ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.2.2020 KLO 15.45

ROBIT OYJ JULKAISEE VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN 20.2.2020 KLO 11.00

Robit Oyj julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen 20.2.2020 kello 11.00.



Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään samana päivänä klo 14.00 Tapahtumatalo Bankissä, osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Katsauksen esittelevät Robitin toimitusjohtaja Tommi Lehtonen ja talousjohtaja Ilkka Miettinen. Ennakkoilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen maanantaihin 17.2.2020 mennessä osoitteeseen: investors@robitgroup.com .



Esitystä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.31415.fi/robit6 tai vaihtoehtoisesti https://www.3141.fi/robit6 .

Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla. Myös tilaisuuden taltiointi on katsottavissa Robitin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

ROBIT OYJ

Lisätietoja:

Ilkka Miettinen, CFO

+358 50 384 8318

ilkka.miettinen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down the Hole. Yhtiöllä on maailmalla 14 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com



Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com