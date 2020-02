Selskabsmeddelelse nr. 03-2020

Bestyrelsen i North Media A/S har besluttet at iværksætte tilbagekøb af op til 500.000 stk. egne aktier. Det maksimale vederlag, North Media A/S kan betale for aktier opkøbt under programmet er 35 mio. kr. Aktietilbagekøbet af 500.000 stk. egne aktier svarer til 2,49 % af aktiekapitalen i North Media A/S.

Selskabets beholdning af egne aktier er den 6. februar 2020 på 1.600.000 stk. svarende til 7,98 % af aktiekapitalen.

Formål

Formålet med aktietilbagekøbet er at øge beholdningen af egne aktier og kunne bruge disse som hel eller delvis betaling i forbindelse med eventuelle fremtidige opkøb, samt at afdække forpligtelser i forbindelse med eventuelle fremtidige aktiebaserede incitamentsprogrammer.

Bestyrelsens bemyndigelse

Bestyrelsen er bemyndiget til at lade North Media A/S erhverve egne aktier med en samlet værdi op til 15 % af selskabskapitalen. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs på Nasdaq Copenhagen, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen er givet for en periode på fem år indtil den 26. marts 2020. Bestyrelsen vil stille forslag om at bemyndigelsen fornys på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2020.

Periode

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 10. februar 2020 og afsluttes senest den 30. september 2020.

Vilkår

North Media har udpeget Danske Bank som lead manager for aktietilbagekøbet. Danske Bank træffer uafhængigt og uden indflydelse eller involvering fra North Media sine handelsbeslutninger. Erhvervelsen af aktierne skal ske til den på købstidspunktet gældende tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen, idet kursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning.

Det oplyses fra selskabets hovedaktionær og næstformand for bestyrelsen Richard Bunck, der via selskabet Baunegård ApS ejer 55,75% af selskabets aktier, at man ikke deltager ved salg af selskabets aktier tilbage til selskabet.

North Media er berettiget til midlertidigt eller helt at stoppe aktietilbagekøbet på ethvert tidspunkt og vil i givet fald offentliggøre dette via en selskabsmeddelelse.

Så længe aktietilbagekøbsprogrammet løber, vil North Media jævnligt offentliggøre en separat meddelelse om transaktionerne under programmet.



Yderligere oplysninger

Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.