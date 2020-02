QUÉBEC, 06 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSXV : RBX / FWB : RB4) est heureuse d’annoncer les très bons résultats de la mine de Nampala pour le dernier trimestre et l’ensemble de l’année 2019. Ces résultats concernent la production et les ventes. Par ailleurs, de bons espoirs sont fondés sur un plan d’exploration ambitieux.



PRODUCTION D’OR EN FORTE PROGRESSION

La production d’or attribuable de 17 361 onces au quatrième trimestre de 2019 dépasse celle réalisée au troisième trimestre de 2019 (15 175 onces). Cette nouvelle performance est due à l’amélioration de la teneur (1,115 g/t vs 1,051 g/t), de la récupération (89,8 % vs 87,7 %) et du résultat de l’amélioration continue (539 128 tonnes traitées vs 512 378 tonnes traitées).

Le nouveau concasseur primaire (« mineral sizer ») a bien rempli son objectif qui était de stabiliser la disponibilité de l’usine en diminuant les blocages causés par le minerai grossier et nous envisageons d’installer un concasseur secondaire afin d’améliorer encore la production.

Grâce à la progression constante des résultats obtenus sur l’année 2019, il a été possible d’atteindre une production d’or attribuable supérieure à l’année 2018, soit 55 685 onces comparativement aux 46 278 onces en 2018, représentant ainsi une augmentation de 20 %.

Les données de production présentées ont été validées par Antoine Berton ing, Ph.D., métallurgiste de Soutex, firme de consultants en métallurgie et traitement du minerai présente sur le site de Nampala.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5dedb37c-7569-4b8c-b93f-c9bf2ee82b73/fr

VENTES OBTENUES



Le quatrième trimestre a permis de réaliser des ventes de 17 742 onces comparativement au 13 275 onces du troisième trimestre 2019.

COURS DE L’OR EN BONNE PROGRESSION

Comme toutes les mines d’or, la mine de Nampala a bénéficié d’un niveau élevé du cours de l’or qui est, sur les 6 derniers mois, aux plus hauts niveaux depuis 5 ans.

SÉCURITÉ

Même si la mine se trouve dans la région subsaharienne, la zone dans laquelle nous nous trouvons reste calme et n’a pas été affectée par les troubles sécuritaires.



EXPLORATION : UN BUDGET IMPORTANT POUR 2020

L’ensemble des éléments qui précèdent nous ont permis de décider de consacrer pour 2020 un budget de 13 800 000 CAD pour l’exploration :

10 500 000 CAD principalement affectés directement à proximité des installations actuelles de la mine de Nampala ; et

3 300 000 CAD ont été également prévus pour l’ensemble de nos autres permis.

Ceci s’accompagne du renforcement des équipements et des effectifs du département exploration ; en parallèle nous avons augmenté la capacité du laboratoire.

Nous comptons maintenir cet effort pour les années suivantes.

L’objectif prioritaire est d’obtenir des réserves et ressources complémentaires.

Dans le cadre de la mobilisation de ressources additionnelles au gisement de Nampala, Robex a donc initié un programme significatif de 171 990 m de forages tout autour de la fosse sur le permis de Nampala et la partie nord du permis de Mininko.

Le programme est reparti sur huit cibles.

Ces cibles ont été définies sur la base des données géophysiques, géochimiques et tenant compte des forages et travaux antérieurs.

Définition des zones ciblées :

1. La Zone Est (réf. : ZE1 sur la carte) :

Cette zone est située à 220 m à l’est de la fosse actuelle sur une aire de 1 600 m de long par 400 m de large. Elle est localisée sur une structure de résistivité géophysique parallèle à la structure de la fosse principale. Cette zone a fait l’objet de plusieurs campagnes de forage en 2005, 2012, 2017 et 2018. Ces programmes ont confirmé le potentiel minéralisé de la zone.

Quatre fosses exploitables ont été identifiées sur cette cible ; il se trouve que le nombre de forages effectués jusqu’à présent est insuffisant par rapport à la superficie de la zone pour faire une évaluation des ressources. Il s’agit donc de compléter le travail entamé.

Le présent programme sur cette cible est un programme de définition qui consiste à resserrer la maille à 25x50 m en quinconce pour une meilleure définition des contours minéralisés dans l’objectif d’avoir une fosse unique sur cette cible. Pour ce faire, 41 760 m de forages ont été planifiés. L’azimut 110N et un pendage -50° ont été choisis pour recouper la zone minéralisée perpendiculairement.

2. La Zone Est2 (réf. : ZE2 sur la carte) :

Cette zone est située à 150 m de la zone est et parallèle à cette dernière pour 2 000 m de long par 250 m de large. Cette structure fera l’objet de 16 650 m de forages pour tester le potentiel de minéralisation de l’or dans cette zone.

3. La Zone Sud (réf. : ZS1 sur la carte) :

Adjacente à l’extension sud de la fosse principale, cette zone est située sur la même structure de résistivité que la fosse actuelle. Son aire est de 1 000 m de long par 250 m de large. Cette zone a été forée lors des campagnes précédentes et a dégagé des zones minéralisées.

L’objet de la présente campagne de 14 400 m de forages est de resserrer la maille à 50x50 m pour pouvoir prolonger la fosse.

4. La Zone Ouest (réf. : ZW1 sur la carte):

Adjacente à la fosse actuelle, cette zone est située sur l’extension ouest de la structure de résistivité de la fosse principale. Cette zone a une longueur de 750 m sur 280 m de largeur. Cette zone a été forée lors des campagnes précédentes.

Le présent programme a pour objet de resserrer la maille à 25x50 m pour une meilleure définition des contours minéralisés. Pour ce faire, 19 080 m de forages ont été planifiés.

5. La Zone Cellule 5 (réf. : C5 sur la carte) :

Cette zone sera le futur lieu de dépôt des résidus provenant des pulpes de rejet de l’usine.

Le présent programme est un programme dit « de condamnation » ; il a été initié pour éviter de déposer nos rejets sur une zone potentiellement minéralisée. Pour ce faire, 21 870 m de forages ont été planifiés.

6. La Zone Nord-Ouest (réf. : ZN1 sur la carte) :

Cette zone est située sur le prolongement nord de la fosse principale.

Le présent programme a pour objet de tester le prolongement de cette structure et de dégager son potentiel de minéralisation de l’or. Cette zone a une longueur de 1 750 m sur 500 m de largeur. Pour ce faire, 19 080 m de forages ont été planifiés.

7. La Zone Nord (réf. : ZN2 sur la carte) :

Cette zone est située sur le prolongement nord de la zone est.

Le présent programme a pour objet de tester le prolongement de cette structure et de dégager son potentiel de minéralisation de l’or. Cette zone a une longueur de 2 000 m sur 400 m de largeur. Pour ce faire, 19 440 m de forages ont été planifiés.

8. La Zone Nord Est (réf. : ZN3 sur la carte) :

Cette zone est située sur le prolongement nord de la zone Est2.

Le présent programme a pour objet de tester le prolongement de cette structure et de dégager son potentiel de minéralisation de l’or. Cette zone a une longueur de 1 800 m sur 500 m de largeur. Pour ce faire, 19 710 m de forages ont été planifiés.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09ef82f0-5d75-47b1-b0aa-57a020822e69/fr

5 MILLIONS D’HEURES SANS ACCIDENT AVEC ARRÊT DE TRAVAIL

L’attention portée par la Direction sur la sécurité et la sensibilisation des collaborateurs à la priorité que constitue la sécurité au travail a permis à la mine de Nampala de cumuler 5 millions d’heures de travail, soit l’équivalent de 3 ans, sans accident avec arrêt de travail, ce dont nous sommes fiers.

RSE

Nous continuons les nombreux efforts engagés pour les populations avoisinantes de la mine.

La mine vient d’élaborer un nouveau plan de développement communautaire ; document qui décrit l’aide que va apporter la mine aux communautés voisines. Ce plan élaboré avec les communautés va succéder à celui qui a été entièrement exécuté en conformité avec les engagements pris et qui ont été respectés.

Pour informations :

Ressources Robex Inc.

Benjamin Cohen, CEO

Augustin Rousselet, CFO/COO

Siège social : (581) 741-7421

info@robexgold.com

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l’instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d’intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d’environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d’exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l’exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l’équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s’engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité ou à la précision de ce communiqué.