February 06, 2020 03:30 ET

6. februar 2020





Nykredit Realkredit A/S udsteder SEK-denominerede obligationer (SDO)

Nykredit Realkredit A/S har udpeget Danske Bank, Nordea, Nykredit Bank og Swedbank til at forestå et udbud af en variabelt forrentet SDO-obligation af benchmarkstørrelse i svenske kroner ud af kapitalcenter H:

ISIN Obligationstype Udløbsdato LCR kategori



DK0009526808 Covered bond (SDO)

Inkonverterbar

Variabel rente med rentegulv på 0,00%

Rentetillæg på 0,75%



01/04/2024



1b

Obligationerne vil blive solgt via syndikering forventeligt i løbet af uge 8 afhængig af markedsforholdene.

Obligationerne udstedes til refinansiering af realkreditlån i Sverige. I lighed med Nykredits øvrige SDO’er vil obligationerne blive udstedt under Nykredits eksisterende SDO-program, og provenuet vil blive anvendt til matchfunding af realkreditlån i samme valuta som obligationerne.

Kapitalcenter H har fået tildelt ratingen AAA fra Standard & Poor’s.

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen på telefon 44 55 15 21 eller Nicolaj Verdelin, Head of Funding Trading, på telefon 44 55 11 25.

