VELIZY-VILLACOUBLAY – 6 février 2020 - Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) dévoile son orientation stratégique pour les prochaines années, axée sur la transformation des soins apportés aux individus et sur l'amélioration de leur qualité de vie, en rendant possible le jumeau numérique du corps humain. Les jumeaux numériques ouvrent de nouvelles possibilités pour les soins de santé et les sciences de la vie en permettant à la recherche, à la médecine, à la chirurgie et aux autres disciplines associées de comprendre, de modéliser, d'examiner, de tester et de traiter un corps humain de manière aussi précise, sécurisée et efficace que peuvent le faire les autres disciplines industrielles avec les voitures, les bâtiments ou les avions.

« En 1989, nous avons créé le premier jumeau numérique d'un avion géant, le Boeing 777. En 2012, observant que le monde était en train d’évoluer vers une économie de l’expérience valorisant l’usage plutôt que le produit, nous avons osé imaginer une plateforme qui utiliserait des jumeaux numériques complets des choses pour naviguer, évaluer, et expérimenter de manière holistique une idée pour la concrétiser. Nous l'avons baptisé la plateforme 3DEXPERIENCE. Nos clients, en l'adoptant, en font le catalyseur et l’accélérateur de la renaissance de l'industrie », déclare Bernard Charlès, vice-président du conseil d’administration et directeur général de Dassault Systèmes.

« Notre ambition d'harmoniser produit, nature et vie, reste la même, tandis que son périmètre s'élargit. Cela nous a amenés à développer une nouvelle compréhension de la vie et de la nature. Aujourd'hui, nous sommes capables d'appliquer les connaissances et le savoir-faire que nous avons acquis dans le monde non organique au monde vivant, en étendant notre focus des ‘choses’ à ‘la vie’. Le jumeau numérique du corps humain nous permettra d'inventer de nouvelles façons de représenter la vie en comprenant et en représentant l'invisible, et d'apporter une contribution durable au bénéfice de tous. »

De son ADN à ses organes, le corps humain renferme des mystères complexes qui n'ont pas encore été découverts par la science. Face aux lacunes dans le monde de la recherche et de la médecine d'aujourd'hui, combinées à la nécessité d'offrir des soins plus précis et plus abordables aux patients, le secteur de la santé est désormais mûr pour une innovation technologique qui peut transformer la manière de découvrir, d'élaborer, de commercialiser, de produire et d'utiliser les traitements.

Un jumeau numérique du corps humain conçu avec la plateforme 3DEXPERIENCE intègre la modélisation, la simulation, l'intelligence des informations et la collaboration. Il réunit les biosciences, les sciences des matériaux et les sciences des informations afin de permettre aux parties prenantes de projeter les données concernant un objet dans un modèle virtuel vivant complet, pouvant être entièrement configuré et simulé. L'industrie, les chercheurs, les médecins et même les patients peuvent visualiser, tester, comprendre et prédire l'invisible, de l'effet qu'ont les médicaments sur une maladie aux résultats d'une opération chirurgicale, avant qu'un patient ne soit traité.

Pour soutenir sa nouvelle ambition, Dassault Systèmes se concentrera sur le développement de son leadership dans la santé et les sciences de la vie en plus de deux autres secteurs stratégiques du point de vue économique : les infrastructures et les territoires, ainsi que les industries manufacturières. Ces secteurs partagent des processus de développement et des besoins en termes de durabilité similaires dans leurs efforts à améliorer la qualité de la vie, que ce soit grâce à des traitements plus précis et abordables, des infrastructures optimisées ou une meilleure utilisation de l'environnement. Parce que l'expérience est humaine, elle consiste à apprécier l'art, la science et la technologie pour imaginer et créer un monde meilleur pour tous. Et ce monde doit être durable.

