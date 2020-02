Selskabsmeddelelse nr. 02-2020

6. februar 2020





North Media leverede et af de bedste resultater nogensinde.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på 4 kr. pr. aktie.

Fremgangen i driftsindtjeningen ventes at fortsætte i 2020.

Hovedpunkter i 2019 (sammenligningstal for 2018 i parentes):



Driftsindtjeningen (EBIT før særlige poster) steg til 160 mio. kr. (110 mio. kr.).

Omsætningen blev 1.130 mio. kr. (1.145 mio. kr.).

FK Distribution fik en stærk driftsindtjening på 172 mio. kr. (139 mio. kr.).

North Media Online fik for første gang plus på driften: 7 mio. kr. (-4 mio. kr.).

Koncernens beholdning af værdipapirer gav et afkast på 122,1 mio. kr. (5,2 mio. kr.).

Årets resultat næsten firedobledes til 205 mio. kr. (56 mio. kr.).

Højere udbytte for 2019 – Afkast til aktionærerne på 9% (dividend yield) ift. ultimo kursen 2019

North Media tilstræber at udlodde et attraktivt og nogenlunde konstant udbytte. Pga. det gode resultat i 2019 og de positive forventninger til 2020 vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen den 27. marts 2020, at der udbetales et udbytte på 4 kr. pr. aktie. Udbyttet svarer til en udlodning på 80,2 mio. kr. I 2019 blev der udloddet 60,2 mio. kr. i udbytte.

Forventninger til 2020 - Stigende indtjening og interessante tiltag



North Media venter i 2020 en yderligere forbedring af driftsindtjeningen. Driftsresultatet ventes at blive 160-190 mio. kr. med en omsætning på 1.075-1.125 mio. kr.

FK Distribution fortsætter med at optimere driften.

BoligPortal udvikler nye interessante løsninger til udlejerne.

Bekey arbejder målrettet på at servicere det voksende marked for hjemmeleveringer.

Ofir og North Media Aviser styrker deres forretningsmodeller.

”Vi har forbedret driftsindtjeningen 3 år i træk og venter, at fremgangen fortsætter i 2020. BoligPortal, BEKEY og FK Distribution har et godt momentum og Ofir og North Media Aviser ventes at nå break-even ved udgangen af 2021. Vi forventer derfor også gode resultater i de kommende år,” siger Kåre Wigh, ordførende koncerndirektør & CFO.

Yderligere oplysninger

Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.





