CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019, 6.2.2020 KLO 9.00

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2019: Rahavirta kasvoi merkittävästi

Kalmarin saadut tilaukset laskivat, mutta tilauskanta ja liikevoitto kasvoivat

Hiabin saadut tilaukset ja liikevoitto kasvoivat

MacGregorin tulos oli tappiollinen. TTS Groupin osto saatettiin päätökseen

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2019.

Loka–joulukuu 2019 lyhyesti: Tilauskanta vahvistui

Saadut tilaukset laskivat 3 prosenttia ja olivat 962 (991) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 2 089 (31.12.2018: 1 995) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 1 015 (910) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 285 (257) miljoonaa euroa.

Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 18,0 (60,9) miljoonaa euroa eli 1,8 (6,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 53,5 (12,5) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 7 prosenttia ja oli 74,3 (69,6) miljoonaa euroa eli 7,3 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 208,0 (86,0) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli -0,3 (34,1) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,00 (0,53) euroa.

Tammi–joulukuu 2019 lyhyesti: Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi

Saadut tilaukset olivat 3 714 (3 756) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 3 683 (3 304) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli 1 062 (980) miljoonaa euroa.

Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (34) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 180,0 (190,0) miljoonaa euroa eli 4,9 (5,8) prosenttia liikevaihdosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 9 prosenttia ja oli 264,4 (242,1) miljoonaa euroa eli 7,2 (7,3) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 361,1 (125,8) miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli 89,4 (108,0) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 1,39 (1,66) euroa. Tilikauden tuloksen ja osakekohtaisen tuloksen laskun taustalla olivat merkittävät toiminnan uudelleenjärjestelykulut erityisesti MacGregorissa sekä keskimääräistä korkeammat verokulut johtuen MacGregorin liiketoiminnan tappiollisuudesta, jolloin laskennallisen verosaamisen kirjaamisen kriteerit eivät täyttyneet pääosin Saksassa ja Norjassa.

Hallitus ehdottaa 17.3.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,19 euroa kutakin A-sarjan ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja lokakuussa 2020. A-sarjan osakkeille osinko maksettaisiin 0,60 euron ja 0,59 euron erissä. Ulkona oleville B-sarjan osakkeille osinko maksettaisiin kahdessa 0,60 euron erässä.

Vuoden 2020 näkymät

Cargotec arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2019 (264 miljoonaa euroa).





Cargotecin avainluvut

Cargotec soveltaa IFRS 16, Vuokrasopimukset -laskentastandardia sekä IFRIC 23, Epävarmuus tuloverojen käsittelyssä -tulkintaa 1.1.2019 lähtien. Laatimisperiaatteet on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2, Laatimisperusta ja uudet laskentastandardit. Cargotec on myös täsmentänyt huoltoliiketoiminnan määritelmää Hiabin ja MacGregorin osalta vuoden 2019 alusta. Huoltoliiketoiminnan osalta vertailukauden 2018 luvut on oikaistu vastaavasti. Muutoksista on tiedotettu pörssitiedotteella 4.4.2019.





MEUR Q4/19 Q4/18 Muutos 2019 2018 Muutos Saadut tilaukset 962 991 -3 % 3 714 3 756 -1 % Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 277 265 4 % 1 079 1 031 5 % Tilauskanta kauden lopussa 2 089 1 995 5 % 2 089 1 995 5 % Liikevaihto 1 015 910 12 % 3 683 3 304 11 % Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 285 257 11 % 1 062 980 8 % Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 46 47 -1 % 168 147 15 % Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta 33 % 33 % 33 % 34 % Liikevoitto 18,0 60,9 -70 % 180,0 190,0 -5 % Liikevoitto, % 1,8 % 6,7 % 4,9 % 5,8 % Vertailukelpoinen liikevoitto 74,3 69,6 7 % 264,4 242,1 9 % Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,3 % 7,7 % 7,2 % 7,3 % Tulos ennen veroja 8,2 52,2 -84 % 145,9 161,1 -9 % Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 208,0 86,0 > 100 % 361,1 125,8 > 100 % Kauden tulos -0,3 34,1 < -100 % 89,4 108,0 -17 % Osakekohtainen tulos, EUR -0,00 0,53 <- 100 % 1,39 1,66 -16 % Korollinen nettovelka kauden lopussa 774 625 24 % 774 625 24 % Nettovelkaantumisaste, % 54,2 % 43,8 % 54,2 % 43,8 % Korollinen nettovelka / EBITDA** 2,5 2,3 2,5 2,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %*** 7,3 % 8,4 % 7,3 % 8,4 % Henkilöstö kauden lopussa 12 587 11 987 5 % 12 587 11 987 5 %





*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät strateginen liiketoimintayksikkö Navis ja automaatio-ohjelmistot

**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

***Cargotec on täsmentänyt valuuttatermiinien korkokomponentin käsittelyä sijoitetun pääoman tuoton laskennassa. Tämän seurauksena sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä tilikaudella 2018.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Ennätyskorkeat liikevoitot Kalmarissa ja Hiabissa



Cargotecin vuosi 2019 oli edellisvuoden tavoin kaksijakoinen. Kalmar ja Hiab ylsivät ennätyksellisen korkeisiin liikevoittoihin, kun taas MacGregorin tulos oli tappiollinen. Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 9 prosenttia, mutta lähinnä MacGregorin liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulujen seurauksena konsernin liikevoitto laski 5 prosenttia.

Vuoden 2019 lopun tilauskantamme oli edellisvuotta korkeampi. Kalmarin tilauskantaa kasvatti automaatioratkaisujen parantunut kysyntä. Asiakkaat ottavat nyt konkreettisia askelia kohti automaatioinvestointeja, ja arvioivat, miten ja milloin he voisivat investointinsa toteuttaa. Pienempien kontinkäsittelylaitteiden kysyntä kääntyi laskuun vuoden loppupuolella. Kalmar onnistui kuitenkin parantamaan vertailukelpoista liikevoittoaan 13 prosenttia.

Hiabin tulos oli erityisen hyvä. Saadut tilaukset kasvoivat 4 prosenttia, ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 27 prosenttia edellisvuodesta. Parantuneen tuloksen taustalla oli kasvanut liikevaihto. Onnistuimme vuonna 2018 alkaneiden toimitusketjuun liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Tämä näkyi myös Hiabin tilauskannan normalisoitumisena.

MacGregorin tilanne jatkui haastavana. Saadut tilaukset ilman TTS-yrityskauppaa pysyivät edellisen vuoden tasolla. Vaisussa markkinaympäristössä liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto laskivat edelleen. Sopeutimme vuoden aikana merkittävästi MacGregorin toimintaa, ja odotamme vaikutusten näkyvän tuloksessamme alkaneen vuoden aikana. Vuonna 2019 saimme päätökseen myös TTS Group ASA:n marine- ja offshore-liiketoimintojen oston. Yhtiöiden integraatioprosessi on lähtenyt hyvin käyntiin, ja yritysoston tuomat skaala- ja synergiaedut mahdollistavat MacGregorin toiminnan tuottavuuden parantamisen ja globaalin aseman vahvistamisen.

Olen tyytyväinen siitä, että huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vuonna 2019 ja ohjelmistoliiketoiminnan 15 prosenttia. Etenemme suunnitelmiemme mukaisesti kohti tavoitteitamme.

Onnistuimme myös merkittävästi parantamaan rahavirtaamme edelliseen kahteen vuoteen verrattuna. Vahvan rahavirtamme ansiosta hallitus ehdottaakin, että kasvattaisimme osinkoamme kuudentena perättäisenä vuotena. Ehdotettu osinko 1,20 euroa B-osakkeelta maksettaisiin edellisen vuoden tapaan kahdessa erässä.

Markkinan epävarmuudesta johtuen näkyvyytemme vuoteen 2020 on rajallinen, mutta pidän silti lähtöasemaamme hyvänä. Tilauskantamme on vahva, ja MacGregorin tuloksen odotetaan parantuvan TTS-integraation ja käynnissä olevien muiden sopeuttamistoimenpiteiden myötä. Arvioimme huoltoliiketoiminnan kasvun ja konserninlaajuisten tuottavuus- ja tehokkuusohjelmien tukevan tuloskehitystä. Jatkamme työtä konsernin rakenteen kehittämiseksi ja kustannustehokkuutemme parantamiseksi. Näistä toimenpiteistä voi seurata uudelleenjärjestelyjä vuonna 2020.

Haluan kiittää osakkeenomistajiamme ja asiakkaitamme luottamuksesta ja työntekijöitämme kovasta työstä ja omistautumisesta.

Raportointisegmenttien avainluvut



Saadut tilaukset

MEUR Q4/19 Q4/18 Muutos 2019 2018 Muutos Kalmar 446 450 -1 % 1 776 1 919 -7 % Hiab 322 357 -10 % 1 310 1 259 4 % MacGregor 193 184 5 % 630 580 9 % Sisäiset tilaukset 0 0 -1 -1 Yhteensä 962 991 -3 % 3 714 3 756 -1 %

Tilauskanta



MEUR 31.12.2019 31.12.2018 Muutos Kalmar 1 049 1 012 4 % Hiab 406 453 -10 % MacGregor 633 530 20 % Sisäiset tilaukset 0 -1 Yhteensä 2 089 1 995 5 %

Liikevaihto



MEUR Q4/19 Q4/18 Muutos 2019 2018 Muutos Kalmar 471 444 6 % 1 723 1 618 6 % Hiab 368 318 16 % 1 350 1 149 18 % MacGregor 176 149 18 % 611 538 14 % Sisäinen myynti 0 -1 -1 -2 Yhteensä 1 015 910 12 % 3 683 3 304 11 %

Liikevoitto



MEUR Q4/19 Q4/18 Muutos 2019 2018 Muutos Kalmar 41,2 47,1 -13 % 154,4 138,1 12 % Hiab 48,3 34,4 40 % 159,3 133,8 19 % MacGregor -59,9 -7,3 < -100 % -83,3 -4,2 < -100% Konsernihallinto ja tukitoiminnot -11,5 -13,2 13 % -50,4 -77,7 35 % Yhteensä 18,0 60,9 -70 % 180,0 190,0 -5 %

Vertailukelpoinen liikevoitto



MEUR Q4/19 Q4/18 Muutos 2019 2018 Muutos Kalmar 44,1 51,0 -14 % 161,8 143,6 13 % Hiab 51,8 34,9 49 % 170,2 134,5 27 % MacGregor -12,5 -6,8 -84 % -28,2 -1,6 < -100 % Konsernihallinto ja tukitoiminnot -9,0 -9,4 4 % -39,5 -34,4 -15 % Yhteensä 74,3 69,6 7 % 264,4 242,1 9 %

