di un cementificio

TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, comunica che la digital company Softeco Sismat ha sottoscritto una partnership industriale e commerciale con Seaside, società del Gruppo Italgas che opera nel settore della efficienza energetica con una offerta integrata di consulenza, soluzioni di finanziamento e soluzioni tecnologiche proprietarie.

L’accordo prevede una sinergia tra “Savemixer”, il software proprietario di Seaside, piattaforma di supporto alla gestione energetica per sistemi complessi, multi utente e multi sito, che permette di svolgere funzioni di Business Intelligence, Predictive e Big Data Analysis, e le soluzioni Softeco di acquisizione dei dati del processo produttivo con contatori energia, sensori e sistemi di monitoraggio. L’accordo è finalizzato a fornire soluzioni di efficientamento energetico ed automazione per un primario gruppo cementiero italiano.

La partnership tra Softeco e Seaside prevede la realizzazione di un proof of concept nel reparto mulino delle materie prime di un cementificio situato in provincia di Piacenza, per una durata di 12 mesi ed un corrispettivo di Euro 60 mila.

La pipeline dell’intervento, se l’attività di verifica di fattibilità darà i risultati attesi, prevede l’analisi dell’intero sito industriale con manutenzione triennale e la replica negli altri siti anche internazionali del gruppo cementiero. Tali fasi successive saranno regolate da successivi contratti, anche se l’intesa prefigura il valore massimo complessivo di eventuali commesse pari a circa Euro 2,5 milioni.

Verificata nel tempo la validità delle best practice che il sistema riuscirà ad individuare per la minimizzazione dei consumi e la massimizzazione della produzione in qualità, Softeco Sismat procederà, in accordo con la committenza, alla fase di automazione di imposizione alle macchine dei parametri ottimali in relazione alle condizioni ambientali ed alle necessità di produzione.

TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore tecnologico globale italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse, integrate e sostenibili. Organizzata in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre 200 dipendenti e una presenza geografica con sedi operative e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart mobility, l’automazione industriale, il recupero di risorse marginali. TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant Energy), persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti, con innovative soluzioni digitali. TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti elettrici. TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua trasformazione in smart energy company e abilitatore tecnologico per l’uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta commerciale di soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni “intelligenti” rivolte a clienti pubblici e privati nei settori emergenti.

TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.

Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica.

Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, e a Milano. La società controlla la smart energy company TerniEnergia, quotata sul MTA di Borsa Italiana, Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica avanzata e Italeaf RE, società immobiliare. Italeaf detiene, inoltre, tra le altre, una partecipazione di minoranza in Vitruviano Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, della chimica verde e del cleantech.

