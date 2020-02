SANTA MONICA, Californie, 06 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Battery Show Europe , l'événement le plus complet sur la technologie de batterie avancée sur le marché européen, ainsi que l' Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo , le plus grand rassemblement d'Europe de fabricants, ingénieurs et acheteurs abordant les questions les plus importantes de l'industrie des véhicules électriques hybrides (VEH), ont annoncé aujourd'hui le programme de conférences pour l'édition combinée des événements en 2020. Visant à atteindre une éventuelle parité entre les combustibles fossiles et l'électrification in Europe, la conférence à trois volets abordera des thèmes pédagogiques essentiels pour chaque étape de la chaîne d'approvisionnement des batteries avancées au moyen d'un éventail d'ateliers, de sessions, de tables rondes et plus.



La conférence se déroulera du 28 au 30 avril dans le Hall C2 de l'ICS du Messe Stuttgart, en Allemagne, en parallèle de l'exposition qui se tiendra dans les Halls 1 et C2. Pour vous inscrire en tant que représentant de la presse pour le Battery Show et l'E/HV Technology Expo Europe, rendez-vous ici .

À l'échelle mondiale, l' industrie des batteries est estimée à 83 milliards USD , selon Freedonia Group. À mesure que la production et la vente des VEH augmentent, le marché européen devrait enregistrer de fortes hausses de la demande de batteries. En outre, d'ici 2025, l'Europe devrait vendre environ 6,3 millions de véhicules électriques (VE). Cette première conférence fournira aux participants les connaissances et les informations nécessaires pour suivre le rythme de la demande croissante pour de nouvelles conceptions, de nouveaux produits chimiques et de nouveaux matériaux pour les batteries des VE et leur chargement. Elle abordera six thèmes comprenant : « Sécurité des systèmes et inhibition de l'emballement thermique », « Évolution de la chimie des batteries », « Au-delà du lithium-ion », « Matières premières des batteries », « Chargement des batteries » et « Fabrication des batteries ».

« Les immenses opportunités de faire progresser l'industrie de la fabrication de batteries européenne sont sans précédent », a déclaré John Lewinski, directeur de marque d'Informa Markets pour les événements. « Alors que la demande mondiale pour les VEH explose, la conférence fournit une plateforme importante pour les professionnels de l'industrie. Elle leur permettra d'interagir, d'apprendre des spécialistes du secteur et d'obtenir une longueur d'avance sur les tendances majeures afin de faire progresser le marché ensemble. »

Les principales sessions de conférence incluent :

Point de vue technique sur l'élaboration des politiques en matière de sécurité des batteries et de l'emballement thermique

Intervenant : William Q. Walker, Analyses et tests thermiques des batteries lithium-ion, division Ingénierie structurelle, branche Conception thermique, Centre spatial Lyndon B. Johnson

Il incombe aux designers de s'assurer qu'une conception de batterie sûre soit garantie avant la production. Toutefois, cela soulève la question : qu'est-ce que « sûre » signifie ? Cette présentation offre une discussion approfondie sur une perspective technique de l'élaboration de politiques concernant l'emballement thermique et la sécurité des batteries. William Walker du Centre spatial Lyndon B. Johnson parlera des aspects de l'emballement thermique qui devraient être mieux compris par les responsables politiques. Il se demandera si il faut laisser de la place à l'interprétation dans les politiques qui sont appliquées et si les politiques ont du sens, et bien d'autres questions.

Systèmes de batterie ultra-haute performance – Électrification intelligente, légère et hautement sécurisée

Intervenant : Wasim Sarwar, Spécialiste technique des systèmes de batterie, Williams Advanced Engineering

Williams Advanced Engineering développe et déploie actuellement des systèmes de batterie de pointe dans divers marchés, mettant particulièrement l'accent sur l'efficacité volumétrique et gravimétrique « cell-to-pack », la détection d'état de premier ordre et la sécurité inhérente. Cette présentation fournira des informations sur la conception et le développement du module de cellule cylindrique haute performance de Williams Advanced Engineering, mettant en avant les caractéristiques de conception majeures et illustrant les différences en matière de conception nécessaires pour les marchés de l'automobile, des sports automobiles et des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (e-VTOL). Par ailleurs, cette présentation fournira un aperçu des algorithmes de détection d'état de premier plan qui permettent une meilleure performance d'extraction, une augmentation de la durée de vie et un équilibrage intelligent.

Table ronde sur les matières premières : Examen de la disponibilité à long terme du cobalt, du lithium, du nickel et du graphite et l'impact sur l'industrie des batteries et des VE

Intervenants : Gavin Montgomery, directeur-matières premières des batteries chez Wood Mackenzie, Vincent Ledoux Pedailles, directeur exécutif d'Infinity Lithium, Denis Sharypin, responsable de l'étude de marché chez MMC Norilsk Nickel, George Heppel, analyste chez CRU, et Richard Clark, responsable mondial du stockage d'énergie chez Morgan Advanced Materials.

Lors de cette table ronde, des représentants d'entreprises spécialisées dans la technologie de batterie de premier plan se réuniront pour parler de plusieurs problèmes rencontrés par le secteur, notamment de la façon dont la faiblesse des prix actuelle affecte l'investissement dans l'extraction minière. Ils se demanderont si la série actuelle de projets miniers sera suffisante pour satisfaire les projections de vente des OEM, quels sont les principaux défis pour apporter de nouvelles fournitures aux marchés des matières premières, et se poseront bien d'autres questions.

Souligner l'expansion du nouveau réseau de recharge EnBW

Intervenant : Amadeus Regerbis, responsable de l'infrastructure de recharge, EnBW Germany

Pendant cette session, Amadeus Regerbis d'EnBW Germany examinera comment les infrastructures de recharge AC publiques peuvent contribuer à soutenir le partage de véhicules électriques. Il partagera des conseils sur les moyens de trouver des partenaires pour fournir aux conducteurs de VE une opportunité de recharge rapide et expliquera comment concevoir et étendre les centres de recharge dans les zones urbaines.

Évolution des batteries pour prendre en charge la recharge ultra-rapide

Intervenant : Masato Origuchi, spécialiste des systèmes de stockage de l'énergie électrique, Renault

Masato Origuchi de Renault parlera de son expérience de la façon d'augmenter la densité énergétique en tant que principale direction du développement de batteries pour VE à ce jour, ainsi que de la façon dont l'amélioration des capacités de recharge rapide est essentielle pour optimiser la taille des batteries. M. Origuchi mettra également en évidence les facteurs limitatifs de la chimie graphite actuelle et les opportunités révolutionnaires et le changement ainsi que le niveau de système nécessaire pour prendre en charge le chargement ultra-rapide.

Fabrication haute performance pour l'industrie des batteries, par le biais de solutions ICT et de l'Industrie 4.0

Intervenant : Andy Bell, responsable du segment régional, fabrication et assemblage, région Europe, Moyen-Orient et Afrique, Rockwell Automation

Alors que les fabricants de batteries peinent à garder le rythme de la demande, Andy Bell de Rockwell Automation partagera comment les entreprises peuvent progresser vers les solutions et le modèle de l'Industrie 4.0. Cette session expliquera comment identifier les étapes à accomplir afin de rendre les opérations de fabrication plus intelligentes, productives et solidement reliées. M. Bell abordera également le sujet de l'infrastructure évolutive en évaluant l'infrastructure en tant que service (IaaS) comme moyen de réduire la charge de la conception, du déploiement et de la maintenance d'une infrastructure de réseau ainsi que l'acheminement intelligent et les logiciels MES modulaires et évolutifs.

Pour en savoir plus sur les sessions du Battery Show et de l'Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, rendez-vous ici .

Suivez le Battery Show Europe : #TheBatteryShowEurope #TBSE20

Suivez l'E/HEV Technology Expo Europe : #EVTechExpoEurope #EVTE20

Contacts auprès des médias

Audrey Uchimoto, AdvManufacturingPR@ubm.com , (310) 496-9423

Lauren Lloyd, AdvManufacturingPR@ubm.com , (310) 266-4792

Tam Nguyen, AdvManufacturingPR@ubm.com (424) 410-9797

À propos du Battery Show Europe :

Le Battery Show Europe est présenté en partenariat avec l'Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo. À eux deux, ils réuniront plus de 500 prestataires internationaux à Stuttgart. Ensemble, les deux manifestations forment le plus grand salon industriel sur la technologie des VEH et des batteries avancées présentant des solutions de fabrication à travers la chaîne d'approvisionnement des batteries et des VEH.

À propos d'Advanced Manufacturing Expos & Conferences :