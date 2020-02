Koncernresultatet i 2019 var stort set på niveau med guidance. Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales udbytte for 2019 på DKK 14 pr. aktie.



CEO Jens Andersen udtaler:

"I 2019 opnåede vores kerneforretning det bedste finansielle resultat i ti år med en væsentlig stigning i EBITA. Som et klart tegn på værdiskabelse var ROIC fra kerneforretningen på næsten 11%.

Endnu engang genererede vi stærke pengestrømme, hvilket gør det muligt for os at udbetale over DKK 100 mio. i udbytte til vores aktionærer.

Her i begyndelsen af 2020 står vi i en stærk position i forhold til at drage fordel af den grønne omstilling. Vi oplever kontinuerlig vækst inden for klima og energi og ser oplagte muligheder for grøn forretning foran os.”

Udvalgte hovedtal

(DKK mio.)* Q4 2019 Q4 2018

2019



2018 Omsætning 3.077 3.009 11.679 11.098 EBITA 115 109 360 327 Resultat før skat 73 54 120 237 Pengestrømme fra driftsaktivitet 305 327 300 224 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 2,6 2,5 4,9 2,2 EBITA-margin 3,7 3,6 3,1 2,9 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 11,0 9,8 11,0 9,8 Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 1,7 1,2 1,7 1,2 * Som følge af frasalget af vores østrigske og belgiske forretningsaktiviteter, GFI GmbH og Claessen ELGB NV, i 2018 samt frasalget af vores norske træningsvirksomhed, STI, i Q1 2019 vedrører de anførte tal for både 2018 og 2019 i denne meddelelse de fortsættende aktiviteter.

Omsætning i 2019

Justeret organisk vækst udgjorde 4,9% (2,2%).





EBITA i 2019

Resultaterne fra kerneforretningen var på niveau med vores forventninger, mens resultaterne for den relaterede forretning var skuffende.

EBITA fra kerneforretningen steg med DKK 31 mio. til DKK 379 mio.

EBITA fra den relaterede forretning steg til DKK -19 mio. (DKK -21 mio.). Vores strategiske gennemgang af MAG45 er i gang.





Værdiansættelse af BIMobject AB

• Baseret på aktiekursen den 31. december 2019 udgjorde værdien af BIMobject DKK 139 mio. Derfor så Solar et behov for en nedskrivning på DKK 86 mio. i 2019. I 2018 tilbageførte vi en nedskrivning på DKK 59 mio. på BIMobject, som oprindeligt blev indregnet i 2017.

Udbetaling af udbytte

Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales udbytte på DKK 14,00 pr. aktie.

Forventninger til 2020

Vi forventer en omsætning på ca. DKK 11,8 mia., svarende til en organisk vækst på ca. 1%.

Vi forventer EBITA på ca. DKK 400 mio. inkl. engangsomkostninger på DKK 30 mio. relateret til implementeringerne af SAP eWM.

Som følge heraf forventer vi at levere et operationelt EBITA på ca. DKK 430 mio.

Se den præcise fordeling i nedenstående tabel.

Guidance 2020

DKK mio. Kerne-forretning Relateret forretning Solar-koncernen Omsætning 11.200 600 11.800 EBITA 400 0 400

Audio webcast og telekonference i dag

Præsentationen af Årsrapport 2019 foregår på engelsk den 6. februar 2020 kl. 11.00. Præsentationen bliver transmitteret som en audio webcast og kan følges på www.solar.eu . Deltagelse er mulig via den tilknyttede telekonference.

Indkaldsnumre til telekonferencen:

DK: tlf. +45 781 501 08

UK: tlf. +44 333 300 9032

US: tlf. +1 646 722 4956

Med venlig hilsen

Solar A/S

Jens Andersen





Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. 79 30 02 01



CFO Michael H. Jeppesen - tlf. 79 30 02 62



Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting - tlf. 40 34 29 08





Bilag: Årsrapport 2019 (på engelsk), side 1-150, inkl. kvartalsinformation for Q4 2019.





Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs, ventilation samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2019 en omsætning på ca. 11,7 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

