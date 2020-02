Til Nasdaq Copenhagen A/S 6. februar 2020

Jyske Realkredits auktioner til refinansiering pr. 1. april 2020



Jyske Realkredit planlægger at gennemføre auktionerne fra mandag den 24. februar til og med torsdag den 27. februar 2020 for lån i Kapitalcenter E, og fredag den 28. februar 2020 for lån i Kapitalcenter S. Obligationerne sælges med henblik på afregning med valør den 1. april 2020, men en tidligere valørdato kan aftales.

Jyske Realkredit skal udelukkende refinansiere SDO låntagere, og obligationsudbuddet vil blive gennemført over Bloombergs auktionssystem.

Udbudsmængderne fremgår af nedenstående tabel:

Åbner Lukker Tildeling Papirnavn ISIN Beløb mio. LCR Mandag den 24. februar 09:00 09.30 09:35 1% Jykre 1/10-2020 SDO DK0009396848 1.500 1B 10:00 10:30 10:35 1% Jykre 1/4-2022 SDO DK0009398117 1.000 - Tirsdag den 25. februar 09:00 09:30 09:35 1% Jykre 1/4-2021 SDO DK0009398034 1.450 1B 10:00 10:30 10:35 1% Jykre 1/4-2023 SDO DK0009391021 1.500 1B 13:00 13.30 13:35 1% Jykre 1/4-2025 SDO DK0009391294 1.350 1B Onsdag den 26. februar 09:00 09:30 09:35 1% Jykre 1/4-2021 SDO DK0009398034 1.450 1B 10:00 10:30 10:35 1% Jykre 1/4-2023 SDO DK0009391021 1.500 1B 13:00 13.30 13:35 1% Jykre 1/4-2025 SDO DK0009391294 1.350 1B Torsdag den 27. februar 09:00 09:30 09:35 1% Jykre 1/4-2021 SDO DK0009398034 1.450 1B 10:00 10:30 10:35 1% Jykre 1/4-2023 SDO DK0009391021 1.500 1B Fredag den 28. februar 10:30 11:20 11:25 1% Jykre 1/10-2029 SDO DK0009397143 140 1A

Bud for obligationerne afgives i form af mængde og kurs med enten to eller tre decimalers nødagtighed afhængig af obligationens løbetid. Bud over skæringskursen bliver tildelt det fulde beløb. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling.

Jyske Realkredits løbende salg af obligationer i forbindelse med udstedelse af nye lån, køb af obligationer til indfrielse af eksisterende lån samt opkøb til placering af fondsmidler m.v. kan foregå sideløbende med det anførte salg.

Såfremt det viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Jyske Realkredit er ikke forpligtet til at sælge det annoncerede udbudte beløb.



Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Anders Lund Hansen tlf. 89 89 92 20 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.





