RÉSULTATS au 31 dÉcembre 2019





Communiqué de presse

Paris, le 6 février 2020

PERFORMANCE T4-19 : PROGRESSION SOUTENUE DES REVENUS ET DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE SOUS-JACENT

Hausse des revenus +4,8% (+6,8%*) au T4-19 /T4-18, premiers résultats tangibles de l’amélioration des Activités de Marché (+16% au T4-19 /T4-18)

Nouvelle baisse des frais de gestion sous-jacents du Groupe de -0,7%1, effet ciseau positif

Coût du risque bas à 29 points de base au T4-19

Forte progression du résultat d’exploitation sous-jacent +33,1%1 au T4-19 /T4-18

Hausse du résultat net part du Groupe sous-jacent à 875 M EUR1 (+8,7% /T4-18)

RÉALISATIONS 2019 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

TRÈS FORTE PROGRESSION DU RATIO DE CET 1 A 12,7% AU 31 DÉCEMBRE 2019 (10,9% AU 31 DÉCEMBRE 2018)

RÉSULTATS 2019 REFLÉTANT LA DISCIPLINE SUR LES COÛTS ET LA BONNE MAîTRISE DU RISQUE

Revenus 2019 : -1,5%* /2018 ; revenus des métiers stables (-0,1%*)

Baisse des frais de gestion sous-jacents du Groupe : -1,0%1 sur 2019 /2018.

Coût du risque à 25 points de base sur l’année, en bas de la fourchette annoncée

Performance de la Banque de détail en France en ligne avec les objectifs 2019 sur les revenus et sur les coûts ; rentabilité résiliente

Confirmation du potentiel de croissance rentable des activités de Banque de détail et Services financiers internationaux (RONE sous-jacent de 17,9%1)

Exécution du plan de restructuration des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs au-delà des cibles annuelles

DIVIDENDE PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE 2,20 EUR EN NUMÉRAIRE

RENFORCEMENT DU BUSINESS MODEL

Le Groupe a continué, en 2019, à renforcer son business model autour des axes suivants : consolidation des positions de leadership dans les métiers et segments à valeur ajoutée ; équilibre des métiers et des géographies ; approfondissement des synergies et recherche d’efficacité. Les principales avancées ont porté sur trois dimensions : réalisation du plan de recentrage, renforcement des franchises cœurs et investissements dans la digitalisation des plateformes et l’expérience client.





SOCIÉTE GÉNÉRALE, LEADER DE LA FINANCE RESPONSABLE

Le Groupe vise une position de leader bancaire dans le domaine de la finance responsable. Au cours de l’année 2019, il a été distingué première banque mondiale sur l’environnement (Robecosam 2019) et récompensé par de nombreux prix sur l’ensemble des critères RSE.

PERSPECTIVES 2020

AMÉLIORATION DE LA PROFITABILITÉ

Résultat net part du Groupe attendu en hausse en 2020 par rapport à 2019 : revenus en légère croissance dans l’environnement actuel ; baisse des frais de gestion, baisse du coefficient d’exploitation, effet ciseaux positif

Coût du risque attendu entre 30 et 35 points de base en 2020

Le Groupe vise une amélioration de son ROTE en 2020

MAINTIEN D’UN NIVEAU DE CAPITAL SOLIDE

Le Groupe vise à se piloter au-dessus d’un ratio de CET1 de 12% qui demeure son objectif.

CRÉATION DE VALEUR POUR L’ACTIONNAIRE

Hausse de l’actif net tangible par action et du bénéfice par action en 2020 par rapport à 2019

Nouvelle politique de retour à l’actionnaire: taux de distribution de 50% du résultat net part du Groupe sous-jacent, pouvant inclure une composante rachat d’actions jusqu’à 10%, la composante dividende étant payée en numéraire

ORGANISATION DE DEUX PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES « DEEP DIVE » EN 2020 : AU PREMIER SEMESTRE SUR LA STRATÉGIE DU GROUPE EN MATIÈRE DE FINANCE RESPONSABLE ET, AU SECOND SEMESTRE, SUR L’EFFICACITÉ ET LE DIGITAL

Fréderic Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

« L’année 2019 aura été une année intense de progrès au cours de laquelle nous avons réalisé l’ensemble des objectifs, tant stratégiques que financiers, que nous nous étions fixé. Nous entamons donc l’année 2020 avec confiance, forts d’un business model plus compact s’appuyant sur des positions de leadership dans des métiers à forte valeur ajoutée et des présences dans des géographies porteuses. Capitalisant sur la solidité de ce modèle, nous allons poursuivre le développement de nos franchises cœur et l’amélioration de notre rentabilité, en démultipliant nos efforts en matière d’efficacité opérationnelle et de discipline dans la gestion de nos coûts. Plus que jamais, nos ambitions autour de l'utilisation des technologies numériques pour enrichir l’expérience client et l’approfondissement de notre engagement RSE sont au cœur de notre démarche stratégique. Comme nous venons de le réaffirmer avec toutes nos équipes dans notre raison d’être, nous sommes déterminés à construire, avec nos clients, un avenir meilleur et durable. »

Lorenzo Bini Smaghi, au nom du Conseil d’Administration, a salué la solidité des résultats de l’année, notamment sur le renforcement des fonds propres et la maîtrise des frais généraux. Il a salué l’action déterminée de Frédéric Oudéa et de l’équipe de direction du Groupe Société Générale dans la conduite de la transformation de la Banque.







1. RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE





En M EUR T4-19 T4-18 Variation 2019 2018 Variation Produit net bancaire 6 213 5 927 +4,8% +6,8%* 24 671 25 205 -2,1% -1,5%* Frais de gestion (4 503) (4 458) +1,0% +2,1%* (17 727) (17 931) -1,1% -0,5%* Frais de gestion sous-jacent(1) (4 595) (4 627) -0,7% +0,3%* (17 411) (17 595) -1,0% -0,4%* Résultat brut d'exploitation 1 710 1 469 +16,4% +21,6%* 6 944 7 274 -4,5% -3,8%* Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1) 1 618 1 300 +24,5% +30,8%* 7 260 7 610 -4,6% -3,9%* Coût net du risque (371) (363) +2,2% +4,1%* (1 278) (1 005) +27,2% +30,3%* Coût net du risque sous-jacent(1) (371) (363) +2,2% +4,1%* (1 260) (1 005) +25,4% +28,5%* Résultat d'exploitation 1 339 1 106 +21,1% +27,6%* 5 666 6 269 -9,6% -9,2%* Résultat d'exploitation sous-jacent(1) 1 247 937 +33,1% +41,7%* 6 000 6 605 -9,2% -8,8%* Gains ou pertes nets sur autres actifs (125) (169) +26,0% +26,2%* (327) (208) -57,2% -56,9%* Gain et pertes nets sur autres actifs sous-jacent(1) 12 72 -83,3% -83,1% 59 60 -1,7% -0,2%* Quote-part des résultats net des entreprises mises en équivalence (154) 13 n/s n/s (129) 56 n/s n/s Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence sous-jacent(1) 4 13 n/s n/s 29 56 n/s n/s Impôts sur les bénéfices (230) (75) x 3,1 x 3,1* (1 264) (1 304) -3,1% -2,4%* Résultat net part du Groupe 654 685 -4,6% +4,0%* 3 248 4 121 -21,2% -20,9%* Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 875 805 +8,7% +17,1%* 4 061 4 725 -14,1% -13,6%* ROE 3,7% 4,1% 5,0% 7,1% ROTE 5,0% 6,5% 6,2% 8,8% ROTE sous-jacent (1) 6,2% 5,9% 7,6% 9,7%

(1) Ajusté des éléments exceptionnels et de la linéarisation d’IFRIC 21



A compter du 1er janvier 2019, en application de l’amendement à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », l’économie d’impôt liée au versement des coupons sur les titres subordonnés et super subordonnés à durée indéterminée, précédemment enregistrée dans les réserves consolidées, est désormais comptabilisée en résultat sur la ligne « Impôts sur les bénéfices » ; les données comparatives 2018 ont été retraitées.

Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni le 5 février 2020, sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi, a examiné les résultats du quatrième trimestre et arrêté le résultat de l’année 2019 du Groupe Société Générale.

Les différents retraitements permettant le passage des données sous-jacentes aux données publiées sont présentés dans les notes méthodologiques (§10.5).

Produit net bancaire : 24 671 M EUR (-2,1%/2018), 6 213 M EUR (+4,8% /T4-18)

En 2019, le produit net bancaire du Groupe est en recul de -2,1%, en raison principalement d’un effet de base dans le Hors Pôles, le produit net bancaire des métiers affichant une stabilité (-0,1%*).

Le produit net bancaire hors provision PEL/CEL de la Banque de détail en France est en très légère hausse de +0,3%, supérieure à l’objectif communiqué par le Groupe, dans un contexte de taux bas et de transformation des réseaux.

La Banque de détail et Services Financiers Internationaux affiche une croissance des revenus de +4,6%*, la bonne dynamique commerciale compensant l’attrition des revenus liée aux cessions finalisées au cours de l’année.

Le produit net bancaire de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs recule de -1,6%. Hors impact de la restructuration et de la cession de la banque privée en Belgique, les revenus sont en légère hausse à +0,9%.

Sur le trimestre, le produit net bancaire ressort à 6 213 millions d’euros en forte hausse de +4,8% par rapport au T4-18.

Frais de gestion : -17 727 M EUR (-1,1 %/2018), -4 503 M EUR (+1% /T4-18)

Sur l’année 2019, les frais de gestion sous-jacents sont en baisse de -1,0%. Le programme pluriannuel de réduction des coûts de 1,1 milliard d’euros a été exécuté à hauteur d’environ 70% à fin 2019.

Dans la Banque de détail en France, les frais de gestion sont en hausse de +1,3% en 2019 par rapport à 2018 en ligne avec l’objectif communiqué par le Groupe et sont contenus à +0,3% en 2019 par rapport à 2018, ajustés de la provision pour restructuration de 55 millions d’euros du T4-19.

La Banque de détail et Services Financiers Internationaux affiche une amélioration de son efficacité opérationnelle avec un effet ciseaux positif hors provisions pour restructuration et taxe sur les actifs en Roumanie. Les frais de gestion ainsi retraités ressortent à +4,3%* en 2019 par rapport à 2018.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs confirme la bonne exécution de son plan d’économie de coûts de 500 millions d’euros, dont 44% a déjà été réalisé en 2019 et qui est entièrement sécurisé pour 2020. Sur 2019, les coûts baissent de -1,6% ajustés de la provision pour restructuration de 227 millions d’euros.

Sur le trimestre, les coûts sont en progression de +1% à 4 503 millions d’euros et diminuent de -0,7% en sous-jacent, le groupe affiche un effet ciseau positif.

Coût du risque : -1 278 M EUR (+27,2%/2018), -371 M EUR (+2,2% /T4-18)

En 2019, le coût du risque commercial du Groupe s’établit à 25 points de base, dans le bas de la fourchette de l’objectif annuel fixé entre 25 et 30 points de base. La normalisation reste ainsi très progressive par rapport au niveau de 2018 à 21 points de base.

Sur le trimestre, le coût du risque ressort à 29 points de base (29 points de base au T4-18 et 26 points de base au T3-19).

Le Groupe anticipe un coût du risque compris entre 30 et 35 points de base en 2020.

Le taux brut d’encours douteux a continué de baisser tout au long de l’année et s’élève à 3,2% au 31 décembre 2019 (3,6% à fin décembre 2018). Le taux de couverture brut des encours douteux du Groupe s’établit à 55%2 au 31 décembre 2019 (54%1 au 31 décembre 2018).

Gains ou pertes nets sur autres actifs : -327 M EUR en 2019, -125 M EUR au T4-19

Le poste « gains et pertes nets sur autres actifs » s’élève à -327 millions d’euros en 2019 dont -386 millions d’euros correspondent à l’effet de l’application de la norme IFRS 5 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de recentrage du Groupe.

Sur le trimestre, il s’élève à -125 millions d’euros intégrant notamment pour -137 millions d’euros l’effet de l’application de la norme IFRS 5 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de recentrage du Groupe.

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence : -129 M EUR en 2019,-154 M EUR au T4-19

Le poste « Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence » inclut une dépréciation de – 158 millions d’euros correspondant à l’intégralité de la participation minoritaire de 16,8% du Groupe dans SG de Banque au Liban.

Résultat net part du Groupe : 3 248 M EUR (-21,2% /2018), 654 M EUR (-4,6% /T4-18)

En M EUR T4-19 T4-18 2019 2018 Résultat net part du Groupe comptable 654 685 3 248 4 121 Résultat net part du Groupe sous-jacent3 875 805 4 061 4 725





En % T4-19 T4-18 2019 2018 ROTE (données brutes) 5,0% 6,5% 6,2% 8,8% ROTE sous-jacent1 6,2% 5,9% 7,6% 9,7%

Le bénéfice net par action s’élève à 3,05 euros en 2019 (4,24 euros en 2018).

Sur cette base, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires le versement d’un dividende de 2,20 euros par action en numéraire. Le dividende sera détaché le 26 mai 2020 et mis en paiement le 28 mai 2020.







2. STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 63,5 milliards d’euros (61,0 milliards d’euros au 31 décembre 2018), l’actif net par action est de 63,70 euros et l’actif net tangible par action est de 55,61 euros.

Le total du bilan consolidé s’établit à 1 356 milliards d’euros au 31 décembre 2019 (1 309 milliards d’euros au 31 décembre 2018). Le montant net des encours de crédits à la clientèle, y compris la location financement, au 31 décembre 2019 est de 430 milliards d’euros (421 milliards d’euros au 31 décembre 2018) – hors valeurs et titres reçus en pension. Parallèlement les dépôts de la clientèle atteignent 410 milliards d’euros, contre 399 milliards d’euros au 31 décembre 2018 (hors valeurs et titres donnés en pension).

A fin décembre 2019, la maison mère a émis 40,1 milliards d’euros de dette à moyen et long terme, avec une maturité moyenne de 4,3 ans et un spread moyen de 47 points de base (par rapport au mid-swap 6 mois, hors dette subordonnée). Les filiales ont émis 2,9 milliards d’euros. Au total, au 31 décembre 2019, le Groupe a émis 43,0 milliards d’euros de dette à moyen et long terme. Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 119% à fin décembre 2019, contre 129% à fin décembre 2018. Parallèlement, le NSFR (Net Stable Funding Ratio) s’inscrit à un niveau supérieur à 100% à fin décembre 2019.

Les encours pondérés par les risques du Groupe (RWA) s’élèvent à 345,0 milliards d’euros au 31 décembre 2019 (contre 376,0 milliards d’euros à fin décembre 2018) selon les règles CRR/CRD4. Les encours pondérés au titre du risque de crédit représentent 81,9% du total, à 282,5 milliards d’euros, en baisse de 6,7% par rapport au 31 décembre 2018.

Au 31 décembre 2019, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s’établit à 12,7%4, soit près de 270 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire. Le ratio Tier 1 s’élève à 15,1% à fin décembre 2019 (13,7% à fin décembre 2018) et le ratio global de solvabilité s’établit à 18,3% (16,7% à fin décembre 2018).

Avec un niveau de 27,4% des RWA et 7,9% de l’exposition levier à fin décembre 2019, le Groupe présente un TLAC d’ores et déjà supérieur aux exigences du FSB pour 2019. Au 31 décembre 2019, le Groupe est aussi au-dessus de ses exigences MREL qui sont de 8% du TLOF5 (ce qui représentait à décembre 2016 un niveau de 24,4% des RWA).

Le ratio de levier atteint 4,3% au 31 décembre 2019, stable par rapport à fin décembre 2018.

Le Groupe est noté par quatre agences de notation : (i) FitchRatings - notation long terme « A », perspectives stables, notation dette senior préférée « A+ », notation court-terme « F1 » ; (ii) Moody’s - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives stables, notation court-terme « P-1 »; (iii) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables ; et (iv) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives positives, notation court-terme « A-1 ».







3. BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE





En M EUR T4-19 T4-18 Variation 2019 2018 Variation Produit net bancaire 1 957 1 912 +2,4% 7 746 7 860 -1,5% Produit net bancaire hors PEL/CEL 1 969 1 925 +2,3% 7 863 7 838 +0,3% Frais de gestion (1 491) (1 430) +4,3% (5 700) (5 629) +1,3% Résultat brut d'exploitation 466 482 -3,3% 2 046 2 231 -8,3% Coût net du risque (149) (143) +4,2% (467) (489) -4,5% Résultat d'exploitation 317 339 -6,5% 1 579 1 742 -9,4% Résultat net part du Groupe 230 282 -18,4% 1 131 1 237 -8,6% RONE 8,2% 10,1% 10,0% 11,0% RONE s/jacent (1) 9,3% 9,9% 11,1% 10,9%

(1) Ajusté de la provision pour restructuration, de la linéarisation d’IFRIC 21, de la provision PEL/CEL

La Banque de détail en France affiche une performance résiliente dans un contexte de taux bas et de transformation des réseaux avec une rentabilité sous-jacente à 9,3% sur le trimestre et à 11,1% sur l’année.

Les trois enseignes de la Banque de détail en France (Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama) affichent une bonne dynamique commerciale sur le trimestre.

Boursorama consolide sa position de leader de la banque en ligne en France, avec plus de 2,1 millions de clients à fin décembre 2019.

La Banque de détail en France développe son activité auprès de la clientèle patrimoniale et de banque privée avec une hausse du nombre de clients d’environ 1% par rapport au 31 décembre 2018. La collecte nette de la banque privée demeure soutenue à environ 0,9 milliard d’euros sur le trimestre (4,2 milliards sur l’année), portant les actifs sous gestion à 68,8 milliards d’euros (y compris Crédit du Nord) à fin décembre 2019.

La Banque de détail en France poursuit son renforcement sur la clientèle entreprises avec un nombre de clients en hausse d’environ 1% par rapport au T4-18.

L’activité de bancassurance reste dynamique : l’assurance-vie a bénéficié d’une collecte nette d’environ 1,7 milliards d’euros sur l’année et affiche des encours en progression de 4,1% à 96,1 milliards d’euros, avec une part d’unités de compte s’élevant à 25% des encours.

L’assurance protection des personnes progresse également, avec un taux de pénétration de 21,8% en 2019 en hausse d’environ 60 points de base par rapport à 2018.

Les encours moyens de crédits progressent de 6,4% par rapport au T4-18 à 201,5 milliards d’euros, soutenus par une dynamique favorable sur le crédit à l’habitat, le crédit consommation et les crédits d’investissements. Ainsi, les encours moyens de crédit aux particuliers sont en hausse de 7,0% par rapport au T4-18, à 119,8 milliards d’euros et les encours moyens de crédits d’investissement progressent de 6,8% par rapport au T4-18 à 71,2 milliards d’euros.

Les encours moyens de dépôts au bilan6 sont en hausse de 4,4% par rapport au T4-18 à 210,7 milliards d’euros, toujours portés par les dépôts à vue (+9,0%7 par rapport au T4-18).

Le ratio crédits sur dépôts moyens ressort ainsi à 95,6% au T4-19 (en hausse de 1,8 point par rapport du T4-18).

L’adaptation du dispositif se poursuit au sein du Groupe parallèlement à la transformation digitale. Les clients du réseau Société Générale utilisent de plus en plus les outils digitaux, avec 57% de clients actifs sur le digital. Depuis 2015, le Groupe a fermé 390 agences Société Générale soit 78% de l’objectif 2015-2020. Société Générale continue à déployer son dispositif spécifique pour les entreprises et les professionnels et dispose, à fin décembre 2019, de 19 centres d’affaires régionaux, 116 espaces pro en agences et 10 espaces pro dédiés.

Produit net bancaire hors PEL/CEL : 7 863 M EUR (+0,3%/2018), 1 969 M EUR (+2,3% /T4-18)

Sur l’année, les performances sont en ligne avec les objectifs avec un produit net bancaire hors PEL/CEL en hausse de 0,3% par rapport à 2018 (contre une évolution attendue entre 0 et -1% en 2019). La marge nette d’intérêt hors PEL/CEL est en hausse de 2,0%, soutenue en particulier par des volumes dynamiques, une tendance positive sur certaines marges et l’effet du tiering. Les commissions sont en retrait de 2,1% par rapport à 2018, en particulier impactées par les engagements de l’industrie bancaire pour les populations fragiles.

Sur le trimestre, la marge nette d’intérêt hors PEL/CEL s’accroît de 6,8% par rapport au T4-18. Les commissions sont en baisse de 1,7% par rapport au T4-18 et en progression de 1,2% par rapport au T3-19.

Sur 2020, le Groupe s’attend à une évolution des revenus après neutralisation de l'impact des provisions PEL/CEL comprise entre 0% et -1% par rapport à 2019.

Frais de gestion : 5 700 M EUR (+1,3%/2018), 1 491 M EUR (+4,3% /T4-18)

Sur l’année, les frais de gestion sont en hausse de +1,3% par rapport à 2018, en ligne avec les objectifs (+1 à +2%), incluant une provision pour restructuration de 55 MEUR comptabilisée au T4-19.

Cette provision pour restructuration est relative à un projet d’évolution qui concernerait une partie du Siège de la Banque de détail en France, les plateformes de traitement des opérations clients (back-offices) et certaines fonctions supports du réseau.

Retraités de cette provision, les frais de gestion sont en légère hausse (+0,3% par rapport à 2018). Sur l’année, le coefficient d’exploitation (hors provision pour restructuration et retraité de la provision PEL/CEL) s’établit à 71,8%.

Sur le trimestre, les frais de gestion sont en hausse de 4,3% par rapport au T4-18. Retraités de la provision pour restructuration, les frais de gestion sont en légère hausse de 0,4% par rapport au T4-18.

Pour 2020, le Groupe anticipe une baisse des frais de gestion par rapport à 2019.

Coût du risque : 467 M EUR (-4,5%/2018), 149M EUR (+4,2%/T4-18)

Sur l’année, le coût du risque reste bas à 24 points de base ; il était de 26 points de base sur 2018.

Sur le trimestre, le coût du risque commercial s’établit à 30 points de base, stable par rapport au T4-18.

Résultat net part du Groupe : 1 131M EUR (-8,6%/2018), 230 M EUR (-18,4% /T4-18)

Hors provision pour restructuration et provision PEL/CEL, le résultat net part du Groupe est en progression de 2,1% sur l’année.

La rentabilité (hors provision pour restructuration, après linéarisation de la charge d’IFRIC 21 et retraitée de la provision PEL/CEL) ressort à un niveau de 9,3% sur T4-19 (versus 9,9% au T4-18) et de 11,1% sur 2019 (versus 10,9% en 2018).







4. BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX





En M EUR T4-19 T4-18 Variation 2019 2018 Variation Produit net bancaire 2 077 2 161 -3,9% +2,3%* 8 373 8 317 +0,7% +4,6%* Frais de gestion (1 141) (1 145) -0,3% +5,4%* (4 581) (4 526) +1,2% +5,6%* Résultat brut d'exploitation 936 1 016 -7,9% -1,3%* 3 792 3 791 +0,0% +3,4%* Coût net du risque (158) (114) +38,6% +49,2%* (588) (404) +45,5% +56,1%* Résultat d'exploitation 778 902 -13,7% -7,7%* 3 204 3 387 -5,4% -2,7%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 2 -50,0% -40,5%* 3 8 -62,5% -50,0%* Résultat net part du Groupe 463 563 -17,8% -10,7%* 1 955 2 065 -5,3% -1,9%* RONE 17,3% 19,7% 17,7% 18,1% RONE s/jacent (1) 16,8% 19,0% 17,9% 18,1%

(1) Corrigé de l’application d’IFRIC 21 et de la provision pour restructuration de 34 millions d’euros.

Dans la Banque de détail à l’International, les encours de crédits s’établissent à 88,3 milliards d’euros. Ils évoluent de +6,3%* en 2019 à périmètre et change constants, avec une bonne dynamique dans toutes les régions, et de -5,1% à périmètre et change courants, compte tenu des cessions finalisées au cours de l’année (SG Albanie, Express Bank en Bulgarie, Societe Generale Monténegro, Eurobank en Pologne, Societe Generale Serbia, Mobiasbanca en Moldavie, SKB en Slovénie et OBSG en Macédoine). Les encours de dépôts suivent une tendance similaire à +4,9%* (-6,3% à périmètre et change courants) en 2019, pour atteindre 78,1 milliards d’euros.

Sur le périmètre Europe, les encours de crédits sont en hausse de +5,8%*par rapport à fin décembre 2018 à 54,3 milliards d’euros (-13,4%), portés par une très bonne dynamique en Europe de l’Ouest (+9,9%) et des croissances solides en Roumanie (+2,9%*) et en République Tchèque (+3,3%*). Les encours de dépôts sont en hausse de +2,2%*(-17,5%).

En Russie, l’activité commerciale est soutenue dans un marché bancaire porteur notamment sur le segment des particuliers. Sur l’année, les encours de crédits progressent de +8,7%* (+21,5%) et les encours de dépôts affichent une hausse de +13,4%* (+25,1%).

En Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer, la performance commerciale est globalement solide. Les encours de crédits progressent de +6,1%* (soit +8,1%) en 2019 avec une très bonne dynamique commerciale en Afrique Subsaharienne (+14,4%*). Les encours de dépôts progressent de +6,3%* (+8,3%).

Dans l’activité Assurances, l’activité d’assurance vie-épargne bénéficie d’une augmentation des encours de +8,4%* par rapport à fin décembre 2018. La part d’unités de compte dans les encours à fin décembre 2019 est de 30%, en hausse de 3,4 points par rapport à fin 2018. Les activités Prévoyance et Assurances Dommages affichent également une croissance soutenue, avec une hausse des primes respectivement de +7,4%* et +9,2%* par rapport à 2018.

Sogecap a réalisé une augmentation de capital de 350 millions d’euros sur décision du conseil d’administration du 12 décembre 2019. Le ratio de solvabilité du groupe Sogecap devrait être supérieur à 220% à fin décembre 20198. L’impact de cette augmentation de capital sur le CET1 du Groupe est limité, il est d’ores et déjà intégré dans le ratio de fin d’année.

Les Services Financiers aux Entreprises affichent un bon dynamisme commercial en 2019. Le métier de location longue durée et gestion de flottes de véhicules présente une hausse de son parc de +6,1% sur 2019 pour atteindre 1,8 millions de véhicules. Les activités de Financement de biens d’équipement professionnels enregistrent en 2019 une augmentation des encours de +2,5%*, à 18,5 milliards d’euros (hors affacturage).

Produit net bancaire : 8 373 M EUR (+4,6%*,+0,7% /2018), 2 077 M EUR (+2,3%*,

-3,9% /T4-18)

En 2019, les revenus s’élèvent à 8 373 millions d’euros, +4,6%* (+0,7%) par rapport à 2018. La croissance des revenus compense ainsi l’impact annuel lié aux cessions finalisées en 2019. Au T4-19, le produit net bancaire s’élève à 2 077 millions d’euros, en hausse de +2,3%*(-3,9%) par rapport au T4-18.

Dans la Banque de détail à l’International, le produit net bancaire s’élève à 5 592 millions d’euros sur l’année, en hausse de +5,6%* (-0,3%) par rapport à 2018, porté par une bonne dynamique sur l’ensemble des régions que ce soit SG Russie9 (+7,8%*, +10,4%), Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer (+6,9%*, +8,8%) et Europe (+4,0%*, -7,4%).

Sur le trimestre, le produit net bancaire s’élève à 1 392 millions d’euros, en hausse de +2,9%* par rapport au T4-18, excluant l’effet périmètre et l’effet change (-5,8%). En Europe, les revenus sont en hausse de +0,7%* (-16,9%) malgré une évolution négative des taux en République Tchèque sur le deuxième semestre. Sur l’ensemble SG Russie, la croissance des revenus (+3,4%*, +11,3%) est portée par les activités de prêts automobile et immobilier. La bonne dynamique des revenus en Afrique subsaharienne se confirme sur le trimestre (+11,5%* par rapport au T4-18).

L’activité Assurances affiche une bonne performance financière en 2019 avec une hausse du produit net bancaire de +2,5%*, à 909 millions d’euros. Sur le trimestre, le produit net bancaire est en baisse de -0,8%* (-0,9%) par rapport au T4-18, à 222 millions d’euros marqué par une augmentation de la sinistralité en assurance dommages.

Dans les Services Financiers aux Entreprises, le produit net bancaire est en hausse de +2,7 % (+3,1%*), en 2019, à 1 872 millions d’euros reflétant la croissance de la flotte dans le métier de location longue durée et gestion de flottes de véhicules. Sur le trimestre, le produit net bancaire des Services Financiers aux Entreprises ressort à 463 millions d’euros, en hausse de +0,7% (+2,2%*) par rapport au T4-18.

Frais de gestion : -4 581 M EUR (+5,6%*, +1,2% /2018), -1 141 M EUR (+5,4%*, -0,3% /T4-18)

Les frais de gestion sont en hausse de +5,6%* (+1,2%) sur l’année, incluant une provision pour restructuration liée à la simplification de la structure du siège de 34 millions d’euros sur l’année et une taxe sur les actifs en Roumanie de 16 millions d’euros au quatrième trimestre. Retraités de ces éléments, les frais de gestion affichent une hausse de +4,3%* par rapport à 2018, générant un effet ciseau positif. Le coefficient d’exploitation s’établit à 54,7% en 2019 et à 54,9% au T4-19.

Sur le quatrième trimestre, les frais de gestion affichent une hausse de +5,4%* (-0,3%) par rapport au T4-18.

Dans la Banque de détail à l’International, les frais de gestion sont en hausse +5,4*% (-0,6%) par rapport à 2018 et de +7,7%* (stable à périmètre et change courant) par rapport au T4-18 compte tenu de la taxe en Roumanie.

Dans l’activité Assurances, les frais de gestion accompagnent les ambitions de développement commercial en 2019 et affichent une croissance de +4,8% par rapport à 2018 à 349 millions d’euros et de +1,3% par rapport au T4-18.

Dans les Services Financiers aux Entreprises, les frais de gestion affichent une hausse de +2,6% (+2,7%*) par rapport à 2018 et de -3,9% (-2,9%*) par rapport au T4-18.

Coût du risque : -588 M EUR (+56,1%*, +45,5%) /2018, -158M EUR (+49,2%*, +38,6%) /T4-18

Sur l’année, le coût du risque reste bas à 43 points de base, il était de 30 points de base en 2018, compte tenu d’une légère dégradation du coût du risque en Afrique et, dans une moindre mesure, d’une normalisation progressive en Europe et en Russie.

Sur le trimestre, le coût du risque est de 46 points de base par rapport à 33 points de base au T4-18 et 49 points de base au T3-19.

Résultat net part du Groupe : 1 955 M EUR (-1,9%*, -5,3%) /2018), 463 M EUR (-10,7%*, -17,8%) /T4-18

La rentabilité sous-jacente ressort à un niveau élevé de 17,9% en 2019, par rapport à 18,1% en 2018 et de 16,8% au T4-19, par rapport à 19,0% au T4-18.







5. BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS





En M EUR T4-19 T4-18 Variation 2019 2018 Variation Produit net bancaire 2 186 2 041 +7,1% +6,0%* 8 704 8 846 -1,6% -3,1%* Frais de gestion (1 773) (1 779) -0,3% -1,3%* (7 352) (7 241) +1,5% +0,4%* Résultat brut d'exploitation 413 262 +57,6% +55,3%* 1 352 1 605 -15,8% -18,6%* Coût net du risque (66) (98) -32,7% -33,6%* (206) (93) x 2,2 x 2,2 Résultat d'exploitation 347 164 x 2,1 x 2,1* 1 146 1 512 -24,2% -26,9%* Résultat net part du Groupe 291 179 +62,6% +60,9%* 958 1 197 -20,0% -22,7%* RONE 8,3% 4,5% 6,3% 7,8% RONE s/jacent (1) 6,5% 2,7% 7,4% 7,8%

(1) Corrigé de l’application d’IFRIC 21 et de la charge de restructuration de 227 millions d’euros

En 2019, la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs a exécuté, avec succès, son plan de restructuration, en respectant les cibles financières données :

L’objectif de réduction de 10 milliards d’euros des encours pondérés par les risques (RWA) d’ici 2020 (dont 8 milliards sur les Activités de Marchés), a été atteint dès le 3ème trimestre 2019, avec plus d’un an d’avance.

Sur les 500 millions d’euros d’économies de coûts, 44% ont été réalisés en 2019 (contre une cible de 20% à 30%) et la totalité est sécurisée pour l’année 2020, fiabilisant la cible de 6,8 milliards d’euros de frais gestion en 2020.

Des coûts de restructuration ont été enregistrés pour 268 millions d’euros, en ligne avec la cible de 250 à 300 millions d’euros.

La perte de revenus des activités fermées ou réduites est en ligne avec la cible donnée de 300 millions d’euros sur une année pleine.



Produit net bancaire : 8 704 M EUR (-1,6%/2018), 2 186 M EUR (+7,1% /T4-18)

Ajusté des impacts de la restructuration (activités en cours de fermeture ou réduites), du coût des opérations de réduction des RWA exceptionnelles et de la cession de la banque privée en Belgique, le produit net bancaire est en hausse de +0,9% par rapport à l’année 2018.

Au T4-19, le produit net bancaire ajusté est en hausse de +11,0% par rapport au T4-18.

Dans les Activités de Marché et Services aux Investisseurs, ajustés de la restructuration, les revenus de l’année sont en baisse de -1,6% par rapport à l’année 2018, après un premier semestre marqué par de faibles volumes. En vision publiée, le produit net bancaire annuel s’établit à 5 210 millions d’euros, en baisse de -3,8% par rapport à l’année 2018.

Les revenus du T4-19 s’établissent à 1 300 millions d’euros, en hausse de +12,8% par rapport aux T4-18 et de +17,5% en vision ajustée.

Retraités de l’impact de la restructuration des Activités de Marché, les revenus des activités Taux, Crédit et Change s’inscrivent en hausse de +3,4%. Sans retraitement, ils s’inscrivent en baisse de -2,3% par rapport à l’année 2018.

Au T4-19, les revenus retraités de la restructuration montrent une forte progression de +40,5% par rapport au T4-18, portés par un rebond de l’activité client sur les activités de taux et de crédit (+26,7% en vision publiée).

Les activités Actions et Prime Services affichent en 2019 un produit net bancaire de 2 502 millions d’euros, -5,2% par rapport à 2018. Malgré un environnement difficile, le Groupe maintient son leadership dans les produits structurés, la franchise ayant été récompensée une nouvelle fois avec le titre « Structured Products House of the Year » décerné par Risk Awards.

Au T4-19, le produit net bancaire s’établit à 637 millions d’euros, en hausse de +8,9% par rapport au T4-18. L’activité de produits dérivés enregistre une performance robuste, compensant la baisse de volumes sur les activités de cash actions et Prime Services.

Les actifs en conservation du Métier Titres atteignent 4 213 milliards d’euros à fin décembre 2019, en baisse de 34 milliards par rapport à fin septembre 2019. Sur la même période, les actifs administrés sont en légère hausse de +2,4% à 647 milliards d’euros.

Sur l’année 2019, les revenus du Métier Titres s’établissent à 714 millions d’euros, et sont en baisse de -2,7%. Sur T4-19, ils sont en baisse de -4,5% par rapport au T4-18, pénalisés par l’environnement de taux bas.

Dans les Activités de Financement et Conseil, les revenus s’établissent à 2 547 millions d’euros sur l’année 2019, en hausse de +3,3% par rapport à l’année 2018 malgré le coût des opérations exceptionnelles de réduction des RWA. Cette hausse est le reflet de la forte dynamique commerciale des activités de financement. La plate-forme Asset Backed Products a continué son expansion.

Les revenus du métier de transaction banking ont continué de croître (les revenus de l’année 2019 sont en hausse de +9,2% par rapport aux revenus de l’année 2018), bénéficiant du succès de la mise en œuvre des initiatives de croissance.

Au T4-19, le produit net bancaire ressort à 643 millions d’euros, en baisse de -2,1% par rapport à un fort T4-18.

Dans la Gestion d’Actifs et Banque Privée, le produit net bancaire de l’année 2019 s’élève à 947 millions d’euros, en hausse de +1,2% lorsqu’il est ajusté de la cession de la banque privée en Belgique par rapport à l’année 2018 (-2,0% en vision publiée).

Le produit net bancaire s’inscrit à 243 millions d’euros au T4-19, en hausse de +8,2% (+4,7% en vision publiée).

A fin décembre 2019, les actifs sous gestion de la Banque Privée s’inscrivent en hausse de +1,4% par rapport à septembre 2019, à 119 milliards d’euros. La collecte a continué d’être soutenue en France. Ajusté de la cession de la banque privée en Belgique, le produit net bancaire de l’année 2019 s’élève à 727 millions d’euros, en hausse de +0,3% par rapport à 2018 (-3,8% en vision publiée).

Au T4-19, il est en hausse de +3,9% par rapport au T4-18 (-0,5% en vision publiée).

Les actifs sous gestion de Lyxor atteignent un niveau record de 149 milliards d’euros à fin décembre 2019, en progression de +7,6% par rapport à septembre 2019 et de +26,1% sur l’année, y compris 17 milliards d’euros provenant de l’intégration des actifs de Commerzbank. Sur l’année 2019, les revenus s’élèvent à 200 millions d’euros, en hausse de +4,7% par rapport à l’année 2018.

Au T4-19, les revenus sont en hausse de +21,3% par rapport au T4-18, portés par un bon niveau de commissions de performance et par la contribution des actifs Commerzbank.

Frais de gestion : 7 352 M EUR (+1,5%/2018), 1 773 M EUR (-0,3% /T4-18)

Sur l’année 2019, retraités des coûts de restructuration de 268 millions, des coûts d’intégration des activités EMC et de la cession de la banque privée en Belgique, les frais de gestion sont en baisse de

-2,5%, reflétant le succès du plan d’économies mis en place sur la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (+1,5% par rapport à l’année 2018 en vision publiée). Uniquement retraités de la provision pour restructuration de 227 millions d’euros, les coûts baissent de -1,6% en 2019 par rapport à 2018.

Sur le trimestre, les frais de gestion retraités sont en baisse de -1,9% par rapport au T4-18 (-0,3% en version publiée).

Coût net du risque : 206 M EUR (93 M EUR en 2018), 66 M EUR (98 M EUR au T4-18)

Le coût net du risque reste faible : 17 points de base sur le trimestre et 13 points de base sur l’année.

Résultat net part du Groupe : 958 M EUR (-20,0%/2018), 291 M EUR (+62,6% /T4-18)

Retraité de l’IFRIC 21 et de la provision pour restructuration de 227 millions d’euros, le RONE du pilier s’établit à 7,4% sur l’année 2019 (par rapport à 7,8% en 2018).







6. HORS PÔLES





En M EUR T4-19 T4-18 2019 2018 Produit net bancaire (7) (187) (152) 182 Frais de gestion (98) (104) (94) (535) Résultat brut d'exploitation (105) (291) (246) (353) Coût net du risque 2 (8) (17) (19) Gains ou pertes nets sur autres actifs (145) (243) (394) (274) Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence (155) 1 (152) 7 Résultat net part du Groupe (330) (339) (796) (378)

Chiffres T4-18 et 2018 retraités de l’application de l’amendement à IAS 12. Voir annexe 1.

Le Hors Pôles inclut :

la gestion immobilière du siège social du Groupe,

le portefeuille de participations du Groupe,

les fonctions de centrale financière du Groupe,

certains coûts relatifs aux projets transversaux et certains coûts engagés par le Groupe et non refacturés aux métiers.

Le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à – 152 millions d’euros en 2019 contre 182 millions d’euros en 2018 (qui incluait la réévaluation des titres Euroclear pour 271 millions d’euros) et à - 7 millions d’euros au T4-19 contre – 187 millions d’euros au T4-18.

En 2019, les frais de gestion s’élèvent à – 94 millions d’euros et incluent un ajustement des taxes d’exploitation pour +241 millions d’euros. Ils s’élevaient à – 535 millions d’euros en 2018 et incluaient une dotation à la provision pour litiges de – 336 millions d’euros. Au T4-19, les frais de gestion s’élèvent à – 98 millions d’euros contre – 104 millions d’euros au T4-18.

Le résultat brut d’exploitation s’élève à – 246 millions d’euros en 2019 contre – 353 millions d’euros en 2018 et à – 105 millions d’euros au T4-19 contre – 291 millions d’euros au T4-18.

Le poste « gains ou pertes nets sur autres actifs » s’élève à - 145 millions d’euros au T4-19 et inclut principalement, au titre de l’application d’IFRS 5 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de recentrage du Groupe, une charge de – 137 millions correspondant à la cession annoncée de SG Finans pour – 100 millions d’euros (principalement au titre de la dépréciation des survaleurs et immatériels) et la finalisation des cessions de Ohridska Banka Société Générale en Macédoine du Nord (pour – 21 millions d’euros), de PEMA (pour – 5 millions d’euros), et de SKB Banka en Slovénie (pour – 11 millions d’euros). Sur l’année 2019, le poste « gains et pertes nets sur autres actifs » s’élève à – 394 millions d’euros.

Le poste « Quote-part des résultats net des entreprises mises en équivalence » inclut une dépréciation de – 158 millions d’euros correspondant à l’intégralité de la participation minoritaire de 16,8% du Groupe dans SG de Banque au Liban.

Le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles s’élève à – 796 millions d’euros en 2019 contre - 378 millions d’euros en 2018 et à - 330 millions d’euros sur T4-19 contre - 339 millions d’euros sur T4-18.







7. CONCLUSION

En 2019, le Groupe a délivré ses engagements dans un environnement de taux et de marché toujours incertain.

Sur l’année, le ratio de CET1 du Groupe a ainsi progressé d’environ 180 points de base, soutenu notamment par la génération organique de capital, les opérations de titrisation et autres transferts de risque, la réduction des encours pondérés par le risque de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs et la bonne avancée du programme de recentrage.

Dans la Banque de détail en France, les performances sont en ligne avec les objectifs annoncés avec des revenus hors PEL/CEL et des coûts hors provision pour restructuration globalement stables sur l’année.

La Banque de détail et Services financiers Internationaux continue à délivrer une croissance solide, un effet ciseau positif et une profitabilité élevée.

Dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions investisseurs, le Groupe a exécuté son plan de restructuration avec succès, permettant de réduire les coûts tout en préservant la qualité de ses franchises.

Pour 2020, le Groupe reste pleinement engagé sur ses priorités, le capital et la profitabilité, afin de créer de la valeur pour ses clients, ses actionnaires et ses employés.

Le Groupe vise à se piloter au-dessus d’un ratio de CET1 de 12% qui demeure son objectif (soit environ 200 points de base au-dessus des exigences réglementaires).

Dans un contexte qui demeure incertain sur les revenus, le Groupe reste concentré sur l’amélioration de sa profitabilité grâce à une allocation sélective du capital, privilégiant les métiers en croissance et à forte rentabilité, combinée à une stricte discipline sur les coûts. Le Groupe s’attend, en 2020, à une croissance du résultat net part du Groupe par rapport à 2019, avec une légère croissance des revenus dans l’environnement actuel et une réduction des frais de gestion du Groupe, menant à une baisse du coefficient d’exploitation. Ainsi, le Groupe vise un effet ciseaux positif au niveau du Groupe et sur l’ensemble des piliers.

Le Groupe restera très attentif à sa maitrise du risque, avec un coût du risque attendu entre 30 et 35 points de base sur 2020.

Le Groupe vise une amélioration de son ROTE en 2020.

Pour 2020, le Groupe envisage une modification de sa politique de dividende avec un taux de distribution de 50% du résultat net part du Groupe sous-jacent, pouvant inclure une composante rachat d’actions jusqu’à 10%, la composante dividende étant payée en numéraire.







8. CALENDRIER FINANCIER 2020





Calendrier de communication financière 2020







6 mai 2020 Résultats du premier trimestre 2020

19 mai 2020 Assemblée Générale 3 août 2020 Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2020

5 novembre 2020 Résultats du troisième trimestre 2020 et des neuf premiers mois de 2020







Les Indicateurs Alternatifs de Performance, notamment les notions de Produit net bancaire des piliers, Frais de gestion, ajustement d’IFRIC 21, coût du risque (commercial) en points de base, ROE, ROTE, RONE, Actif net, Actif net tangible, et les montants servant de base aux différents retraitements effectués (en particulier le passage des données publiées aux données sous-jacentes) sont présentés dans les notes méthodologiques, ainsi que les principes de présentation des ratios prudentiels.







Ce document comporte des éléments de projection relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale.

Ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment l’application de principes et de méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne, ainsi que l’application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour.

Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Le Groupe peut ne pas être en mesure :

- d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité et d’en évaluer leurs conséquences potentielles ;

- d’évaluer avec précision dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats significativement différents de ceux projetés dans cette présentation.

Par conséquent, bien que Société Générale estime qu’ils reposent sur des hypothèses raisonnables, ces éléments de projection sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, notamment des sujets dont le Groupe ou sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement jugés non significatifs, et rien ne garantit que les événements anticipés se matérialiseront ou que les objectifs mentionnés seront atteints. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence marquée entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection comprennent, entre autres, les tendances de l’activité économique en général et celles des marchés de Société Générale en particulier, les changements réglementaires et prudentiels et le succès des initiatives stratégiques, opérationnelles et financières de Société Générale.

Des informations détaillées sur les risques potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers de Société Générale sont consultables dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations du Groupe lorsqu’ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection. Au-delà des obligations légales en vigueur, Société Générale ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses éléments de projection. Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes.









9. ANNEXE 1 : DONNÉES CHIFFRÉES





RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR MÉTIER





En M EUR T4-19 T4-18 Variation 2019 2018 Variation Banque de détail en France 230 282 -18,4% 1 131 1 237 -8,6% Banque de détail et Services Financiers Internationaux 463 563 -17,8% 1 955 2 065 -5,3% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 291 179 62,6% 958 1 197 -20,0% Total Métier 984 1 024 -3,9% 4 044 4 499 -10,1% Hors Pôles (330) (339) 2,6% (796) (378) n/s Groupe 654 685 -4,6% 3 248 4 121 -21,2%

Chiffres Hors Pôles et Groupe T4-18 et 2018 retraités de l’application de l’amendement à IAS 12

TABLEAU DE PASSAGE DES DONNÉES PUBLIÉES AUX DONNÉES RETRAITÉES DE L’APPLICATION DE L’AMENDEMENT À IAS 12





Impôts sur les bénéfices Résultat net part du Groupe Publié Impact IAS 12 Ajusté Publié Impact IAS 12 Ajusté 2017 (1 708) 198 (1 510) 2 806 198 3 004 T1-18 (370) 53 (317) 850 53 903 T2-18 (516) 68 (448) 1 156 68 1 224 T3-18 (539) 75 (464) 1 234 75 1 309 T4-18 (136) 61 (75) 624 61 685 2018 (1 561) 257 (1 304) 3 864 257 4 121 T1-19 (310) 55 (255) 631 55 686









BILAN CONSOLIDÉ





(ACTIF - Chiffres en Millions d'Euros) 31.12.2019 31.12.2018 Caisse et banques centrales 102 311 96 585 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 385 739 365 550 Instruments dérivés de couverture 16 837 11 899 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 53 256 50 026 Titres au coût amorti 12 489 12 026 Prêts et créances sur les établissements de crédit assimilés, au coût amorti 56 366 60 588 Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 450 244 447 229 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 401 338 Placements des activités d'assurance 164 938 146 768 Actifs d'impôts 5 779 5 819 Autres actifs 68 045 67 446 Actifs non courants destinés à être cédés 4 507 13 502 Participations dans les entreprises mises en équivalence 112 249 Immobilisations corporelles et incorporelles(1) 30 652 26 751 Ecarts d'acquisition 4 627 4 652 Total 1 356 303 1 309 428

(1) A compter du 1er janvier 2019, en application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », le Groupe a comptabilisé un actif représentatif des droits d’utilisation des biens loués dans la rubriques « Immobilisations corporelles et incorporelles »

(PASSIF - Chiffres en Millions d'Euros) 31.12.2019 31.12.2018 Banques centrales 4 097 5 721 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 364 129 363 083 Instruments dérivés de couverture 10 212 5 993 Dettes représentées par un titre 125 168 116 339 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 107 929 94 706 Dettes envers la clientèle 418 612 416 818 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 6 671 5 257 Passifs d'impôts(1) 1 409 1 157 Autres Passifs(2) 85 062 76 629 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 1 333 10 454 Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance 144 259 129 543 Provisions 4 387 4 605 Dettes subordonnées 14 465 13 314 Total dettes 1 287 733 1 243 619 CAPITAUX PROPRES Capitaux propres part du Groupe Actions ordinaires et réserves liées 21 969 20 746 Autres instruments de capitaux propres 9 133 9 110 Réserves consolidées* 29 558 28 085 Résultat de l'exercice* 3 248 4 121 Sous-total 63 908 62 062 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (381) (1 036) Sous-total capitaux propres part du Groupe 63 527 61 026 Participations ne donnant pas le contrôle 5 043 4 783 Total capitaux propres 68 570 65 809 Total 1 356 303 1 309 428

* Montants retraités à la suite de la première application de l’amendement à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat ».

(1) Depuis le 1er janvier 2019, les provisions fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices sont présentées dans la rubrique « Passifs d’impôts » à la suite de l’entrée en vigueur d’IFRIC 23 « Incertitudes relatives aux traitements fiscaux ».

(2) A compter du 1er janvier 2019, en application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », le Groupe a comptabilisé dans la rubrique « Autres passifs » une dette locative représentative de l’obligation de paiement des loyers.







10. NOTES MÉTHODOLOGIQUES

1 – Les résultats consolidés du Groupe au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le Conseil d’administration en date du 5 février 2020.

Les éléments financiers présentés au titre du quatrième trimestre et de 2019 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et applicable à cette date. Les procédures d’audit menées par les Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers consolidés sont en cours.

2 - Produit net bancaire

Le produit net bancaire des piliers est défini en page 40 du Document de référence 2019 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produits nets bancaires de chaque pilier tenant compte des capitaux propres normatifs mobilisés pour son activité.

3 - Frais de gestion

Les Frais de gestion correspondent aux « Charges Générales d’exploitation » telles que présentées dans la note 8.1 aux États financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2018 (pages 416 et s. du Document de référence 2019 de Société Générale). Le terme « coûts » est également utilisé pour faire référence aux Charges générales d’exploitation.

Le Coefficient d’exploitation est défini en page 40 du Document d’enregistrement universel 2019 de Société Générale.

4 - Ajustement IFRIC 21

L’ajustement IFRIC 21 corrige le résultat des charges constatées en comptabilité dans leur intégralité dès leur exigibilité (fait générateur) pour ne reconnaître que la part relative au trimestre en cours, soit un quart du total. Il consiste à lisser la charge ainsi constatée sur l’exercice afin de donner une idée plus économique des coûts réellement imputables à l’activité sur la période analysée.

5 – Eléments exceptionnels – Passage des éléments comptables aux éléments sous-jacents

Le Groupe peut être conduit à présenter des indicateurs sous-jacents afin de faciliter la compréhension de sa performance réelle. Le passage des données publiées aux données sous-jacentes est obtenu en retraitant des données publiées les éléments exceptionnels et l’ajustement IFRIC 21.

Par ailleurs, le Groupe retraite des revenus et résultats du pilier de Banque de détail en France les dotations ou reprises aux provisions PEL/CEL. Cet ajustement permet de mieux identifier les revenus et résultats relatifs à l’activité du pilier, en excluant la part volatile liée aux engagements propres à l’épargne réglementée.

La réconciliation permettant de passer des données comptables publiées aux données sous-jacentes est exposée dans le tableau ci-après.







T4-19 (en M EUR) Frais de gestion Coût net du risque Gains ou pertes sur autres actifs QPME* Résultat net part du Groupe Métier Publié (4 503) (371) (125) (154) 654 (+) Linéarisation IFRIC 21 (152) (112) (-) Provision pour restructuration* (60) (40) RBDF (-55 M EUR),

IBFS (-5 M EUR) (-) Dépréciation de la

participation minoritaire du Groupe dans SG de Banque au Liban*



(158) (158) Hors Pôles (-) Plan de recentrage* (137) (135) Hors Pôles Sous-jacent (4 595) (371) 12 4 875 T4-18 (en M EUR) Frais de gestion Coût net du risque Gains ou pertes sur autres actifs QPME* Résultat net part du Groupe Métier Publié (4 458) (363) (169) 13 685 (+) Linéarisation IFRIC 21 (169) (121) (-) Provision pour litiges* (241) (241) Hors Pôles Sous-jacent (4 627) (363) 72 13 805 2019 (en M EUR) Frais de gestion Coût net du risque Gains ou pertes sur autres actifs QPME* Résultat net part du Groupe Métier Publié (17 727) (1 278) (327) (129) 3 248 (-) Provision pour restructuration* (316) (233) GBIS (EUR -227 M EUR) / IBFS (EUR -34 M EUR), RBDF (EUR -55 M EUR) (-) Dépréciation de la

participation minoritaire

du Groupe dans SG

de Banque au Liban* (158) (158) Hors Pôles (-) Plan de recentrage* (18) (386) (422) Hors Pôles Sous-jacent (17 411) (1 260) 59 29 4 061 2018 (en M EUR) Frais de gestion Coût net du risque Gains ou pertes sur autres actifs QPME* Résultat net part du Groupe Métier Publié (17 931) (1 005) (208) 56 4 121 (-) Provision pour litiges* (336) (336) Hors Pôles (-) Plan de recentrage* (268) (268) Hors Pôles Sous-jacent (17 595) (1 005) 60 56 4 725

(*) QPME : Quote-part des résultats net des entreprises mises en équivalence





6 - Coût du risque en points de base, taux de couverture des encours douteux

Le coût net du risque ou coût net du risque commercial est défini en pages 42 et 562 du Document de référence 2019 de Société Générale. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de chacun des piliers en pourcentage des engagements de crédit bilanciels, y compris locations simples.

(En M EUR) T4-19 T4-18 2019 2018 Réseaux de Banque de Détail en France Coût Net du Risque 149 144 467 489 Encours bruts de crédits 197 813 189 034 194 359 186 782 Coût du risque en pb 30 30 24 26 Banque de Détail et Services Financiers Internationaux Coût Net du Risque 158 114 588 404 Encours bruts de crédits 137 222 137 172 136 303 134 306 Coût du risque en pb 46 33 43 30 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Coût Net du Risque 66 97 206 93 Encours bruts de crédits 157 528 157 974 161 865 152 923 Coût du risque en pb 17 25 13 6 Gestion propre Coût Net du Risque (2) 8 17 19 Encours bruts de crédits 9 714 8 591 9 403 7 597 Coût du risque en pb (13) 37 17 25 Groupe Société Générale Coût Net du Risque 371 363 1 278 1 005 Encours bruts de crédits 502 277 492 771 501 929 481 608 Coût du risque en pb 29 29 25 21

Le taux de couverture brut des encours douteux est déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de crédit aux encours bruts identifiés comme en défaut au sens de la réglementation, sans tenir compte des éventuelles garanties apportées. Ce taux de couverture mesure le risque résiduel maximal associé aux encours en défaut (« douteux ») .

7 - ROE, ROTE, RONE

La notion de ROE (Return on Equity) et de ROTE (Return on Tangible Equity) ainsi que la méthodologie de calcul sont précisées en pages 42 et 43 du Document de référence 2019 de Société Générale. Cette mesure permet d’apprécier le rendement des fonds propres et des fonds propres tangibles de Société Générale.

Le RONE (Return on Normative Equity) détermine le rendement sur capitaux propres normatifs moyens alloués aux métiers du Groupe, selon les principes présentés en page 43 du Document de référence 2019 de Société Générale.

Le résultat net part du Groupe retenu pour le numérateur du ratio est le résultat net part du Groupe comptable ajusté des « intérêts, nets d’impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d’émissions » et des « gains/pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion » (voir note méthodologique n°9). Pour le ROTE, le résultat est également retraité des dépréciations des écarts d’acquisition.

Les corrections apportées aux capitaux propres comptables pour la détermination du ROE et du ROTE de la période sont détaillées dans le tableau ci-après :





Détermination du ROTE : méthodologie de calcul

Fin de période T4-19 T4-18 2019 2018 Capitaux propres part du Groupe 63 527 61 026 63 527 61 026 Titres super subordonnés (TSS) (9 501) (9 330) (9 501) (9 330) Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) (283) (278) (283) (278) Intérêts nets d'impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission 4 (14) 4 (14) Gains/Pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion (575) (312) (575) (312) Provision pour dividende (1 869) (1 764) (1 869) (1 764) Fonds propres ROE fin de période 51 303 49 328 51 303 49 328 Fonds propres ROE moyens 51 415 49 016 50 586 48 138 Ecarts d'acquisition moyens (4 544) (4 946) (4 586) (5 019) Immobilisations incorporelles moyennes (2 327) (2 177) (2 243) (2 065) Fonds propres ROTE moyens 44 544 41 893 43 757 41 054 Résultat net part du Groupe (a) 654 685 3 248 4 121 Résultat net Part du Groupe sous-jacent (b) 875 805 4 061 4 725 Intérêts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission (c) (178) (185) (715) (719) Annulation des dépréciations d'écarts d'acquisitions (d) 85 176 200 198 Résultat net Part du Groupe corrigé (e)=(a)+(c)+(d) 561 676 2 733 3 600 Résultat net Part du Groupe sous-jacent corrigé (f)=(b)+(c) 697 620 3 346 4 006 Fonds propres ROTE moyens (g) 44 544 41 893 43 757 41 054 ROTE [trimestre: (4*e/g), 12 mois: (e/g)] 5,0% 6,5% 6,2% 8,8% Fonds propre ROTE moyens (sous-jacent) (h) 44 619 41 951 43 983 41 345 ROTE sous-jacent [trimestre: (4*f/h), 12 mois: (f/h)] 6,2% 5,9% 7,6% 9,7%

Note : Résultat net part du Groupe T4-18 et 2018 ajusté de l’effet de l’amendement à IAS 12. Voir annexe 1.





Détermination du RONE : Fonds propres alloués aux métiers (M EUR)

en M EUR T4-19 T4-18 Variation 2019 2018 Variation Banque de détail en France 11 165 11 158 +0,1% 11 263 11 201 +0,6% Banque de détail et Services Financiers Internationaux 10 675 11 417 -6,5% 11 075 11 390 -2,8% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 13 943 16 058 -13,2% 15 201 15 424 -1,4% Total Métier 35 783 38 634 -7,4% 37 539 38 015 -1,3% Hors Pôles 15 632 10 382 +50,6% 13 047 10 123 +28,9% Groupe 51 415 49 016 +4,9% 50 586 48 138 +5,1%

8 - Actif net et Actif net tangible

L’Actif net et l’Actif net tangible sont définis dans la méthodologie, page 45 du Document de référence 2019 du Groupe. Les éléments permettant de les déterminer sont présentés ci-après :

Fin de période 2019 2018 2017 Capitaux propres part du Groupe 63 527 61 026 59 373 Titres Super Subordonnés (TSS) (9 501) (9 330) (8 520) Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) (283) (278) (269) Intérêts net d'impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission 4 (14) (165) Valeur comptable des actions propres détenues dans le cadre des activités du trading 375 423 223 Actif Net Comptable 54 122 51 827 50 642 Ecarts d'acquisition (4 510) (4 860) (5 154) Immobilisations incorporelles (2 362) (2 224) (1 940) Actif Net Tangible 47 250 44 743 43 548 Nombre de titres retenus pour le calcul de l'ANA** 849 665 801 942 801 067 Actif Net par Action 63,7 64,6 63,2 Actif Net Tangible par Action 55,6 55,8 54,4

** Nombre d'actions pris en compte : nombre d'actions ordinaires émises au 31 décembre 2019, hors actions propres et d'auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe.

Conformément à la norme IAS 33, les données historiques par action antérieures à la date de détachement d'un DPS sont retraitées du coefficient d'ajustement correspondant à l'opération.

9 - Détermination du Bénéfice Net par Action (BNPA)

Le BNPA publié par Société Générale est déterminé selon les règles définies par la norme IAS 33 (Cf. page 44 du Document d’enregistrement universel 2019 de Société Générale). Les corrections apportées au Résultat net part du Groupe pour la détermination du BNPA correspondent aux retraitements effectués pour la détermination du ROE et du ROTE. Ainsi que précisé en page 44 du Document de référence 2019 de Société Générale, le Groupe publie également un BNPA ajusté de l’incidence des éléments non-économiques et exceptionnels présentés en note méthodologique n°5 (BNPA sous-jacent).

Le calcul du Bénéfice Net par Action est décrit dans le tableau suivant :

Nombre moyen de titres, en milliers 2019 2018 2017 Actions existantes 834 062 807 918 807 754 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées aux salariés 4 011 5 335 4 961 Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 149 842 2 198 Nombre de Titres retenus pour le calcul du BNPA** 829 902 801 741 800 596 Résultat net part du Groupe 3 248 4 121 3 004 Intérêts nets d'impôt sur TSS et TSDI (715) (719) (664) Plus-values nettes d'impôt sur rachats partiels - - - Résultat net part du Groupe corrigé 2 533 3 402 2 340 BNPA (en EUR) 3,05 4,24 2,92 BNPA sous-jacent* (en EUR) 4,10 5,00 5,03

Note : Résultat net part du Groupe 2017 et 2018 ajustés de l’effet de l’amendement à IAS 12. Voir annexe page 31

(*) Hors éléments exceptionnels et y compris linéarisation de l’effet d’IFRIC 21.

(**) Nombre d’actions pris en compte : nombre d’actions ordinaires au 31 décembre 2019, hors actions propres et d’auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe.

10 - Fonds propres Common Equity Tier 1 du Groupe Société Générale

Ils sont déterminés conformément aux règles CRR/CRD4 applicables. Les ratios de solvabilité non phasés sont présentés pro-forma des résultats courus, nets de dividendes, de l’exercice en cours, sauf mention contraire. Lorsqu’il est fait référence aux ratios phasés, ceux-ci n’intègrent pas les résultats de l’exercice en cours, sauf mention contraire. Le ratio de levier est déterminé selon les règles CRR/CRD4 applicables intégrant les dispositions de l’acte délégué d’octobre 2014.





NB (1) En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté.

(2) Société Générale rappelle que l’ensemble des informations relatives aux résultats de la période (notamment : communiqué de presse, données téléchargeables, diapositives de présentation et annexes) sont disponibles sur son site internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseur ».

Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale , Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com







1 Données sous-jacentes. Cf note méthodologique 5 pour le passage des données comptables aux données sous-jacentes

2 Ratio entre le montant des provisions sur les encours douteux et le montant de ces mêmes encours

3 ajusté des éléments exceptionnels et de l’effet de la linéarisation d’IFRIC 21.

4 Proforma des cessions annoncées (+10 points de base) et de l’intégration d’EMC (-3 points de base), le ratio CET1 s’élève à 12,8%

5 TLOF : Total Liabilities and Own Funds

6 Y compris BMTN

7 Y compris dépôts en devises

8 Sur la base de nos dernières estimations suite à la publication de l’arrêté ministériel du 24 décembre 2019 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie.

9 SG Russia regroupe les entités Rosbank, Rusfinance Bank, Société Générale Insurance, ALD Automotive et leurs filiales consolidées.





Pièce jointe