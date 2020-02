Halvårsrapport Seluxit – Første halvår 2019/20

Selskabsmeddelelse nr. 18

Aalborg, 6. februar 2020

Seluxit præsenterer en halvårsrapport med tilfredsstillende resultater og fastholder forventninger til regnskabsåret 2019/2020.

Finansielle highlights

RESULTATOPGØRELSE H1 2019/2020 H1 2018/2019 2018/19 DKK Tusind 01.07.19-31.12.19 01.07.18-31.12.18 01.07.18-30.06.19 Nettoomsætning 14.152 4.954 17.966 Bruttofortjeneste 3.321 2.047 3.197 Personale omkostninger -4.291 -3.353 -7.472 Resultat før afskrivninger -970 -1.307 -4.274 Afskrivninger -843 -644 -1.300 Resultat af primær drift -1.813 -1.951 -5.575 Finansielle poster 27 -73 -15 Resultat før skat -1.786 -2.024 -5.560 Særlige poster -2.269 Selskabsskat 382 941 1.218 Periodens resultat -1.404 -3.353 -4.342 Resultat per aktie -0,15 -0,35 -0,45

CEO Daniel Lux, Seluxit:

”Første halvår af regnskabsåret 2019/2020 har været præget af høj aktivitet og nogle væsentlige strategiske skridt, der understøtter Seluxits vækstplaner, herunder opbygning af salgsorganisation og videreudvikling af standardprodukter.

Seluxit har oplevet stor aktivitet indenfor Smart Meter segmentet, med høj omsætning på radiomoduler til Smart Meters. Udrulning af Smart Meter er i fuld gang og vi oplever stor efterspørgsel efter højteknologiske produkter til konkurrencedygtige priser.

I april 2019 startede Jesper Frank, som salgsdirektør i Seluxit, med ansvaret for at opbygge en salgsorganisation og udbygge Seluxits go to market strategi. Det har vi for alvor mærket i andet halvår af 2019, hvor vi har fået mange nye potentielle kunder i tale og hvor vi har stillet endnu skarpere på værdiskabelsen for kunden ved IoT løsninger.

Vi har skabt et tilfredsstillende resultat, hvor den høje omsætning er præget af vores evne til at udnytte muligheden i markedet. Samtidig har vi videreudviklet vores platform og er i gang med yderligere standardisering af vores produkter med henblik på at forbedre time to market for vores kunders produkter, samt opnå economy of scale inden for vores standard produkter.

Seluxit fastholder de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019/20 om en omsætning der runder de 20 mio. DKK og et resultat før skat, der ligger på mellem -7 og -6 mio. DKK. Hermed vil Seluxit forventeligt levere en omsætningsvækst på ca. 150% over 2 år, fra regnskabsåret 2017/18 til 2019/20.”

Vedhæftet fil: Seluxit halvårsrapport H1, 2019/20.

For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux.

Du kan også abonnere på vores investornyhedsbrev på https://www.seluxit.com/investors og få vores selskabsmeddelelser direkte i din mail boks. Følg desuden med i nyheder fra Seluxit på

Seluxit A/S

Hjulmagervej 32B

9000 Aalborg

Denmark

Tel.: +45 46 922 722

E-mail: investor@seluxit.com

Web: www.seluxit.com

CVR/VAT nr. 29388237 Certified Adviser

Norden CEF ApS, V/ John Norden

Kongevejen 365, 2840 Holte

Denmark

Tel.: +45 20 720 200

E-mail: jn@nordencef.dk

Web: www.nordencef.dk

CVR/VAT nr. 31933048

Om Seluxit:

Seluxit er en Internet of Things (IoT) virksomhed. Vi hjælper producenter af fysiske produkter med at forbinde dem til Internettet, og få værdi af de data der genereres. Seluxits vision er at blive en væsentlig del af historien om Internet of Things – og hvordan vi som mennesker kan drage fordele af IoT produkter og systemer, samtidig med vi bevarer vores datasikkerhed og privatliv.

Vedhæftet fil