ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad (edaspidi: „TS Laevad“) nõukogu nimetas uueks juhatuse liikmeks Ave Metsla, kes asub ametisse teenindusvaldkonna juhina alates 12.03.2020.

Ave Metsla on omandanud rakendusliku kõrghariduse logistika erialal Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning tal on pikaajaline eelnev kogemus teenindusvaldkonnas, olles töötanud teenindusvaldkonna juhina riigiasutuses SMIT ning erinevatel teeninduse juhtimisega seotud ametikohtadel ettevõtetes AS Eesti Telekom, AS EMT ja AS Hansa Liising. Ave Metsla ei oma Tallinna Sadama aktsiaid.

TS Laevad juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul on klienditeeninduse valdkond ettevõtte jaoks strateegilise tähtsusega, mille arendamisega tuleb tegeleda järjepidevalt. „Ave Metsla näol on meie meeskonnaga liitumas laiapõhjaliste teadmistega juht. Tema valikul sai otsustavaks e-teenuste arendamise kogemus, kuna tehnoloogia areneb pidevalt ja TS Laevad soovib ajaga kaasas käia, et pakkuda kaasaegset teenust. Usume, et koos Avega leiame uusi võimalusi klientide rahulolu kasvatamisel ning saame jätkuvalt pakkuda parimat reisikogemust Eestis.“

TS Laevad juhatus on kolmeliikmeline, sinna kuuluvad lisaks Ave Metslale juhatuse esimees Jaak Kaabel ja juhatuse liige Guldar Kivro.

TS Laevad üldkoosolek pikendas nõukogu liikmete Valdo Kalmu ja Marko Raidi volitusi järgnevaks 5-astaseks perioodiks alates 06.02.2020. Lisaks kutsus TS Laevad üldkoosolek nõukogust tema sooviavalduse alusel tagasi nõukogu liikme Tiit Rebase ja nimetas uueks nõukogu liikmeks Johann Peetre volituste tähtajaga 5 aastat alates 06.02.2020.

Johann Peetre on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureuskraadi riigiteaduste erialal ja magistrikraadi politoloogia erialal. Peetre on töötanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis transpordi arengu ja investeeringute osakonnas peaspetsialistina ning töötab hetkel samas eksperdina. Tema vastutusvaldkondadeks on peamiselt transpordi strateegiline planeerimine ja nutika keskkonnahoidliku transpordisüsteemi arendamine. Johann Peetre ei oma Tallinna Sadama aktsiaid.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

