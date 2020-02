ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Société Anonyme au capital de 14.234.997,50 Euros

48, Avenue Victor Hugo – 75116 PARIS

RCS Paris B 602 036 782

Paris, le 06 février 2020,

Le Conseil d’Administration, réuni autour de son Président Monsieur Valéry LE HELLOCO a été informé ce jour que Mesdames TRONCONI et BRILLET et Monsieur James Wyser-Pratte, avaient déposé auprès du Registre du Commerce de Paris un procès-verbal d’Assemblée Générale les désignant en qualité de Président et administrateurs de notre Société.

Un nouveau cap vient donc d’être franchi avec l’obtention frauduleuse d’un kbis destituant illégalement le Conseil d’administration et désignant de nouveaux mandataires sociaux.

Une plainte pour escroquerie en bande organisée a été déposée ce jour contre les personnes susvisées et des actions sont en cours pour faire rétablir les droits de la Société.

Au milieu de ce désastre, le marché sera informé que par arrêt de la Cour d’Appel de Paris de ce jour, Monsieur François GONTIER a été condamné à payer la somme de UN MILLION QUATRE CENT MILLE EUROS à la Société. La Cour a également stigmatisé l’attitude déloyale de Madame TRONCONI, qui se déclare être la nouvelle Présidente, dans la défense des droits de la Société.

Le Conseil d’administration entend poursuivre sa mission nonobstant les menaces et manœuvres.

A propos du Groupe EEM

Fondé en 1928, Electricité et Eaux de Madagascar détient des participations dans diverses entreprises en France et à l’étranger dont notamment la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIPPPP, la SNC Paris Croix des Petits Champs, la SARL Les Vergers. Electricité et Eaux de Madagascar détient en outre une participation dans Gascogne (16,04 %) qui en fait un des plus gros actionnaires de cette société cotée sur Euro List C, et une participation dans la Société Française de Casinos - SFC (10%).

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Euro List C de Nyse Euronext Paris.







Attachment