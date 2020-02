Ved et netop afsluttet medarbejdervalg i Tryg A/S har de danske medarbejdere valgt Tina Snejbjerg og Charlotte Dietzer, de norske medarbejdere Gert Ove Mikkelsen og de svenske, finske, tyske, hollandske og østrigske medarbejdere Elias Bakk som medarbejderrepræsentanter i Tryg A/S' bestyrelse.

Som suppleanter til Tryg A/S' bestyrelse har de danske medarbejdere valgt Jesper Henrik de Gusmão-Sørensen som personlig suppleant for Tina Snejbjerg, de norske medarbejdere har valgt Andreas Fjeldstad som personlig suppleant for Gert Ove Mikkelsen og de svenske, finske, tyske, hollandske og østrigske medarbejdere har valgt Simon Basdajian som personlig suppleant for Elias Bakk.

De nye bestyrelsesmedlemmer indtræder efter den ordinære generalforsamling i Tryg A/S den 30. marts 2020. Samtidig fratræder Lone Hansen og Tom Eileng.

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen for Tryg A/S består efter den 30. marts 2020 af:

- Tina Snejbjerg

- Charlotte Dietzer

- Gert Ove Mikkelsen

- Elias Bakk

