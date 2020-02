February 06, 2020 04:30 ET

Sievi Capital Oyj

Lehdistötiedote 6.2.2020 klo 11.30

Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n yritysosto saatu päätökseen

Matti Huttunen nimitetty uuden pelastusajoneuvokonsernin johtajaksi

Sievi Capital Oyj tiedotti 7.1.2020 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla yhtiö ostaa enemmistön johtavien pelastusajoneuvovalmistajien, Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n, osakekannoista. Kaupan toteutumisen edellytykset ovat nyt täyttyneet ja kauppa on astunut tänään voimaan.

Sievi Capitalin kanssasijoittajana kaupassa toimii valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy). Ostetut yhtiöt kuuluvat jatkossa uuteen Nordic Rescue Group Oy -konserniin. Myyjänä toiminut Kiitokori luopuu omistuksestaan ja jää yhtiöiden alihankkijaksi tukemaan uuden konsernin kasvua.

Nordic Rescue Group Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty insinööri Matti Huttunen, 52. Hän aloittaa tehtävässään tänään. Matti Huttunen on työskennellyt kansainvälisissä johtotehtävissä yli 20 vuoden ajan ja hänellä on laaja-alainen johtajakokemus teollisuudesta. Ennen siirtymistään Nordic Rescue Groupin palvelukseen Matti Huttunen toimi PKC Groupissa Rolling Stock -toimialan operatiivisena johtajana.

”On hieno tilaisuus päästä johtamaan yritystä, jolla on vahva osaaminen ja huipputuotteet, joita käytetään pelastustoimintaan. Odotan innolla, että pääsen kasvattamaan ja kehittämään Nordic Rescue Groupia yhdessä sen hallituksen ja henkilöstön kanssa”, toteaa uusi konsernijohtaja Matti Huttunen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Matin vetämään Sauruksen ja Vema Liftin muodostamaa kokonaisuutta, jossa on paljon kasvupotentiaalia. Uskomme, että yhtiöiden resursseja ja strategista suuntaa vahvistamalla meillä on mahdollisuus luoda Suomeen uusi johtava pelastusalan konserni”, sanoo Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila.

