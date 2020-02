Coloplast A/S

Coloplast leverede en organisk vækst på 8% og en forbedring af driftsresultatet med 13% til 1.472 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 31%, i første kvartal af regnskabsåret 2019/20. Selskabet fastholder sine finansielle forventninger til 2019/20.



Coloplast leverede en organisk omsætningsvækst på 8% i de første tre måneder af regnskabsåret 2019/20, mens den rapporterede omsætning, målt i danske kroner, steg 9% til 4.712 mio. kr.

Driftsresultatet (EBIT) steg 13% i danske kroner til 1.472 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 31% mod 30% i samme periode året før. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) efter skat før særlige poster blev 47% mod 44% i samme periode sidste år.

“Vi leverer fortsat en organisk omsætningsvækst, der er dobbelt så høj som markedsvæksten med solide vækstrater på tværs af geografiske regioner og forretningsområder. Jeg vil gerne fremhæve den stærke udvikling i region Øvrige Markeder, der er drevet af Kina, Latinamerika og Rusland. Samtidig har vores Hud- og Sårplejeforretning leveret et godt kvartal drevet af Biatain® Silicone-porteføljen i Europa. Vi har med andre ord fået en god start på regnskabsåret,” siger Coloplasts administrerende direktør Kristian Villumsen.

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 9% i Stomi, 6% i Kontinens, 9% i Urologi og 10% i Hud- og Sårpleje. Væksten i kontinensforretningen var negativt påvirket af en omfattende prisreform i Frankrig.



Geografisk set bidrog de europæiske markeder med en vækst på 5%, Andre etablerede markeder leverede en vækst på 10%, og Øvrige markeder bidrog med en stigning på 16%.

Coloplast investerer fortsat i vækst

Der er i første kvartal foretaget investeringer i salgs- og marketingtiltag for op til 2% af omsætningen på tværs af en række markeder og forretningsområder.

“Vi investerer på tværs af regioner med fokus på Kina, vores Øvrige Markeder, USA og Storbritannien. Det er markeder med stort potentiale, og vi har en ambition om fortsat at vinde markedsandele og samtidig styrke sundhedsvilkårene for vores brugere,” siger Kristian Villumsen.

Coronavirus-udbrud i Kina

Coloplast følger situationen omkring Coronavirus-udbruddet i Kina nøje og tager alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at selskabets 2.000 medarbejdere i Zhuhai og Beijing fortsat er i god behold. Coloplast samarbejder fuldt og helt med de kinesiske myndigheder, og selskabet har doneret både Sårpleje- og Stomiprodukter til Røde Kors i Hubei-provinsen.

Finansielle forventninger for 2019/20

Coloplast forventer fortsat en organisk omsætningsvækst på 7-8% i faste valutakurser og en rapporteret vækst på 7-8% i danske kroner. Der forventes fortsat en overskudsgrad på ~31% i faste valutakurser og en rapporteret overskudsgrad på ~31% i danske kroner.

Den finansielle påvirkning af situationen i Kina er usikker. Selskabets finansielle forventninger til helåret antager, at situationen normaliseres i løbet af andet kvartal.





Hoved- og nøgletal

(Mio. DKK) 2019/20

1. kvt 2018/19

1. kvt Ændring Nettoomsætning 4.712 4.321 9% Driftsresultat (EBIT) 1.472 1.297 13% Overskudsgrad (EBIT %) 31% 30% Periodens resultat 1.092 991 10%





Salgsudvikling pr. forretningsområde

(Mio. DKK) 2019/20

1. kvt 2018/19

1. kvt Organisk vækst Rapporteret vækst Stomi 1.907 1.736 9% 10% Kontinens 1.686 1.579 6% 7% Urologi 535 479 9% 12% Hud- & Sårpleje 584 527 10% 11% Omsætning 4.712 4.321 8% 9%





Finansielle forventninger



Forventninger 2019/20 Forventninger 2019/20 (DKK) Salgsvækst 7-8% (organisk) 7-8% Overskudsgrad (EBIT-margin %) ~31% (faste valutakurser) ~31% Anlægsinvesteringer - ~850 Skattesats - ~23%

