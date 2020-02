Novadial group, le spécialiste du conseil et des solutions en expérience client, confirme son dynamisme avec un chiffre d’affaire de plus de 4.3 millions d’euros et annonce une croissance de plus de 16% de son résultat d’exploitation sur son dernier exercice. Novadial démontre ainsi son solide positionnement sur le marché et sa capacité à accompagner les entreprises et organisations de toutes tailles dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs innovants leur permettant d’offrir une relation client de premier plan.

Novadial Group est une société spécialisée dans le conseil stratégique en expérience client, l’intégration de solutions multicanales et la formation dans le domaine de la relation client. A ce jour, l’entreprise réunit près de 20 experts sur Toulouse et Paris et travaille au quotidien pour près de 300 clients. Pour relever ces défis, Novadial propose une offre cohérente entre stratégie, maîtrise des technologies et connaissance fine du secteur. Ses équipes combinent des compétences digitales avec des expertises sectorielles pour proposer aux clients une offre de services unique.

Fort de ce positionnement unique, Novadial Group a remporté de nombreux nouveaux contrats pour ses clients historiques et de nouveaux entrants. Cette croissance s’explique notamment par l’implication de ses équipes et leur expertise dans la mise en œuvre de projets complexes. Pour soutenir sa croissance, Novadial investit des ressources importantes pour faire évoluer ses offres.

Stéphane CALZADO, Président de Novadial « Nous sommes fiers d’annoncer une nouvelle hausse de nos activités et d’être positionnés comme un partenaire stratégique chez nos clients PME, ETI et Grands Comptes. Aujourd’hui, nos clients doivent opérer une profonde transformation impactant leur offre, questionnant leur stratégie, modifiant leur organisation et révolutionnant parfois leur modèle économique. Nous les aidons à comprendre l’influence des transformations dans leur secteur d’activité, à concevoir une expérience client efficace et à accompagner leurs équipes dans ces mutations. Ce savoir-faire unique est à l’origine de notre très forte croissance. »