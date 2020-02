February 06, 2020 10:15 ET

Cramo Oyj Pörssitiedote 6.2.2020 klo 17.15 (EET)

Cramo Oyj ilmoittaa vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan haltijoille määräysvallan vaihtumisesta

Cramo Oyj ("Cramo") tiedotti 11.11.2019 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen Boels Topholding B.V.:n ("Boels"), jonka mukaisesti Boels aloitti Cramon hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Cramon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ("Ostotarjous") 25.11.2019. Boels ja Cramo tiedottivat 5.2.2020 Ostotarjouksen lopullisesta tuloksesta ja Boelsin aikomuksesta toteuttaa Ostotarjous.



Viitaten Cramon 28.2.2022 erääntyvään 150 miljoonan euron 2,375 prosentin kiinteäkorkoiseen joukkovelkakirjalainaan (ISIN: FI4000232509), Ostotarjouksen toteutuminen tänään 6.2.2020 muodostaa joukkovelkakirjalainan ehtojen kohdan 10 mukaisen määräysvallan vaihtumisen (Change of Control).

Cramon tulee 9.4.2020 toteuttaa sellaisten joukkovelkakirjojen lainapääoman ja kertyneiden korkojen ennenaikainen takaisinmaksu (ilman preemioita tai sopimussakkoa), joiden haltijat ovat viimeistään 19.3.2020 kirjallisella ilmoituksella vaatineet hallussaan olevien joukkovelkakirjojen ennenaikaista takaisinmaksua. Kirjallinen ilmoitus on toimitettava tämän tiedotteen liitteenä olevien englanninkielisten ohjeiden mukaan ensisijaisesti sähköpostitse Nordea Bank Oyj:lle osoitteeseen cramo-offer@nordea.com. Vaihtoehtoisesti ilmoitus voidaan lähettää myös postitse osoitteeseen Cramo Oyj (Aku Rumpunen), Kalliosolantie 2, FI-01740 Vantaa.

Joukkovelkakirjoille joiden takaisinmaksua on vaadittu, kertyy korkoa 9.4.2020 saakka (pois lukien mainittu päivämäärä).

Jos yli seitsemänkymmentäviisi (75) prosenttia joukkovelkakirjalainan kokonaispääomasta on 9.4.2020 lunastettu ennakkoon joukkovelkakirjalainan ehtojen kohdan 10 mukaisesti, Cramolla on oikeus maksaa ennenaikaisesti takaisin kaikki jäljelle jääneet ulkona olevat joukkovelkakirjat korkoineen (ilman preemiota tai sopimussakkoa).

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson

Lisätietoja:

Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com





www.cramogroup.com





Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

