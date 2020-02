MONTRÉAL, 06 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissement Québec et l’Association québécoise des technologies (AQT) sont fiers d’annoncer que Paul Raymond (Alithya) a remporté les honneurs du « Prix PDG émérite Investissement Québec 2020 », l’édition anniversaire de la plus importante distinction visant les chefs d’entreprise de l’industrie québécoise des technologies. C’est ce soir, au cours d’une grande soirée gala réunissant les 10 finalistes, que les 175 chefs d’entreprise inscrits à la 20e édition de Vision PDG ont complété l’élection du lauréat par la voie d’un vote secret.



UNE ÉDITION D’UNE ENVERGURE INÉGALÉE

Rappelons que, pour célébrer l’excellence de la dernière décennie, et surtout pour souligner la contribution toujours grandissante de figures marquantes de l’industrie québécoise des technologies, l’AQT et Investissement Québec ont orchestré une édition spéciale du traditionnel « Prix PDG de l’année », plaçant en compétition 10 lauréats et finalistes de la dernière décennie.

« Lors de la grande soirée gala de ce soir, plus de 175 PDG d’entreprise ont vu défiler sur scène des dirigeantes et des dirigeants émérites, tout en découvrant, bien au-delà de ce qu’ils croyaient connaître, des réalisations exemplaires, souligne Nicole Martel, Présidente-directrice générale de l’AQT. Chose certaine, avec de tels bâtisseurs, l’industrie québécoise des technologies n’a rien à envier au reste du monde. Nous sommes très fiers de participer au rayonnement de ces leaders car, nous le savons, leur parcours saura en inspirer bien d’autres! Félicitations au lauréat, ainsi qu’aux neuf finalistes ! »

« L’élection de ce soir a donné lieu à une soirée des plus mémorables pour l’industrie québécoise des technologies, se réjouit Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec. Investissement Québec se joint à l’ensemble des dirigeants et dirigeantes de ce secteur dynamique, pour applaudir le talent et les accomplissements remarquables du (ou de la) lauréat(e), ainsi que des neuf autres finalistes! Avec de tels leaders, le Québec a toutes les raisons de continuer à rayonner fièrement sur la scène mondiale ! »

Le parcours de Paul Raymond, Président et chef de la direction d’Alithya, en bref

Paul Raymond, président et chef de la direction d’Alithya, est un entrepreneur et bâtisseur engagé et infatigable qui voit grand. Sous son leadership, Alithya est devenue l’une des plus importantes firmes en technologies numériques. Avec plus de 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe, Alithya s’est taillée une place importante dans ce secteur d’affaires névralgique. Grâce aux nombreuses acquisitions réalisées depuis que Paul Raymond est à la tête de la compagnie (huit entre 2011 et 2019), Alithya a aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 300 millions $. Sous son leadership, la compagnie est maintenant présente aux bourses de la TSX et du NASDAQ (ALYA) et a diversifié significativement ses revenus alors qu’environ 50 % de ceux-ci proviennent de l’extérieur du pays. Paul et Alithya ont en outre remporté de multiples prix d’entrepreneuriat, d’implication sociale, d’innovation et de création d’emplois de qualité, dont le grand prix Créateurs d’emplois du Québec au niveau national en 2017 et pour la région de Montréal en 2019. Paul est également un acteur activement impliqué au sein de sa communauté. Entre autres, il agit à titre de membre du conseil d’administration de l’Association québécoise des technologies et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il est aussi gouverneur au Conseil du patronat du Québec, président du conseil d’administration de la section Québec de la fondation Fais-Un-Vœu, président de la première campagne de financement « Parrainer une école » de Cybercap, en plus de bien d’autres engagements.

Félicitations aux 9 finalistes :

Joé Bussière, Président de Libéo Katie Bussières, Présidente de Nubik François Dion, PDG de Levio David Hervieux, Président de Devolutions Paul Hamelin, Président du Conseil de GIRO André d’Orsonnens, Président du Conseil et chef de la direction de Druide informatique Samer Saab, PDG et fondateur d’Explorance Martin Thériault, Président et chef de la direction d’Eddyfi Chantal Trépanier, Présidente et chef de la stratégie de SIM/Cognibox

Découvrez les réalisations du lauréat et des 9 finalistes sur le site Internet de l’AQT : www.aqt.ca/pdg-emerite

Pour télécharger les biographies et les photos des finalistes, rendez-vous au : https://www.aqt.ca/vision-pdg/pdg-emerite-kit-media/

À propos de l’AQT

L’Association québécoise des technologies (AQT), l’incontournable réseau d’affaires des entreprises technos, procure aux dirigeantes et dirigeants un environnement stimulant et de classe mondiale propice à la croissance de leur entreprise et de l’industrie. Forte de ses 500 membres, elle les rassemble, leur permettant ainsi d’accroître la performance de leur organisation. Organisme à but non lucratif autofinancé, l’AQT représente l’ensemble de l’industrie auprès d’instances décisionnelles. L’AQT figure parmi le Top 10 des associations technos en Amérique du Nord.

À propos d’Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l’investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d’emplois, et ce, dans toutes les régions. La société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l’investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l’administration de mesures fiscales et de la prospection d’investissements à l’étranger.

Marc Lapointe

Association québécoise des technologies (AQT)

Téléphone : 514 874-2667, poste 141

Courriel : mlapointe@aqt.ca