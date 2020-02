CGG et Fairfield Coopèrent sur des Etudes

Multi-Clients dans l’Ouest Texas

Houston, Etats-Unis – le 6 février 2020

CGG annonce ce jour la signature d’un deuxième accord de coopération avec Fairfield Geotechnologies pour l'acquisition de plusieurs études sismiques terrestres multi-clients haute densité et grand azimut autour de la Plateforme Centrale du Bassin Permien (PCBP) à l’ouest du Texas. Les nouveaux jeux de données sismiques permettront de mieux imager la structure complexe qui relie le PCBP et les bassins environnants et d’optimiser ainsi les forages.

Le PCBP est une structure géologique soulevée par la tectonique qui sépare le profond bassin de Delaware et le bassin moins profond de Midland. Ces deux bassins constituent le grand Bassin Permien à l’ouest du Texas. La zone géographique qui sera couverte représente une superficie d’environ 6 500 miles carrés et traverse les comtés de Gaines, Andrews, Ector, Crane et Upton County. Cette zone à fort potentiel suscite un grand intérêt de la part des clients et plusieurs études CGG/Fairfield sont déjà préfinancées par l'industrie.

Joe Dryer, Président – Multi-Client Geosciences, Fairfield Geotechnologies, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à CGG pour poursuivre le développement sur la Plateforme Centrale. Cette collaboration s'inscrit dans notre stratégie visant à continuer à renforcer notre position forte en matière d’études multi-clients dans le Bassin Permien et démontre notre engagement durable envers l'industrie en fournissant des programmes multi-clients de haut de gamme pour le développement de ressources non conventionnelles".

Dechun Lin, Vice-Président Exécutif de Multi-Client, CGG, a déclaré : « Nos deux sociétés, CGG et Fairfield Geotechnologies, vont s’appuyer sur leurs expertises et leurs expériences pour définir, concevoir et mettre en œuvre ces études sismiques et livrer des données de haute densité, d’une très grande qualité, prêtes à l’emploi pour la caractérisation des réservoirs. Ces études vont permettre aux acteurs de l’industrie de mieux comprendre le potentiel de cette région du Bassin Permien, l'une des zones les plus prolifiques de l’Amérique du Nord. »

