紐約洲水牛城, Feb. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 是一家致力於研究、開發和商業化治療癌症和相關疾病新療法的的全球生物製藥公司。其今天宣佈將在 2020 年 2 月 27 日（星期四）市場開放前，發佈第四季度及 2019 年度財務報表，且會於東岸時間早上 8 時提供現場電話會議和聲音網絡講解財務報告及提供業務近況。

若要參與本次會議，請在電話會議前十五分鐘致電 877-407-0784 （本地）或 201-689-8560 （國際），並提述會議驗証碼 13698005。現場電話會議和聲音網絡重播都可以在公司網站的投資者關係頁面上取得，網址： http://ir.athenex.com/ 。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以非吸收 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療來改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德克薩斯州休斯頓、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶、英國曼徹斯、危地馬拉的危地馬拉市和阿根廷布宜諾斯艾利斯的多個地方設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

聯絡

投資者關係：

Tim McCarthy

LifeSci Advisors, LLC 董事總經理

直線電話︰212-915-2564

Athenex, Inc.：

Randoll Sze

財務長

電郵： RandollSze@athenex.com