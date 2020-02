February 06, 2020 01:00 ET

eQ OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

6.2.2020, klo 8:00





eQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019 – eQ:N TULOS NOUSI 18 %, OSAKKEENOMISTAJILLE EHDOTETAAN JAETTAVAKSI 0,62 EUROA OSAKKEELTA

Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli tilikaudella 50,6 miljoonaa euroa (45,4 M€ 1.1.-31.12.2018).

Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 49,5 miljoonaa euroa (43,6 M€).

Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,8 M€).

Konsernin liikevoitto kasvoi 17 prosenttia ja oli 26,3 miljoonaa euroa (22,4 M€).

Konsernin tulos oli 21,0 miljoonaa euroa (17,8 M€).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,47 euroa).

Konsernin oman pääomarahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 1,7 miljoonaa euroa (3,9 M€).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto kasvoi 21 prosenttia 44,3 miljoonaan euroon (36,7 M€) sekä liikevoitto 30 prosenttia 25,4 miljoonaan euroon (19,5 M€).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa (7,1 M€) sekä liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa (3,2 M€). Corporate Finance -liiketoiminnalle on tyypillistä, että menestyspalkkioiden vaikutus laskutuksessa on huomattava, minkä takia segmentin tulos voi vaihdella merkittävästi.

Osinkoehdotus on 0,55 euroa (0,47 euroa) ja pääomanpalautusehdotus 0,07 euroa (0,07 euroa) osakkeelta.

Loka-joulukuu 2019 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 15,6 miljoonaa euroa (14,7 M€ 1.10.-31.12.2018).

Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 15,0 miljoonaa euroa (14,6 M€).

Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,1 M€).

Konsernin liikevoitto kasvoi 14 prosenttia ja oli 8,4 miljoonaa euroa (7,4 M€).

Konsernin tulos oli 6,7 miljoonaa euroa (5,9 M€).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,16 euroa).

Avainluvut 1-12/19 1-12/18 Muutos 10-12/19 10-12/18 Muutos Nettoliikevaihto konserni, M€ 50,6 45,4 12 % 15,6 14,7 6 % Varainhoito nettoliikevaihto, M€ 44,3 36,7 21 % 12,5 9,8 27 % Corporate Finance nettoliikevaihto, M€ 5,4 7,1 -24 % 2,5 4,8 -48 % Sijoitukset nettoliikevaihto, M€ 0,8 1,8 -56 % 0,6 0,2 196 % Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, M€ 0,1 -0,1 0,0 -0,1 Liikevoitto konserni, M€ 26,3 22,4 17 % 8,4 7,4 14 % Varainhoito liikevoitto, M€ 25,4 19,5 30 % 7,2 5,1 41 % Corporate Finance liikevoitto, M€ 1,9 3,2 -40 % 1,2 2,8 -57 % Sijoitukset liikevoitto, M€ 0,8 1,8 -56 % 0,6 0,2 196 % Konsernihallinto liikevoitto, M€ -1,8 -2,1 -12 % -0,5 -0,7 -21 % Kauden tulos, M€ 21,0 17,8 18 % 6,7 5,9 15 % Avainluvut 1-12/19 1-12/18 Muutos 10-12/19 10-12/18 Muutos Tulos / osake, € 0,55 0,47 17 % 0,18 0,16 13 % Osinko- ja pääomanpalautusehdotus / osake, € 0,62 0,54 15 % Oma pääoma / osake, € 1,70 1,65 3 % 1,70 1,65 3 % Kulu-tuotto -suhde, konserni, % 48,1 50,5 -5 % 46,0 49,8 -8 % Likvidit varat, M€ 32,3 25,7 26 % 32,3 25,7 26 % Pääomarahastosijoitukset, M€ 16,2 16,9 -4 % 16,2 16,9 -4 % Korolliset lainat, M€ 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Hallinnoitavat varat, Mrd € 11,7 9,5 23 % 11,7 9,5 23 %

Toimitusjohtaja Janne Larma

eQ:n tulos vuodelta 2019 oli erinomainen. Konsernin nettoliikevaihto nousi 12 % ja oli 50,6 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 26,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 21,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 18 %. Konsernin tulos osakkeelta oli 55 senttiä verrattuna edellisvuoden 47 senttiin. Olemme onnistuneet kasvattaman liiketoimintaamme pitkäjänteisesti ja yhdessä asiakkaittemme kanssa, minkä ansiosta tuloksemme on noussut 23 peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Konsernin kulu/tuotto-suhde laski vuonna 2019 ensimmäistä kertaa tilikausitasolla alle 50 % ja oli 48,1 %.

eQ Varainhoidon tuloskasvu kiihtyi viime vuonna – liikevoitto kasvoi 30 %

Konsernin kasvun ajurina oli varainhoitoliiketoiminta, jonka liiketoiminnan ja tuloksen kasvu olivat jälleen poikkeuksellisen hyviä. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi viime vuonna 21 % ja liikevoitto jopa 30 %. Varainhoito-segmentin kulu/tuotto-suhde oli erinomaisella tasolla 42,7 %.

eQ Varainhoito on vuosi vuodelta parantanut markkina-asemaansa ja on yksi Suomen johtavista instituutiovarainhoitajista. SFR haastattelee vuosittain noin 100 suurinta suomalaista instituutiosijoittajaa. SFR:n viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan eQ on toiseksi käytetyin instituutiovarainhoitaja Suomessa ja mikä parasta, sijoittajat arvioivat eQ:n koko markkinan parhaaksi laatuarvioissa. Olemme erittäin iloisia, että tarjoamme asiakkaidemme mielestä Suomen laadullisesti parasta varainhoitoa.

Matalat markkinakorot ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Myös viime vuonna kasvu jatkui niin kansainvälisesti kuin Suomessakin.

Kahden kiinteistörahastomme nettomerkinnät vuonna 2019 olivat 317 miljoonaa euroa. Molemmat kiinteistörahastomme tuottivat viime vuonna sijoittajille erinomaisesti, Hoivakiinteistörahasto 9,1 % ja Liikekiinteistörahasto 7,8 %. Kiinteistörahastojemme rahastopääoma oli vuodenvaihteessa yli 1,7 miljardia euroa.

Myös Private Equity -varainhoidossa kasvu jatkui viime vuonna. Saimme viime vuonna kerättyä yhteensä 270 miljoonaa euroa eQ PE XI US ja eQ Private Credit II -rahastoihin. Näiden lisäksi saimme myös uusia Private Equity -mandaattiasiakkuuksia.

Olemme myös erittäin tyytyväisiä perinteisen varainhoidon tuottoihin. Kaikista eQ:n Suomeen rekisteröidyistä itse hoidetuista sijoitusrahastoista 83 prosenttia on tuottanut viimeisen kolmen vuoden aikana vertailuindeksiään paremmin. Vastaava luku viime vuodelta on 85 prosenttia. eQ Varainhoito palkittiinkin viime vuonna Morningstarin ”Paras Rahastotalo” -palkinnolla.

Adviumin palkkiotuotot ja tulos laski

Yrityskauppa- ja kiinteistömarkkinoilla aktiviteetti on jatkanut korkealla tasollaan. Tästä huolimatta Adviumin nettopalkkiot ja liikevoitto laskivat edellisvuodesta, mikä osittain johtui erinomaisesta tuloksesta vuotta aiemmin. Corporate Finance -liiketoiminta on usein riippuvainen muutamista transaktioista ja niiden toteutumisesta sekä toteutumisen ajoituksesta. Advium toimi neuvonantajana 12 viime vuonna toteutuneessa transaktiossa. Advium toimi viime vuonna mm. Kotipizza Oyj:n ja Pöyry Oyj:n hallitusten neuvonantajana liittyen niistä tehtyihin käteisostotarjouksiin. Advium toimi myös mm. Starwood Capitalin neuvonantajana, kun se osti yli 2.000 asunnon vuokra-asuntokannan Elolta ja OP-ryhmältä.

Adviumin nettoliikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa, missä laskua oli 24 prosenttia. Adviumin liikevoitto oli 1,9 miljoona euroa verrattuna edellisvuoden 3,2 miljoonaan euroon.

Sijoitusten tulos edellisvuotta alempi

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli viime vuonna 0,8 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa 1.1.-31.12.2018). Sijoitusten nettokassavirta oli 1,7 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Pääomarahastosijoitusten markkina-arvo vuoden lopussa oli 16,2 miljoonaa euroa (16,9 miljoona euroa).

Konsernin tase ja osinkoesitys

Konsernilla ei ole korollisia lainoja ja tase on erittäin vahva. Konsernin tulos viime vuodelta oli 55 senttiä osakkeelta ja konsernin kassavirta vahva. Vahvasta taseesta ja vakavaraisuudesta johtuen hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 55 senttiä ja pääomanpalautusta yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin eli 7 senttiä osakkeelta.

Näkymät

eQ:n kiinteistörahastoihin tehtiin joulukuussa nettomerkintöjä 76 miljoonaa euroa. Lisäksi eQ PE XII North ja eQ PE SF III -pääomasijoitusrahastot keräsivät rahastojen ensimmäisissä sulkemisissa yhteensä 201 miljoonaa euroa tammikuussa 2020. Tämä on eQ:n historian suurin Private Equity -rahastoihin ensimmäisessä sulkemisessa kerätty euromäärä. Tämä vahvistaa käsitystämme siitä, että sijoittajakysyntä jatkuu edelleen vahvana vaihtoehtoisissa sijoitustuotteissa.

Raportoimme ensimmäistä kertaa arviomme milloin omat pääomarahastomme alkavat maksaa tuottosidonnaista palkkiota. Uskomme tämän helpottavan osakkeenomistajiemme ja analyytikoiden mahdollisuutta analysoida eQ:n tulevaisuuden tuottoja. Nämä arviot löytyvät tilinpäätöstiedotteen sivulta 29. Arvioimme, että Amanda IV -rahasto alkaa maksaa tuottosidonnaista palkkiota tämän vuoden loppupuolella.

Edellä mainittuun viitaten, ennakoimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuonna 2020. Tiedonantopolitiikkamme mukaisesti emme anna tulosohjausta Corporate Finance- ja Sijoitukset-segmenteistä. Molempien segmenttien tulokset ovat paljolti riippuvaisia yhtiöstä riippumattomista tekijöistä, minkä takia liiketulos voi vaihdella merkittävästi ja on vaikeasti ennakoitavissa.

eQ:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 11,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

