SANTA MONICA, Kalifornien, Feb. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SANTA MONICA, Kalifornien, 6. Februar 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Fachmessen The Battery Show Europe , die umfassendste Veranstaltung für moderne Batterietechnologie auf dem europäischen Markt, und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo , Europas wichtigste Zusammenkunft von Herstellern, Ingenieuren und Einkäufern, die sich mit den aktuellsten Themen der Branche für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (H/EV) befassen, gaben heute das Konferenzprogramm für die Ausgabe 2020 der kombinierten Messen bekannt. Die dreigleisige Konferenz zielt darauf ab, bei der Elektrifizierung in Europa die Gleichwertigkeit mit fossilen Brennstoffen zu erreichen. In einer Reihe von Workshops, Sitzungen, Panels und anderen Formaten werden Themen behandelt, die für jede Stufe der Versorgungskette mit leistungsfähigen Batterien entscheidend sind.

Die Konferenz wird vom 28. bis 30. April 2020 in der Halle C2 des ICS in der Messe Stuttgart, Deutschland, parallel zur Ausstellung abgehalten, die in den Hallen 1 und C2 stattfindet. Um sich als Pressevertreter für The Battery Show und die E/HV Technology Expo Europe anzumelden, folgen Sie bitte diesem Link .

Nach Angaben der Freedonia Group wird der Wert der weltweiten Batterieindustrie auf 83 Milliarden Dollar geschätzt . Mit dem Hochlauf der Produktion und des Verkaufs von H/EV-Fahrzeugen wird für den europäischen Markt ein solider Anstieg der Nachfrage nach Batterien prognostiziert. Darüber hinaus wird erwartet, dass bis 2025 in Europa etwa 6,3 Millionen Elektrofahrzeuge (EV) verkauft werden. Auf dieser bedeutenden Konferenz erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf sechs Tracks Wissen und Erkenntnisse, die unerlässlich sind, um mit der wachsenden Nachfrage auf den Gebieten EV-Batteriedesign, Zellchemie, Materialien und Aufladung Schritt zu halten: „System Safety & Thermal Runaway Inhibition“, „Battery Chemistry Evolution“, „Beyond Lithium Ion“, „Battery Raw Materials“, „Battery Charging“ und „Battery Manufacturing“.

„Die immensen Möglichkeiten, die europäische Batterieindustrie voranzubringen, sind beispiellos“, sagte John Lewinski, Brand Director bei Informa Markets, über die beiden Veranstaltungen. „Da die Nachfrage nach H/EV weltweit stark ansteigt, bietet die Konferenz eine wichtige Plattform für Fachleute aus der Branche, um Kontakte zu knüpfen, von Branchenexperten zu lernen und sich über wichtige Trends zu informieren, damit der Markt gemeinsam vorangebracht werden kann.“

Zu den interessanten Konferenzveranstaltungen gehören:

Engineering Perspective on Policy Development Related to Battery Safety and Thermal Runaway

Referent: William Q. Walker, Lithium Ion Battery Thermal Test and Analysis, Structural Engineering Division, Thermal Design Branch, NASA Johnson Space Center

Es liegt in der Verantwortung der Konstrukteure, schon vor der Produktion ein sicheres Batteriedesign zu erreichen. Das wirft jedoch die Frage auf: Was bedeutet „sicher“? Diese Präsentation bietet eine eingehende Diskussion über eine technische Perspektive für die Entwicklung von Richtlinien in Bezug auf thermisches Durchgehen und Batteriesicherheit. William Walker vom NASA Johnson Space Center wird darüber sprechen, welche Aspekte des thermischen Durchgehens unsere politischen Entscheidungsträger besser verstehen sollten, ob es in den eingeführten Richtlinien Interpretationsspielraum geben sollte, ob die Regelwerke sinnvoll sind usw.

Ultra High-Performance Battery Systems – Highly Safe, Lightweight and Intelligent Electrification

Referent: Wasim Sarwar, Technical Specialist Battery Systems Williams Advanced Engineering

Williams Advanced Engineering entwickelt und implementiert innovative Batteriesysteme für verschiedene Märkte, wobei ein besonderes Augenmerk auf eine führende gravimetrische und volumetrische Effizienz von Zellen in Bezug auf das Batteriepaket, eine branchenführende Zustandserkennung und inhärente Sicherheit gelegt wird. Diese Präsentation gibt Einblicke in das Design und die Entwicklung des High Performance Cylindrical-Cell Module von Williams Advanced Engineering, mit Schwerpunkt auf den wichtigsten Designmerkmalen und den Unterschieden im Design, die für die Märkte Automotive, Motorsport- und e-VTOL erforderlich sind. Darüber hinaus gibt diese Präsentation einen Überblick über die branchenweit führenden Zustandserkennungsalgorithmen, die eine höhere Leistungsextraktion, eine Verlängerung der Lebensdauer und ein intelligentes Balancing ermöglichen.

Podiumsdiskussion über Rohstoffe: Examining the Long-Term Availability of Cobalt, Lithium, Nickel and Graphite and The Impact of this on the Battery and EV Industry

Referenten: Gavin Montgomery, Director Battery Raw Materials bei Wood Mackenzie, Vincent Ledoux Pedailles, Executive Director bei Infinity Lithium, Denis Sharypin, Head of Market Research bei MMC Norilsk Nickel, George Heppel, Analyst bei CRU, und Richard Clark, Global Lead of Energy Storage bei Morgan Advanced Materials.

In dieser Podiumsdiskussion werden Vertreter führender Batterietechnologieunternehmen verschiedene Fragen der Branche erörtern. Dazu gehören, wie sich die derzeitige Preisschwäche auf Investitionen im Bergbau auswirkt, wie die derzeitige Pipeline von Bergbauprojekten die Verkaufsprognosen der OEMs ausreichend erfüllen kann, welche die wichtigsten Herausforderungen bei der Schaffung eines neuen Angebots auf den Rohstoffmärkten sind und vieles mehr.

Outlining the Expansion of the EnBW Charging Network

Referent: Amadeus Regerbis, Head of Charging Infrastructure bei EnBW Deutschland

In dieser Session untersucht Amadeus Regerbis von EnBW Deutschland, wie die öffentliche AC-Ladeinfrastruktur zur Unterstützung von Elektro-Carsharing beitragen kann, und gibt Tipps zur Suche nach Partnern für den Aufbau von Schnellladestationen und zur Planung und Skalierung von Ladeparks in städtischen Gebieten.

Battery Evolution to Support Ultra-Fast Charging

Referent: Masato Origuchi, Expert Electrical Energy Storage Systems bei Renault

Masato Origuchi von Renault wird über seine Erfahrungen sprechen, wie die Energiedichte erhöht werden kann (was derzeit die Hauptentwicklungsrichtung bei EV-Batterien darstellt), sowie darüber, inwiefern die Verbesserung der Schnellladefähigkeit der Schlüssel zur Optimierung der Batteriegröße ist. Weitere Themen Origuchis sind die limitierenden Faktoren der derzeitigen Graphitchemie, neue Möglichkeiten für wichtige Durchbrüche sowie die Änderungen auf Systemebene, die für eine ultraschnelle Aufladung erforderlich sind

High Performance Manufacturing for the Battery Industry, through ICT and Industry 4.0 Solutions

Referent: Andy Bell, Regional Segment Manager, Manufacturing & Assembly, Europe, Middle East & Africa Region bei Rockwell Automation

Vor dem Hintergrund, dass Batteriehersteller versuchen, mit der Nachfrage Schritt zu halten, wird Andy Bell von Rockwell Automation erläutern, wie Unternehmen auf das Modell und die Lösungen der Industrie 4.0 zugehen können. In diesem Vortrag wird gezeigt, wie die Schritte ermittelt werden können, die erforderlich sind, um den Fertigungsbetrieb intelligenter, produktiver und sicherer vernetzt zu machen. Bell geht auch auf eine skalierbare Infrastruktur ein, indem er Infrastructure-as-a-Service (IaaS) als Mittel zur Verringerung des Aufwands für die Planung, Implementierung und Wartung einer Netzwerkinfrastruktur sowie intelligente Fördertechnik und modulare und skalierbare MES-Software beleuchtet.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Battery Show und der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe finden Sie hier .

Vernetzen mit der „The Battery Show Europe“: #TheBatteryShowEurope #TBSE20

Vernetzen mit der „E/HEV Technology Expo Europe“: #EVTechExpoEurope #EVTE20

Pressekontakte

Audrey Uchimoto, AdvManufacturingPR@ubm.com , (310) 496-9423

Lauren Lloyd, AdvManufacturingPR@ubm.com , (310) 266-4792

Tam Nguyen, AdvManufacturingPR@ubm.com (424) 410-9797

Über „The Battery Show Europe“:

Die Fachmesse „The Battery Show Europe“ findet in Partnerschaft mit der „Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo“ statt. Gemeinsam bringen beide Messen mehr als 500 internationale Anbieter nach Stuttgart. Zusammen bilden die beiden Events Europas umfassendste Fachmesse für moderne Batterie- und H/EV-Technologie, die Fertigungslösungen für die gesamte Batterie- und H/EV-Lieferkette präsentiert.

Über „Advanced Manufacturing Expos & Conferences“: