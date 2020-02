MT Højgaard Holding A/S har dags dato solgt det 100%-ejede datterselskab Lindpro A/S til Kemp & Lauritzen A/S. Salget er betinget af de danske konkurrencemyndigheders godkendelse.

Salgsprisen for aktierne er aftalt til 265 mio. kr.

Lindpro er en af Danmarks førende teknik- og serviceentreprenører med aktiviteter inden for el, sikring, intelligente bygningsinstallationer, velfærdsteknik og Facility Management. Lindpro havde i Danmark i 2019 en omsætning på 757 mio. kr. Kemp & Lauritzen overtager ved salget ca. 835 medarbejdere på 17 lokationer i Danmark.

- Vi arbejder på at skærpe og udbygge MT Højgaard-koncernens styrkepositioner og konkurrencekraft i markedet. Vores ejerskab af Lindpro stod ved en skillevej. Enten skulle vi udvikle Lindpro til en fuldservice leverandør af tekniske installationer eller sælge selskabet til en ny ejer. Vi har valgt det sidste for at sikre det rigtige ejerskab af Lindpro på den lange bane. Salget styrker MT Højgaard koncernens balance, så vi får de bedste muligheder for at udvikle den samlede forretning. Samtidig får Lindpro og medarbejderne en langsigtet ejer med et klart fokus på virksomhedens kernekompetencer, siger adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding.



Salget af Lindpro giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til omsætning, driftsresultat og pengestrømme fra driften for 2019 i MT Højgaard-koncernen og MT Højgaard Holding A/S.



Lindpros grønlandske datterselskab Arssarnerit A/S i Nuuk indgår ikke i salget til Kemp & Lauritzen. Arssarnerit fortsætter som et selvstændigt selskab under MT Højgaard International. Forretningsenheden MT Højgaard International er etableret med udgangen af 2019 for at sikre ledelsesmæssigt fokus på MT Højgaard-koncernens aktiviteter i Grønland, Færøerne, Maldiverne og Portugal.



- Vi ønsker at udbygge vores position på bygge- og infrastrukturopgaver i Nordatlanten og vil investere i videreudviklingen af Arssarnerit som en førende virksomhed på tekniske installationer i Grønland, siger Morten Hansen



Kontakt: Kommunikations- og HR-direktør Ann-Louise Elkjær, +45 2033 8693, ale@mth.dk

